«Оскар-2021»: Самые яркие наряды на красной дорожке

Премия «Оскар-2021» вручена. В отличие от прошлого года, обошлось без сюрпризов: лучший фильм — «Земля кочевников» Хлои Чжао. Полный список победителей можно посмотреть вот здесь, а сейчас посмотрим на тех, кто радовал нас на красной дорожке. В этом году, напомним, она была не только в Лос-Анджелесе, но и в Лондоне, где из-за локдауна остались британские номинанты и лауреаты.