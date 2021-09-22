Митинги и превратности любви: итоги короткого метра на «Кинотавре»

На «Кинотавре» завершился конкурс короткого метра. Главный приз неожиданно для многих получила «Хорошая девочка Лида» — на первый взгляд, безыскусная, а на деле довольно страшная комедия о превратностях любви. Вообще, комедий в этом году в программе короткометражного кино было в избытке, как и довольно острых политических высказываний. Жюри мудро решило отметить и тех, кто любит пошутить, и тех, кто снимает о наболевшем. О победителях и других заметных картинах короткометражного конкурса 32-го «Кинотавра» рассказывает Василий Степанов.

«Хорошая девочка Лида» (реж. Антон Елисеев)

Двадцатилетняя Лида чего-то расстроилась, заскучала и накрутила себя, что ее Боря разлюбил ее, поплакала, а утерев слезу, решила накатить с подругами да загуляла так, что забыла, чем все кончилось. И поди теперь догадайся, откуда взялся похабный засос на шее. И тут пришло время расстраиваться работавшему в ночную смену Боре. «Хорошая девочка Лида» — скромный портрет обыкновенных молодых людей, отдающих большую часть зарплат за неказистую съемную квартирку да копящих на теплую куртку и зимние ботинки. В чем-то современный извод классической темы «маленького человека», в чем-то — гомерически смешной рассказ о мнительности юной любви. В конкурсе короткометражных фильмов «Хорошую девочку Лиду» показали под самый финал, и она неожиданно сумела растопить сердца членов жюри, уставших от беспечных шуток и «проблемного» кино.

«Почти весна» (реж. Настя Коркия)

«Почти весна» — снятое на пленку с помощью оператора Евгения Родина наблюдение за жизнью обычной горожанки старшего возраста, учительницы литературы. Она долго идет домой, кормит борщом больного мужа, сидит на избирательном участке, дожидается выхода наблюдателя за дверь и вбрасывает в урну пачку бюллетеней. На заднем плане — зима, от которой все устали. От века установленный порядок жизни, из которого не вырвешься. В этом году жюри, кажется, постаралось не награждать «проблемные» фильмы, те, что бьют исключительно по точкам социальной напряженности — однако для короткого метра Насти Коркия было сделано исключение в виде диплома. Слишком уж фильм хорош: метод и тема в «Почти весна» находят друг друга, а то самое центральное событие — вброс фальшивых голосов — далеко не единственное, на чем держится история.

«Герой» (реж. Соня Райзман)

В короткометражном конкурсе этого «Кинотавра» было многовато так называемых фильмов-анекдотов, шуточек-прибауточек, разыгранных кинематографическими средствами. «Герой» Сони Райзман — один из самых удачных примеров такого рода кино. Анекдот в старинном смысле слова — не только забавная, но и вполне поучительная история. Семь минут камера показывает исключительно Григория Добрыгина, одетого по моде начала XIX века. Его герой едет на дуэль: вид у него вроде невозмутимый, но желудок шалит, а ноги подкашиваются. В итоге все обойдется, но осадочек останется. Среди прочих фильмов-анекдотов «Героя» выделяют лаконизм и точность выбранных изобразительных средств. Именно за это, очевидно, он и удостоился диплома конкурса.

«Собирайся, поедем на праздник» (реж. Ламара Согомонян)

Где-то в горах Кавказа в сельской клинике работает героиня Дарьи Мороз — врач-гинеколог из метрополии. Кажется, совсем скоро она уедет домой по медицинским показаниям: в первой же сцене Мороз делает себе УЗИ, она ждет ребенка. Жизнь в ауле унылая, не спасает даже торжественная красота горного ландшафта. Но есть вещи и пострашнее уныния. Например, женские обрезания, которые втайне от своей начальницы делает местная фельдшерица Эля. Процедура травматичная, чреватая многочисленными осложнениями, попросту страшная, но традицию рьяно хранят старшие женщины, и если Эля не будет делать эту операцию в медпункте, то местных девочек начнут калечить в сарае на соломе без наркоза и медицинских инструментов. Главная героиня от секретной практики в шоке, но даже ее стойкость начинает колебаться, когда от инфекции погибает одна из девочек, подвергшихся обрезанию в домашних условиях.

«Элементы» (реж. Александр Винокуров)

С одной стороны, «Элементы» — это история о круговерти насилия, с другой — чистая поэзия: бегущий в степи мальчишка, несоразмерный стоящим в ней вышкам электропередач, — это красиво. Главного героя травят соседские мальчишки. Каждый день он выходит из автобуса, чтобы пересечь пустыри и гаражи, но там его ловят и вымогают деньги. Преодолеть свой страх он сможет только одним способом — взглянуть на проблему шире и понять, что его мучители в такой же ситуации, что и он. Из интересного в «Элементах» не только постановка проблемы (тут в помощь древнегреческая философия), но и операторская работа Петра Буслова.

«Мятежный» (реж. Евгений Цыганов)

Чистая поэзия есть и в режиссерском дебюте Евгения Цыганова, который экранизирует стихотворение Лермонтова «Белеет парус одинокий», а точнее, две строчки из него — «А он, мятежный, просит бури, как будто в буре есть покой», — как высказывание о невозможных и обреченных отношениях мужчины и женщины. «Мятежный» — кино немое, черно-белое, музыкальное, пластичное и отлично поставленное. В главных ролях — Никита Павленко и Арина Швецова. Что-то подсказывает: не будь в титрах фамилии Цыганова, оно вполне могло бы удостоиться награды. Но большому артисту диплом, кажется, без нужды. Если он захочет общаться с продюсерами на тему большого режиссерского дебюта, достаточно будет и самого фильма.

«По разные стороны» (реж. Дарья Лебедева)

В квартиру разленившегося оперуполномоченного Вани (Иван Фоминов), который уже ошалел слушать крики под окнами, вваливается девчонка-активистка с митинга во дворе. А вслед за ней, конечно, приходят омоновцы. Еще секунда — и ситуация становится водевильной. «По разные стороны» — один из двух конкурсных фильмов о политике. И пусть кажется, что протестный потенциал фильма уходит в свисток веселой шутки, стоит отдать должное хотя бы тому, что шутка эта по-настоящему смешна.

«Хейт» (реж. Светлана Самошина)

Преуспевающая мама (Виктория Толстоганова) решает отомстить обидчикам своей дочери. Майя лежит в больнице после попытки самоубийства, совершенной на фоне травли в интернете. С поручением заняться злоумышленниками она приходит к начальнику охраны (Ростислав Бершауэр) в своей компании, и вместе они выходят на след тех, кто травил девочку. «Хейт» снят по заказу KION и представляет собой пример индустриального короткометражного кино. В кадре — большие актеры, в центре сюжета — животрепещущая тема, а сценарий написан популярным автором Александром Цыпкиным. У режиссера Светланы Самошиной в следующем году должен выйти уже полнометражный фильм.

«Как в Венеции» (реж. Василий Зоркий)

У Александра Петрова в этом короткометражном конкурсе было сразу два фильма: один его собственный режиссерский дебют «Ангел» (не впечатляющая, но крепкая работа, где артист демонстрирует смех Джокера), другой — скринлайф-комедия музыканта Василия Зоркого, где Петров сыграл погрязшего в долгах ивент-агента, которому выпадает шанс разбогатеть. К вечеру в Горках нужно организовать масштабную олигархическую вечеринку для жены миллиардера: она хотела отправиться на Венецианский карнавал, но Италия закрыта на карантин. Заказчика празднества, не выходя из скайпа, играет Александр Робак, а капризную жену уморительно изображает Аня Чиповская. Самое же смешное, как и водится в скринлайфе, происходит в окошках многочисленных мессенджеров.