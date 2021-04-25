«Оскар-2021»: «Земля кочевников» и другие победители 93-й церемонии

В Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония вручения премии «Оскар». В этом году она прошла быстро и без особых сюрпризов. Меланхоличный роуд-муви «Земля кочевников» стал главным триумфатором церемонии и получил три статуэтки — за лучший фильм, режиссуру (Хлоя Чжао) и лучшую женскую роль (Фрэнсис МакДорманд).

Китаянка Хлоя Чжао стала лишь второй женщиной в истории, получившей режиссерский «Оскар» (первой была создательница «Повелителя бури» Кэтрин Бигелоу). МакДорманд при этом получила награду не только как актриса, но и как продюсер (у нее уже есть премии Киноакадемии за роли в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури» и «Фарго»). Лучшим актером признали Энтони Хопкинса, сыгравшего пожилого мужчину с деменцией в «Отце».

«Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Душа», «Звук металла», «Ма Рейни: Мать блюза» получили по два «Оскара» каждый. «Суд над чикагской семеркой», «Борат 2» и «Новости со всех концов света» остались без наград. Зрительские хиты «Довод» и «Еще по одной» победили в номинациях «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший иностранный фильм» соответственно.

Из 36 номинаций Netflix победой обернулись лишь семь: «Манк» (работы оператора и художника-постановщика) , «Ма Рейни: Мать блюза» (грим и прически, костюмы), «Если что-то случится, я люблю вас» (лучшая анимационная короткометражка), «Два далеких незнакомца» (лучшая игровая короткометражка) и «Мой учитель-осьминог» (лучший документальный фильм).

В этом году церемония проходила не только в театре «Долби», но и в здании железнодорожного вокзала Union Station. Для зарубежных гостей организовали локации в их странах. Подробнее об изменениях этого года мы рассказывали тут.

Подробно о церемонии можно узнать из прямой текстовой трансляции КиноПоиска. Там мы собирали мемы, лучшие платья, речи героев и реакции соцсетей.

Лучший фильм

«Земля кочевников»

Фаворит оскаровской гонки предсказуемо взял главную награду. В активе фильма уже есть «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, премия зрительских симпатий Кинофестиваля в Торонто, премия BAFTA, «Готэм», «Независимый дух» и «Золотой глобус». Всего фильм получил уже более 230 различных наград.

Основные номинанты

Лучший режиссер

Хлоя Чжао, «Земля кочевников»

Историческая победа Хлои Чжао! Она стала лишь второй женщиной, взявшей приз за режиссуру. А еще она теперь первый (!) режиссер фильмов Marvel, у которой есть режиссерский «Оскар» (у Тайки Вайтити статуэтка за сценарий). Ее экранизация комикса «Вечные» выйдет на экраны 4 ноября.

В активе «Земли кочевников» уже есть «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля, премия зрительских симпатий Кинофестиваля в Торонто, премия BAFTA, «Готэм», «Независимый дух» и «Золотой глобус». Всего фильм получил уже более 230 различных наград.

Основные номинанты

Лучший актер

Энтони Хопкинс за роль старика (тоже по имени Энтони), страдающего деменцией, в фильме «Отец»

Второй «Оскар» сэра Энтони. Первый он получил за роль маньяка Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». 83-летний валлиец стал самым пожилым победителем в категории «Лучший актер» в истории (до него рекордсменом был Кристофер Пламмер).

Остальные номинанты

Лучшая актриса

Фрэнсис МакДорманд за роль кочевницы Ферн, «Земля кочевников»

Остальные номинанты

Лучший актер второго плана

Дэниэл Калуя за роль Фреда Хэмптона, «Иуда и черный мессия»

Первый «Оскар» на полке актера, который был номинирован за хоррор «Прочь» 2018 года. В этом году за роль лидера партии «Черные пантеры» Фреда Хэмптона в драме «Иуда и черный мессия», кроме «Оскара», Калуя получил «Золотой глобус» и награду Британской академии BAFTA — оба приза в категории «Лучший актер второго плана». Примечательно, что вместе с Дэниэлом Калуей на «Оскар» также претендовал Лакит Стэнфилд, сыгравший Иуду — Уильяма О’Нила, которого ФБР внедрило в «Черных пантер».

Основные номинанты

Лучшая актриса второго плана

Юн Ё-джон за роль бабушки, «Минари»

Юн — первая корейская актриса, получившая «Оскар». Роль бабули из «Минари» также принесла ей премию BAFTA и премию Актерской гильдии, а ранее ее можно было увидеть в сериале Вачовски «Восьмое чувство». В Южной Корее актриса знаменита более полувека, однако после переезда в США в 1970-е Ё-джон делала перерыв в кинокарьере и 10 лет была простой домохозяйкой. Пять лет назад она сыграла 60-летнюю секс-работницу в драме «Роковая женщина», игра принесла ей Гран-при Азиатско-Тихоокеанской кинопремии.

Основные номинанты

Лучший оригинальный сценарий

Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»

Этот сценарий был отмечен на 74-й церемонии вручения наград Британской академии BAFTA, а мировая премьера ленты прошла в начале прошлого года на фестивале «Сандэнс». Эмиральд Феннел — британская актриса, снимавшаяся в «Анне Карениной» и «Короне», она была шоураннером второго сезона «Убивая Еву». В этом мае в Лондоне состоится премьера ее совместного с Эндрю Ллойдом Уэббером проекта — мюзикла «Золушка». Также Эмиральд работает над киноадаптацией комикса о Затанне, героине из вселенной DC.

Остальные номинанты

Лучший адаптированный сценарий

Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон, «Отец»

Флориан Зеллер — французский писатель и драматург, адаптировавший свою пьесу для кинопостановки вместе с британцем Кристофером Хэмптоном. Сценарий фильма до этого отметили на BAFTA, как и игру Энтони Хопкинса. Его герой, тоже Энтони — страдающий деменцией старик, дочь которого пытается устроить к нему сиделку. Он теряется во времени и пространстве, путает людей и события. В этом году Зеллер начал снимать свою вторую картину «Сын».

Остальные номинанты

Лучший иностранный фильм

«Еще по одной» (Дания)

В списке наград «Еще по одной» уже есть «Сезар», BAFTA, четыре премии Европейской киноакадемии, пять премий «Роберт», которую вручает Датская киноакадемия. Всего почти 40 наград! У Винтерберга это первая номинация на «Оскар».

Основные номинанты

Лучшая песня

H.E.R. — «Fight for You», «Иуда и черный мессия»

Лауреатка трех премий «Грэмми» в 2019 году, H.E.R. в 2020-м записала песню «I Can't Breathe», ставшую реакцией на убийство Джорджа Флойда. Ее появление на церемонии «Оскара» войдет в историю не только благодаря победе песни из «Иуды и черного миссии», но также из-за запоминающегося синего платья — трибьюта Принсу и одному из его нарядов.

Остальные номинанты

Лучший композитор

Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, «Душа»

Трент Резнор и Аттикус Росс соревновались сами с собой (написали музыку еще к «Манку»). Они уже получали «Оскар» за «Социальную сеть», поэтому на церемонии право произнести речь предоставили Джон Батисту, который в саундтреке «Души» отвечал за джазовую составляющую.

Остальные номинанты

Лучший монтаж

Миккел И. Г. Нилсен, «Звук металла»

Датский монтажер уже получил за свою работу премии BAFTA и Critics’ Choice Movie Awards.

Остальные номинанты

Лучший оператор

Эрик Мессершмидт, «Манк»

Мессершмидт — давний соратник Дэвида Финчера, работавший главным осветителем в его «Исчезнувшей» и снимавший почти все серии «Охотника за разумом». Он был оператором нескольких эпизодов «Фарго», «Легиона», «Воспитанных волками», но «Манк» — его полнометражный дебют. Картина собрала больше всего номинаций на «Оскаре» — 10 штук..

Остальные номинанты

Лучший художник-постановщик

Дональд Грэм Берт, Джен Паскаль, «Манк»

Это седьмая работа Дональда Грэма Берта с Дэвидом Финчером. Ранее он работал над декорациями для «Зодиака», «Загадочной истории Бенджамина Баттона», «Социальной сети», «Девушки с татуировкой дракона», «Карточного домика» и «Исчезнувшей». За «Баттона» Берт взял свой первый «Оскар».

Остальные номинанты

Лучшие визуальные эффекты

Эндрю Джексон, Ли Дэвид , Эндрю Локли, Скотт Фишер, «Довод»

Эта команда не в первый раз работает с Ноланом: Эндрю Локли получал «Оскары» за «Начало» и «Интерстеллар» (режиссеру везет пока только в этой номинации). Его «Доводу» предстояло спасти мировой кинопрокат после пандемии, но в итоге он занял только четвертое место в списке самых кассовых картин 2020-го с 363 млн долларов. Он остался без ключевых номинаций на главных мировых кинопремиях, зато взял приз в категории «Самый популярный американский фильм в Китае» на Golden Angel Award. На «Оскаре», кроме победивших специалистов по спецэффектам, также оказались номинированы художники-постановщики картины.

Остальные номинанты

Лучший документальный фильм

«Мой учитель-осьминог»

Южноафриканский документалист и океанолог Крейг Фостер снял видеодневник с элементами эссе о том, как повстречавшаяся ему во время занятий фридайвингом осьминожка научила его лучше понимать мир живых существ. Во время съемок фильма, который вышел на Netflix, Фостер открыл несколько новых видов креветок. Один из них был назван в честь него — Heteromysis fosteri.

Остальные номинанты

Лучший короткометражный документальный фильм

«Колетт»

Короткометражный документальный фильм об участнице Французского Сопротивления и ее путешествии в Германию впервые за 74 года. Эта история вдохновлена молодым учителем истории: он убедил женщину посетить концлагерь, в котором когда-то во время Второй мировой войны погиб ее брат.

Остальные номинанты

Лучший анимационный фильм

«Душа»

Пит Доктер — старожил среди аниматоров на «Оскаре». Впервые он получил номинацию еще за сценарий первой «Истории игрушек», а «Душа» принесла ему уже девятую номинацию. У него есть статуэтки за «Вверх» и «Головоломку». Он уже во второй раз обходит ирландца Томма Мура («Легенда о волках»). В 2010-м «Вверх» вырвал награду у «Тайны Келлс».

Остальные номинанты

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Если что-то случится, я люблю вас»

Это фильм о двух горюющих родителях, которые потеряли ребенка из-за стрельбы в школе.

Остальные номинанты

Лучший короткометражный игровой фильм

«Два далеких незнакомца»

Это фильм, с одной стороны, про актуальную для США тему убийства афроамериканцев полицией, но с сюжетным движком «Дня сурка»: герои попадают во временную петлю и снова и снова переживают это событие.

Остальные номинанты

Лучший звук

Николас Бекер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Корес, Филипп Блад, «Звук металла»

После «Оскара-2020» Академия объявила, что номинации «Лучший монтаж звука» (Sound Editing) и «Лучшее сведение звука» (Sound Mixing) объединили в одну — она называется просто «Лучший звук» (Best Sound).

Остальные номинанты

Лучший дизайн костюмов

Энн Рот, «Ма Рейни: Мать блюза»

Художница по костюмам Энн Рот — самая пожилая и самая титулованная лауретка церемонии. Ей 89 лет, и это ее второй «Оскар». Первый она получила за «Английского пациента» в 1997 году. Среди ее работ — дизайн костюмов героини Джейн Фонды в триллере «Клют», а также стиль «Талантливого мистера Рипли». Костюмы для «Ма Рейни» она создавала, вдохновлявшись всего несколькими уцелевшими фотографиями певицы, а исполнившая ее Виола Дэвис на съемках носила fat suit, который добавил ей 45 килограммов.

Остальные номинанты

Лучший грим и прически

Серджио Лопес-Ривера, Миа Нил, Джамика Уилсон, «Ма Рейни: Мать блюза»

Фильм, который в оригинале называется «Черная задница Ма Рейни» (Ma Rainey's Black Bottom), посвящен эксцентричной Гертруде Приджетт — так звали мать блюза, — которая поражала современников в том числе ярким макияжем и золотыми зубами.

Остальные номинанты

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