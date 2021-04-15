Что смотреть из программы Лондонского международного анимационного фестиваля: Выбор Сыендука

На КиноПоиск HD появилась программа LIAF — Лондонского международного анимационного фестиваля 2021 года. Это один из самых престижных смотров авторских мультфильмов, который проводится уже 18 лет. Мы попросили Дмитрия Сыендука — куратора КиноПоиска и видеоблогера, который озвучил «Рика и Морти» — выбрать лучшие проекты и кратко их описать.
«Неизвестное»
Кукольный мультфильм, сделанный в английской NFTS (National Film and Television School) — школе, которую окончил Ник Парк. Главный герой в буквальном смысле встречает смерть и отправляется в пустыню самокопания. Короткометражка срежиссирована так, будто между сценами нет склеек.
«Космонавт»
Мультфильм эстонского автора Каспара Янциса о советском космонавте, который остается советским космонавтом до самой старости. Что делать семье с таким дедулей?
«Узы»
Минималистичный мультфильм российской художницы Дины Великовской, выполненный в необычной технике. Каждый кадр рисовался 3D-ручкой (инструментом, который позволяет рисовать объемные линии пластиком), после чего фотографировался, так что наполовину это настоящий стоп-моушен. Центральная тема мультфильма вплетена в саму технику анимации, что позволяет показать семейные узы как нечто материальное.
«Песнь потерянного мальчика»
Еще один кукольный мультфильм из Англии, появившийся благодаря National Film and Television School. Музыкальная сказка повествует о неочевидных трудностях, с которыми можно столкнуться из-за сломавшегося голоса.
«Прощай, микрорайон!»
Сюрреалистическая анимация художницы из Венгрии на предельно родную для российских зрителей тему многоэтажек. Тоска по родному дому вызывает психоделические метаморфозы в спальном районе, позволяющие по-другому взглянуть на знакомые панельки.
Бонус: «Маленькая мисс Судьба»
Короткий мультфильм из Швейцарии, выделяющийся яркими и причудливыми образами. Божественная рука рутинно играет судьбами людей в формате чуть усложненного тамагочи, пульт управления от которого лучше не оставлять без присмотра. Уберите детей от экрана, если не хотите объяснять им, что такое огромный генитальный монстр.
Смотрите программу Лондонского международного анимационного фестиваля — 2021 на КиноПоиск HD в Плюсе
Автор: Дмитрий Сыендук