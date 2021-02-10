«Золотой глобус — 2021»: Лауреаты

В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Из-за пандемии награждение проводили одновременно в двух городах на Западном и Восточном побережьях США. Ведущими выступили Тина Фей и Эми Полер.
Главным победителями вечера стали драма «Земля кочевников» и комедия «Борат 2». Оба фильма были признаны лучшими в своих категориях и получили по две статуэтки. Кроме них, двух наград удостоился мультфильм «Душа».
Лучшими киноактерами в этом году стали Саша Барон Коэн («Борат 2»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей») и Розамунд Пайк («Аферистка»). Помимо них посмертно наградили Чедвика Боузмана за роль в музыкальной драме «Ма Рейни: Мать блюза».
Премию за режиссуру вручили Хлое Чжао («Земля кочевников»), а за сценарий — Аарону Соркину («Суд над чикагской семеркой»). Лучшим фильмом на иностранном языке была названа американская драма «Минари».
Среди сериалов рекордсменом стала «Корона», которой досталось четыре статуэтки. У «Шиттс Крик» и «Хода королевы» по два «Золотых глобуса».
Обладатель наибольшего количества номинаций — биографический фильм Дэвида Финчера «Манк» — остался без призов.
Лауреаты в области кино
Лучший фильм (драма)
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Лучший актер в драматическом фильме
- Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Риз Ахмед, «Звуки металла»
- Энтони Хопкинс, «Отец»
- Гари Олдман, «Манк»
- Тахар Рахим, «Мавританец»
Лучший актер в комедии или мюзикле
- Саша Барон Коэн, «Борат 2»
- Лин-Мануэль Миранда, «Гамильтон»
- Дев Патель, «История Дэвида Копперфилда»
- Джеймс Корден, «Выпускной»
- Энди Сэмберг, «Зависнуть в Палм-Спрингс»
Лучшая актриса в драматическом фильме
- Андра Дэй, «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
- Кэри Маллиган, «Девушка, подающая надежды»
- Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
- Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
- Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза»
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
- Розамунд Пайк, «Аферистка»
- Мария Бакалова, «Борат 2»
- Кейт Хадсон, «Мьюзик»
- Мишель Пфайффер, «Уйти не прощаясь»
- Аня Тейлор-Джой, «Эмма.»
Лучший актер второго плана
- Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
- Саша Барон Коэн, «Суд над чикагской семеркой»
- Джаред Лето, «Дьявол в деталях»
- Билл Мюррей, «Последняя капля»
- Лесли Одом-мл., «Одна ночь в Майами»
Лучшая актриса второго плана
- Джоди Фостер, «Мавританец»
- Гленн Клоуз, «Элегия Хиллбилли»
- Оливия Колман, «Отец»
- Аманда Сайфред, «Манк»
- Хелен Зенгель, «Новости со всех концов света»
Лучший режиссер
- Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
- Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»
- Дэвид Финчер, «Манк»
- Реджина Кинг, «Одна ночь в Майами»
- Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»
Лучший сценарий
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший анимационный фильм
Лучшая музыка
Лучшая песня
- «Io sì (Seen)» — «Вся жизнь впереди»
- «Speak Now» — «Одна ночь в Майами»
- «Tigress & Tweed» — «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
- «Fight For You» — «Иуда и черный мессия»
- «Hear My Voice» — «Суд над чикагской семеркой»
Номинанты в области телевидения
Лучший драматический сериал
Лучший актер в драматическом сериале
- Джош О’Коннор, «Корона»
- Джейсон Бэйтман, «Озарк»
- Боб Оденкёрк, «Лучше звоните Солу»
- Аль Пачино, «Охотники»
- Мэттью Риз, «Перри Мейсон»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Эмма Коррин, «Корона»
- Оливия Колман, «Корона»
- Джоди Комер, «Убивая Еву»
- Лора Линни, «Озарк»
- Сара Полсон, «Рэтчед»
Лучший комедийный сериал
Лучший актер в комедийном сериале
- Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
- Дон Чидл, «Черный понедельник»
- Николас Холт, «Великая»
- Юджин Леви, «Шиттс Крик»
- Рами Юссеф, «Рами»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кэтрин О’Хара, «Шиттс Крик»
- Лили Коллинз, «Эмили в Париже»
- Кейли Куоко, «Бортпроводница»
- Эль Фаннинг, «Великая»
- Джейн Леви, «Необыкновенный плейлист Зои»
Лучший телефильм или мини-сериал
Лучший актер в телефильме или мини-сериале
- Марк Руффало, «Я знаю, что это правда»
- Брайан Крэнстон, «Ваша честь»
- Джефф Дэниелс, «Правило Коми»
- Итан Хоук, «Птица доброго господа»
- Хью Грант, «Отыграть назад»
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале
- Аня Тейлор-Джой, «Ход королевы»
- Кейт Бланшетт, «Миссис Америка»
- Дэйзи Эдгар-Джонс, «Нормальные люди»
- Шира Хаас, «Неортодоксальная»
- Николь Кидман, «Отыграть назад»
Лучший актер второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
- Джон Бойега, «Голос перемен»
- Брендан Глисон, «Правило Коми»
- Дэниэл Леви, «Шиттс Крик»
- Джим Парсонс, «Голливуд»
- Дональд Сазерленд, «Отыграть назад»
Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме
- Джиллиан Андерсон, «Корона»
- Хелена Бонем Картер, «Корона»
- Джулия Гарнер, «Озарк»
- Энни Мерфи, «Шиттс Крик»
- Синтия Никсон, «Рэтчед»
Источник: Golden Globe Awards
Фильмы — номинанты и лауреаты «Золотого глобуса» доступны для просмотра на КиноПоиск HD.
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш