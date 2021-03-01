Скандал с «Золотым глобусом». Почему Том Круз вернул награды, а Netflix отказался сотрудничать с премией?

Рассказываем о том, что нужно знать о скандале вокруг награды и почему ее бойкотируют звезды, стриминги и телекомпании.

В чем обвиняют организаторов «Золотого глобуса»?

Проведением премии занимается Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA). На данный момент в нее входят 86 журналистов, которые ежегодно выбирают номинантов и лауреатов «Золотого глобуса».

В феврале Los Angeles Times выпустила расследование о финансовых схемах ассоциации. В нем организаторов «Золотого глобуса» обвинили в коррупции. По информации издания, размеры гонораров членов HFPA могут противоречить законодательству США. По меркам некоммерческих организаций, к которым относится ассоциация, членам HFPA выплачивают слишком большие гонорары.

Помимо коррупции ассоциацию обвинили в непрозрачности премии. Los Angeles Times также отметила, что на выбор номинантов влияет личное отношение журналистов, а не кинематографическая ценность проектов. Например, сериал Netflix «Эмили в Париже» получил негативные отзывы критиков, но при этом удостоился двух номинаций на «Золотой глобус». Издание утверждает, что за год до этого членов HFPA пригласили на съемки сериала во Францию, где их поселили в дорогих отелях.

Вдобавок среди журналистов ассоциации нет ни одного темнокожего представителя, что тоже вызывает вопросы.

«Эмили в Париже»

Какие студии и стриминги поддержали бойкот премии?

После разоблачения в Los Angeles Times руководство HFPA обещало провести внутренние реформы. 6 мая среди членов ассоциации прошло голосование за перемены, которые поддержали 75 членов из 86. Но те, кто критикует премию, считают, что HFPA медлит с изменениями.

Вскоре после голосования от сотрудничества с HFPA отказался Netflix. Глава сервиса Тед Сарандос направил руководству ассоциации официальное письмо, в котором сообщил, что Netflix прекращает рабочие отношения с ней до тех пор, пока не будут проведены существенные реформы.

К решению Netflix присоединилась Amazon Studios. «Мы не работали с HFPA, с тех пор как стало известно об этих проблемах. И, как и остальные в индустрии, ждем значительных перемен от HFPA, прежде чем двигаться дальше», — заявила глава студии Дженнифер Салке.

Бойкот ассоциации поддержал и конгломерат WarnerMedia, подчеркнув, что не будет участвовать в пресс-конференциях и других мероприятиях HFPA. К нему примкнули медиакомпании Lionsgate и Starz, а также телесети HBO и NBC. Последняя ежегодно показывала церемонию вручения «Золотого глобуса». 11 мая стало известно, что NBC откажется от трансляции в следующем году.

Движение Time’s Up разделяет мнение участников бойкота. «Это решающий момент для Голливуда, — заявила президент и генеральный директор Time’s Up Тина Чен. — Потребовались коллективные голоса актеров, создателей и более сотни журналистов наряду с решениями таких компаний, как Netflix, Amazon и WarnerMedia, чтобы премия стала инклюзивной, прозрачной и уважительной».

Каких реформ ждут от HFPA?

Билли Портер на красной ковровой дорожке церемонии

Более масштабных и оперативных. С момента публикации разоблачения Los Angeles Times организация не провела, по мнению представителей индустрии, существенных внутренних изменений.

В ответ на упрек Сарандоса в бездействии руководство ассоциации поделилось следующими планами реформ:

HFPA наймет консультанта по разнообразию, который будет следить, чтобы среди ее членов были представлены разные этнические и демографические группы. Новых и действующих сотрудников, работающих с ассоциацией, также обяжут посетить образовательные тренинги в этой сфере.

За полтора года ассоциация увеличит штат журналистов на 50%. Далее их количество тоже сможет расти.

Будет сформирован независимый совет, следящий за выполнением реформ.

Руководство обновит этический кодекс, особенно разделы, касающиеся сотрудничества с журналистами и проведения пресс-конференций. Ранее ассоциация задействовала создателей проектов и актеров в своих пресс-конференциях, но мероприятия с участием темнокожих представителей продвигала менее активно.

Как отреагировали на бойкот актеры, режиссеры и продюсеры?

Радикальнее всех — Том Круз. Актер вернул три статуэтки «Золотого глобуса», отправив их в офис HFPA.

Решение Netflix и Amazon, которые первыми бойкотировали HFPA, поддержала Скарлетт Йоханссон. «Считается, что актеры, продвигающие свои фильмы, должны участвовать в наградном сезоне, посещая пресс-конференции и церемонии. В прошлом это было равносильно столкновению с сексистскими вопросами и замечаниями, граничащими с сексуальными домогательствами. Именно поэтому я уже много лет не участвую в этих конференциях, — заявила актриса. — HFPA — это организация, которую легитимизировали люди вроде Харви Вайнштейна, чтобы добиться признания со стороны Академии, и киноиндустрия последовала их примеру. Если внутри HFPA не примут фундаментальной реформы, то, мне кажется, нам нужно отказаться от сотрудничества с этой организацией и сосредоточиться на силе и важности единства в наших профсоюзах и отрасли в целом».

К актрисе присоединился коллега по «Мстителям» Марк Руффало.

«Разочаровывает, что HFPA, которая получила известность благодаря кинематографистам, сопротивляется переменам. Их требуют от ассоциации группы, которые были наиболее бесправны из-за непрозрачности и отсутствия инклюзивности премии. Как недавний обладатель „Золотого глобуса“, я не могу гордиться или радоваться тому, что стал лауреатом премии. Планы, предложенные HFPA, не гарантируют срочных реформ, необходимых для проведения „Золотого глобуса — 2022“. Мы будем воздерживаться от любых мероприятий ассоциации, пока она не выполнит свои обязательства перед кинематографическим сообществом».



Мнение коллег разделила продюсер и режиссер Ава Дюверней («Когда они нас увидят», «Излом времени»):

«Все имеет значение. Даже это. Волнения эхом отражаются на нашей индустрии, особенно для темнокожих и небелых артистов. Спасибо всем активистам, артистам, журналистам и руководителям, которые выбрали такую позицию».



А вот что считает по поводу бойкота ассоциации создательница «Бриджертонов» Шонда Раймс:

«Каждый шаг вперед имеет значение. Так много актеров, кинематографистов, работников студий, стримингов и PR-фирм выразили мнение. Они стараются изменить часть бизнес-модели, влияющей на экономическое будущее артистов, которым часто не уделяют должного внимания. Эти шаги могут работать в любой отрасли».



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