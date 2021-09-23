«Море волнуется раз» Николая Хомерики стал лучшим фильмом 32-го «Кинотавра»

Жюри «Кинотавра» под руководством Чулпан Хаматовой выбрало победителя основного конкурса — им стал фильм «Море волнуется раз» Николая Хомерики. По сюжету подростки из интерната Коля (Валерий Степанов) и Саша (Ольга Бодрова) селятся в домике в чаще леса и пытаются слиться с природой и друг с другом. Но Сашу регулярно мучают кошмары: ей снится, как на город надвигается гигантская волна. Чуть позже герои находят в лесу другой дом и другую пару взрослых (Юлия Ауг и Андрей Смоляков), однако эта безмятежная дружба домами в скором времени вынуждена закончиться.

Лучшим фильмом фестиваля по результатам зрительского голосования ранее стала драма «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. В конкурсе короткометражного кино одержала победу «Хорошая девочка Лида» Антона Елисеева.

Вот полный список лауреатов:

Главный приз

«Море волнуется раз»

Приз за лучшую режиссуру

Владимир Мункуев — «Нуучча»

Приз за лучший дебют

Роман Васьянов — «Общага»

Приз за лучшую женскую роль

Ольга Бодрова — «Море волнуется раз»

Приз за лучшую мужскую роль

Павел Деревянко — «Подельники»

Приз за лучшую операторскую работу

Николай Желудович — «Молоко птицы»

Приз за лучший сценарий

Алексей Чупов и Наташа Меркулова — «Капитан Волконогов бежал»

Приз за лучшую оригинальную музыку к фильму

Алексей Ретинский — «Медея»

32-й «Кинотавр» проходил в Сочи с 18 по 25 сентября. В нашем спецпроекте можно увидеть, каким фестиваль запомнился его участникам — специально для КиноПоиска актеры и режиссеры запечатлели будни «Кинотавра» на пленочные мыльницы.

На КиноПоиске после кинопроката будет доступно 6 фильмов из основного конкурса: «Медея» Александра Зельдовича, «Море волнуется раз» Николая Хомерики, «Общага» Романа Васьянова, «На близком расстоянии» Григория Добрыгина, «Молоко птицы» Евгения Марьяна, «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова. Также зрители смогут посмотреть фильмы из внеконкурсной программы — «Мама, я дома» Владимира Битокова, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Купе номер 6» Юхо Куосманена.