«Золотой глобус — 2021»: Лауреаты

В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Из-за пандемии награждение проводили одновременно в двух городах на Западном и Восточном побережьях США. Ведущими выступили Тина Фей и Эми Полер.

Главным победителями вечера стали драма «Земля кочевников» и комедия «Борат 2». Оба фильма были признаны лучшими в своих категориях и получили по две статуэтки. Кроме них, двух наград удостоился мультфильм «Душа».

Лучшими киноактерами в этом году стали Саша Барон Коэн («Борат 2»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей») и Розамунд Пайк («Аферистка»). Помимо них посмертно наградили Чедвика Боузмана за роль в музыкальной драме «Ма Рейни: Мать блюза».

Премию за режиссуру вручили Хлое Чжао («Земля кочевников»), а за сценарий — Аарону Соркину («Суд над чикагской семеркой»). Лучшим фильмом на иностранном языке была названа американская драма «Минари».

Среди сериалов рекордсменом стала «Корона», которой досталось четыре статуэтки. У «Шиттс Крик» и «Хода королевы» по два «Золотых глобуса».

Обладатель наибольшего количества номинаций — биографический фильм Дэвида Финчера «Манк» — остался без призов.

Лауреаты в области кино

Лучший фильм (драма)

Лучший фильм (комедия или мюзикл)

Лучший актер в драматическом фильме

Лучший актер в комедии или мюзикле

Лучшая актриса в драматическом фильме

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Лучший актер второго плана

Лучшая актриса второго плана

Лучший режиссер

Лучший сценарий

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший анимационный фильм

Лучшая музыка

Лучшая песня

Номинанты в области телевидения

Лучший драматический сериал

Лучший актер в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший комедийный сериал

Лучший актер в комедийном сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший телефильм или мини-сериал

Лучший актер в телефильме или мини-сериале

Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале

Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме

Источник: Golden Globe Awards

Фильмы — номинанты и лауреаты «Золотого глобуса» доступны для просмотра на КиноПоиск HD.