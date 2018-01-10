«Золотой глобус» больше не золотой. Что о скандале с премией думают наши кинематографисты, работавшие в Америке

КиноПоиск уже рассказывал про скандал вокруг премии, от которой отказываются звезды и стриминги. Теперь мы попросили Михаила Идова, Илью Найшуллера и других режиссеров, пиарщиков и сценаристов прокомментировать ситуацию. Премия «Золотой глобус», которую присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), находится в остром кризисе: Netflix и Amazon прекратили сотрудничество с ассоциацией, актеры отказываются от наград, а телеканал NBC решил не показывать церемонию в 2022 году. В февральском расследовании Los Angeles Times членов HFPA обвинили во взяточничестве, а отсутствие среди них темнокожих журналистов голливудские пиарщики назвали формой дискриминации. Ассоциация утвердила программу модернизации своей работы. В ее планах — принять 20 новых членов и изменить состав в соответствии с принципами расового разнообразия, а также запретить журналистам получать подарки и знаки внимания от прокатчиков и киностудий. Однако эта программа не успокоила критиков «Золотого глобуса». В России, где многие премии обладают сомнительной репутацией, легче понять обвинения в непрозрачности механизма награждения и нечистоплотности участников ассоциации, чем претензии, связанные с ее расовым составом. Чтобы разобраться, мы попросили высказаться русскоязычных профессионалов, востребованных в Голливуде, о проблемах толерантности, престиже «Золотого глобуса» и коррупции.

Михаил Идов Американский и российский режиссер и сценарист

История «Золотого глобуса» — это в первую очередь история о силе телевидения: если бы в 1964 году NBC заключила контракт на трансляцию церемонии не с HFPA, а скажем, с обществом кинокритиков, то главной голливудской вечеринкой и предиктором «Оскара» стала бы их премия, а не «Глобус». Но это изначально невозможно, потому что настоящие кинокритики не сидят за одним столом с теми, о ком пишут, да и сами звезды не пришли бы на вечеринку к тем, кто их периодически ругает. А HFPA, чьи члены как бы обезличены и неизвестны американской публике, является идеально безопасной группой для заманивания кинозвезд в телеэфир. Помимо этого важного фактора, к самой организации никто всерьез не относился никогда. Корневая проблема ассоциации не в недостаточном ее этническом разнообразии (это как раз до некоторых пор было проблемой Академии, и это проблема решаемая), а в том, что сама организация является довольно бессмысленной синекурой для крохотного количества случайных людей. Кстати, первый скандал с «Глобусом» возник почти сразу после выхода премии на национальный уровень: уже в 1968 году ее поймали на том, что она выдавала награды только тем звездам, которые соглашались прийти на церемонию; если же кто-то не хотел идти — грозились отдать конкуренту. Если брать шире, то, конечно, коррупция и кумовство в разных формах — бессменные спутники шоу-бизнеса, просто формы эти меняются. Например, когда из сценариев убирают все негативные упоминания КНР под давлением китайских инвесторов — это тоже скорее коррупция, а не цензура. На фоне общей перестройки всех иерархий было бы логично, чтобы и механизмы возвышения и награждения тех или иных произведений искусства тоже радикально поменялись. Причем, что интересно, перемены эти могут быть и в сторону демократизации/горизонтальности, и в строго обратную — посмотрите, как всю книжную индустрию США перепахало появление «Клуба Опры». Интересно, кстати, что бы произошло, если бы Барак Обама решил превратить свой ежегодный топ просмотренных фильмов в реальную церемонию на Netflix.

Лиса Астахова Сценаристка и продюсер, училась в New York Film Academy и UCLA, автор Telegram-канала Hollyweed

По первому образованию я журналист и, когда только переехала в Лос-Анджелес, брала интервью у разных звезд. Мероприятия для журналистов здесь всегда организуют на высшем уровне: тебя приглашают в отличное место, вкусно кормят, обхаживают, и, даже если ты из не очень большого издания, к тебе подходит главный продюсер или главный дистрибьютор лично знакомиться. Голливуд живет за счет прессы, все понимают, что журналисты необходимы, чтобы привлечь людей в кинотеатр или на стриминговую платформу. Так что не думаю, что членство в HFPA как-то сильно помогало журналистам в работе. Если честно, я вообще не видела журналистов из этой ассоциации.

Что касается «Золотого глобуса», то он всегда был огромной пиар-машиной и для фильмов, и для звезд, чтобы потом срубить как можно больше денег. И всегда была понятная схема работы: студии и продюсеры знали, как вести себя с ассоциацией, чтобы быть номинированными или даже получить статуэтку. Так что если «Золотой глобус» не вернется, то в первую очередь пострадают пиарщики, агенты и сама ассоциация, потому что в это «сотрудничество» вбухивались огромные деньги, силы и надежды.

Алекс Резник Актер и продюсер, занимался адаптацией «ЧОПа», «Что? Где? Когда?», «Майора» и других российских телепроектов на американском телевидении

На мой взгляд, в индустрии так много церемоний награждения, что вряд ли кто-то потеряет сон из-за бойкота «Золотого глобуса». В отношении HFPA было проведено много антикоррупционных расследований, которым я доверяю, поэтому думаю, что все происходящее справедливо. Я действительно считаю, что изменения в сторону инклюзивности необходимы, и нам правда нужно понять, что из себя представляет этот орган из 83 человек. Какие методы и тактику они используют для выбора номинантов и как присуждают призы. Мы как общество всегда должны двигаться к переменам, любыми способами пытаться делать мир лучше, инклюзивнее и справедливее. Думаю, что справедливость — ключевое слово во всей этой истории.

Анонимно Специалист, занимающийся продвижением российских картин в Америке

Думаю, все это можно понимать как рейдерский захват «Золотого глобуса». Все остальные премии в Голливуде поделены между своими — от «Оскара» до премий гильдий киноактеров, сценаристов и т. п. Это профильные организации, члены которых — профессионалы индустрии, выбирающие лучших в своих категориях. Академиков «Оскара» почти 10 000. В Гильдии актеров голосуют 4000 человек. И только в HFPA, которая раздает «Глобусы», судьбу лучших решают менее 100 человек, многих из которых иначе как проходимцами не назовешь. Это не журналисты и кинокритики уровня Антона Долина; это иностранцы, живущие в Америке, которые постоянно ходят на вечеринки и публикуют подобострастные интервью со звездами в неамериканских медиа. Есть много историй, когда членов HFPA обвиняли в коррупции, хотя в России отвезти журналистов в пресс-тур, чтобы получить хорошие публикации, считается нормальным. Некоторые члены ассоциации под видом консалтинга продают свои голоса. Несколько лет назад один из членов ассоциации из бывшего СССР попался — скандал замяли, но явно и остальные могут практиковать такое. В Америке просто обвинить в подкупе — гораздо сложнее доказать. Поэтому проще использовать нарратив про дайверсити. Против него сейчас, как против танка, не попрешь. Конечно, претензия, что члены HFPA все белые, выглядит надуманной, но в Голливуде бесполезно говорить, что есть страны, где нет темнокожих киножурналистов. И это легитимный повод, чтобы местная индустрия выдавила плохо контролируемую ими премию. Точнее, это претензия со стороны конкретных игроков — посмотрите, кто подписал мартовское письмо. Это голливудские пиар- и маркетинговые агентства, к которым присоединились активисты #MeToo и GLAAD. И только потом в поддержку высказались Netflix и Amazon. Из крупных студий — только WarnerMedia, да и то, кажется, только потому, что в ее группу входит еще один мощный стриминг — HBO Max. Сейчас все премии переживают кризис, но я уверен, что место «Золотого глобуса» никто не сможет занять. Чтобы раскрутить премию, нужны огромные деньги и время, поэтому у «Золотого глобуса» есть шансы сохранить позиции. Думаю, кейс обставят так, что HFPA сделала работу над ошибками, в ассоциации появятся новые члены. И если не в следующем феврале, то через год премия вернется с церемонией.

Илья Найшуллер Режиссер, чей фильм «Никто» стал хитом американского проката Думаю, что «Золотой глобус» неплохо подсказывал, что будет на «Оскаре», а то, что организация крайне теневая, было известно. Судя по рассказам, не у всех академиков есть время и желание смотреть все, что они должны смотреть, чтобы сделать правильный, честный и осознанный выбор для «Оскара». Поэтому выгодно, когда кто-то заранее что-то поддержал, а ты просто обратил на это внимание. Мне как зрителю кажется, что формат четырехчасовых церемоний награждения себя изжил. Зрителям не так важно, кто выиграет призы — важнее увидеть классное шоу и сделать для себя какие-то выводы. Посмотреть, как классно все оделись, мы теперь каждый день можем в Instagram, значит, должно быть еще что-то другое интересное. Например, когда они звали ведущим Рики Джервэйса, я смотрел церемонию, а когда вел кто-то другой — не смотрел.

В чем еще обвиняли «Золотой глобус» за последние 50 лет

Это далеко не первый скандал: ассоциацию раньше обвиняли в подкупе и неполиткорректности, но все претензии со временем забывались.

1968 год. Федеральная комиссия по связи обнаружила, что премия «вводит общественность в заблуждение относительно того, как выбирались победители и с помощью каких процедур». Телеканал NBC отказался от трансляции церемонии награждения.

Дастин Хоффман с Золотым глобусом, 1968 год

1982 год. Голливудскую ассоциацию иностранной прессы обвинили в подкупе, после того как актрисе Пиа Задоре вручили награду за роль в фильме «Бабочка». Картина получила нелестные отзывы критиков, при этом было известно, что муж актрисы, мультимиллионер Мешулам Риклис, устроил шикарный прием для членов ассоциации и сводил их в свое казино в Лас-Вегасе. После этого случая телеканал CBS разорвал контракт с ассоциацией.

1996 год. «Уютные отношения HFPA со студиями и звездами, которым она раздает награды, как и сомнительные журналистские заслуги ее членов, — секрет, который все в Голливуде знают уже давно», — пишет журналистка Washington Post Шэрон Ваксман.

1999 год. Компания USA Films подарила всем членам ассоциации (82 человека) часы марки Coach стоимостью около 400 долларов за штуку. Этот жест был воспринят как кампания, направленная на присуждение награды Шэрон Стоун за ее роль в фильме «Муза». Тогда президент HFPA Хельмут Восс приказал вернуть подарки, а актриса так и не получила статуэтку.

2011 год. Ассоциация номинировала шпионский триллер «Турист» в категории «Лучшая комедия или мюзикл», что вызвало непонимание со стороны общественности. Ходили слухи, что перед этим компания Sony, дистрибьютор картины, отвезла членов ассоциации в Лас-Вегас, где устроила для них концерт Шер.

«Турист»

2011 год. Журналист Майкл Рассел подал иск против HFPA, обвинив организацию в подкупе. Рассел утверждал, что члены ассоциации принимают деньги, подарки и другие знаки внимания от студий и продюсеров в обмен на номинации для определенных фильмов и сериалов. Спор был урегулирован в 2013 году за отсутствием доказательств и по встречному иску HFPA.

2018 год. Актер Брендан Фрейзер обвинил бывшего главу Голливудской ассоциации иностранной прессы Филиппа Берка в сексуальных домогательствах.

2020 год. Норвежская журналистка Кьерсти Флаа подала в суд на организаторов «Золотого глобуса» за отказ принять ее в состав ассоциации. Она утверждала, что в HFPA процветает «культ коррупции», а также отметила, что члены ассоциации используют свою монополию на поездки в туры и репортажи со знаменитостями.

Февраль 2021 года. Газета Los Angeles Times выпустила расследование о работе Голливудской ассоциации иностранной прессы, в котором речь шла о коррупции и неполиткорректности внутри организации.

Май 2021 года. Телекомпания NBC отказалась транслировать церемонию вручения «Золотого глобуса» в следующем году, Netflix и Amazon заявили о прекращении сотрудничества с ассоциацией. С критикой «Золотого глобуса» выступили Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон, а Том Круз отправил обратно HFPA все три статуэтки, которые были ему присуждены в разные годы.

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