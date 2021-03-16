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«Оскар-2021»: Самые яркие наряды на красной дорожке

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Премия «Оскар-2021» вручена. В отличие от прошлого года, обошлось без сюрпризов: лучший фильм — «Земля кочевников» Хлои Чжао. Полный список победителей можно посмотреть вот здесь, а сейчас посмотрим на тех, кто радовал нас на красной дорожке. В этом году, напомним, она была не только в Лос-Анджелесе, но и в Лондоне, где из-за локдауна остались британские номинанты и лауреаты.

Аманда Сайфред

Зендея

Риз Уизерспун

Гленн Клоуз

Лора Дерн

Анджела Бассетт

Риз Ахмед

Андра Дэй

Марго Робби

Виола Дэвис

Оливия Колман

Холли Берри

Кэри Маллиган

Мария Бакалова

Ванесса Кирби

Лакит Стэнфилд

Реджина Кинг

Колман Доминго

Гари Олдман

H.E.R.

Брэд Питт

Юн Ё-джон

Дэниэл Калуя

Селеста

Алан Ким

Лесли Одом-мл.

Саша Барон Коэн

Автор: Ольга Белик

Фото: Chris Pizzello-Pool / Getty Images, Matt Petit / A.M.P.A.S

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Экранизация страшной сказки Роальда Даля от Роберта Земекиса. Смотрите всей семьей, только не на ночь
В главных ролях:Энн Хэтэуэй, Джазир Бруно, Октавия Спенсер и др.
Режиссер:Роберт Земекис
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