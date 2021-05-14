Сериал «Плохой доктор»: почему неудачники становятся убийцами?

В американских медиа нейрохирурга Кристофера Данча прозвали Доктором Смерть — так же, как доктора Менгеле, ставившего опыты над узниками концлагерей. Иван Афанасьев рассказывает о сериале «Плохой доктор», посвященном истории Данча и демонстрирующем, как банальность зла возникает не из-за бесчеловечной идеологии, а в сочетании некомпетентности и корысти.

В основе сериала сервиса Peacock лежит одноименный подкаст, вышедший на платформе Wondery в 2018 году. Его автор — медицинская журналистка с почти тридцатилетним стажем Лаура Бейл — дебютировала в жанре и тут же навела шума своей работой. Например, реклама ее подкаста, размещенная напротив престижной клиники «Бэйлор Плэно», где начинал свою практику Кристофер Данч, была демонтирована неизвестными спустя пару часов после размещения. В том же 2018-м Патрик МакМанус, один из соавторов популярной черной комедии «Хэппи», в качестве шоураннера взялся за адаптацию проекта Бейл в сериал.

Кто такой Кристофер Данч, которого в «Плохом докторе» играет Джошуа Джексон из сериала «Грань»? В студенческий период в нулевые он пытался стать звездой футбола, но, хотя много тренировался, никакого таланта в этой области у него не было. Пытаясь нащупать почву под ногами, молодой человек обратился к медицине и поступил в университет в Теннесси, намереваясь сосредоточиться на изучении свойств стволовых клеток, вопреки советам отца, физиотерапевта и христианского миссионера, бросить это дело. Ему даже удалось создать стартап, но предприятие оказалось максимально убыточным и оставило его в долгах. После этого Данч остановился на карьере врача.

Кристиан Слэйтер и Алек Болдуин

«Плохой доктор» стартует с момента, когда один из двух главных героев сериала, хирург Роберт Хендерсон (наконец большая роль Алека Болдуина), взялся за лечение одной из пациенток Данча, которую тот «прооперировал». Когда Хендерсон увидел результаты, он выяснил, что на счету Данча с дюжину пациентов, которых тот покалечил (а то и убил). Объединившись с еще одним свидетелем, доктором Рэндаллом Кирби (Кристиан Слэйтер в лучшей форме), он решил вывести Доктора Смерть на чистую воду.

Однозначно отвечать на вопрос о том, как улыбчивый молодой человек, у которого до врачебной карьеры из явных недостатков было разве что пристрастие к кокаину, превратился в убийцу, «Плохой доктор» не намерен. Это подчеркивает Патрик МакМанус в интервью Collider: для него было важнее заставить зрителей задуматься. Неумение осознать, что с тобой что-то не так, действительно иногда приводит к тому, что никудышные студенты превращаются в настоящих злодеев. Вот и Данч был искренне уверен, что все с ним в порядке, а плохие люди пытаются «разрушить его империю». Но на самом деле это была не его империя, да и вина в том, как все обернулось, тоже не совсем его. Став врачом той самой больницы «Бэйлор Плэно» в Техасе, Данч превратился в винтик в индустрии американских медицинских корпораций, для которых фешенебельная картинка, улыбчивые доктора и деньги важнее пациентов. Директора клиник, где работал Данч, по цепочке сбагривали его друг другу, не желая брать ответственность за него и портить статистику выписавшихся пациентов. А Техасский медицинский совет долго отказывался отзывать лицензию: его представители говорили, что в нейрохирургии жалобы пациентов и высокая смертность — обычное дело.

Джошуа Джексон

То есть «Плохой доктор» оказывается куда интереснее, чем медицинская драма пополам с классическим процедуралом: сценаристы поднимают серьезную тему несовершенства медицинской и законодательной системы США, порождением которых стали Данч и ему подобные. И, несмотря на непростую структуру сериала, который разворачивается в трех, а то и четырех временных промежутках сразу, авторам удалось это ярко и увлекательно показать. Вот Хендерсон и Кирби пытаются расспросить пациентку, у которой доктор вытащил позвонок, лишив ее возможности нормально двигаться, а та с ужасом отказывается от показаний, ссылаясь на врачебную тайну. Потом мы видим, как Данч оперирует женщину, огрызаясь на коллег, наблюдающих за растекшейся лужей крови. Следом возвращаемся в его прошлое, когда за аналогичную выходку его уволили из очередной больницы. Такими скачками по хронотопам сценаристы будто задают вопрос «Почему пациенты не обращались в полицию?» и дают ответ: да потому что врач — зайка!



Но ценность «Плохого доктора», пожалуй, не в том, что он оформляет журналистское расследование из подкаста Бейл в здорово разыгранный сериал. Стоит увидеть, как он выводит сюжет про ошалевшего от безнаказанности преступника в сторону общественной дискуссии и предлагает перейти от осуждения персонажей, порожденных устаревшими лакшери-ценностями, к обсуждению того, почему так вообще вышло. Разумеется, Данч — чудовище, которое с опозданием, но получило пожизненное. Но еще чудовищнее то, что его можно было остановить, а система этого просто не захотела.