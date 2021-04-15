Что смотреть из программы Лондонского международного анимационного фестиваля: Выбор Сыендука

Короткий мультфильм из Швейцарии, выделяющийся яркими и причудливыми образами. Божественная рука рутинно играет судьбами людей в формате чуть усложненного тамагочи, пульт управления от которого лучше не оставлять без присмотра. Уберите детей от экрана, если не хотите объяснять им, что такое огромный генитальный монстр.

