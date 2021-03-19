Почему режиссеры так любят ч/б версии своих фильмов? Рассказывают создатели «Безумного Макса», «Лиги справедливости» и «Паразитов»

На КиноПоиск HD вышла черно-белая версия «Лиги справедливости Зака Снайдера». Рассказываем, какие еще режиссеры переводили свои фильмы в монохром и какие цели они преследовали.

Зачем студии выпускают черно-белые версии?

Кинематографисты убеждены, что черно-белое изображение меняет восприятие фильма. В одних случаях оно усиливает визуальное повествование, заостряя наше внимание на ключевых деталях кадра, в других — придает ощущение, что зритель смотрит классический фильм полувековой давности. Обычно монохромные версии выпускают на физических носителях и в цифре, но в редких случаях их пускают и в ограниченный кинопрокат, как это было, например, с «Паразитами» в России. Одно из условий появления таких версий — фильм должен быть успешным финансово и репутационно (например, «Дорога ярости» получила шесть «Оскаров», а «Логан» — отличную критику и номинацию за сценарий).

Зачем «Снайдеркату» монохром?

Еще до премьеры режиссер назвал черно-белую версию «Снайдерката» своей любимой. «Для меня эта картина существует с тех пор, как я загрузил ее на свой ноутбук, после того как покинул проект, и сделал черно-белой (это больше связано с катарсисом и особенностями визуального ряда). Я не знаю, был это протест или просто способ справиться со своими проблемами, — рассказал Снайдер. — Но я перекрасил картинку в черно-белый, и для меня фильм существовал в таком виде два года. Поэтому одно из условий, по которому я согласился закончить „Лигу“, звучало примерно так: „Еще я хочу сделать черно-белую версию фильма“».

Кроме «Снайдерката», черно-белые версии есть у других популярных картин, включая «Логана» и «Дорогу ярости».

«Паразиты»

Черно-белая версия «Паразитов» появилась еще до премьеры в Каннах, где фильм получил главный приз. «Это может быть тщеславием с моей стороны, но когда я думаю о классике, то на ум приходят черно-белые фильмы, — рассказывает Пон Джун-хо. — Поэтому у меня возникла идея: если я сделаю свои картины монохромными, то они тоже станут классикой». Кроме того, такая версия, по словам режиссера, лучше иллюстрирует контраст между богатыми и бедными героями «Паразитов», то есть ключевую тему фильма.

В монохроме текстура помещений стала отчетливее, а детали, которыми начинен кадр, — выразительнее. Это особенно заметно в эпизодах в квартире Кимов: черно-белая палитра лучше выделяет, например, неброский кафель и сваленные в кучу продукты на полке.

Также ч/б лучше подчеркивает, например, разницу между запущенностью бедного района и простором и чистотой богатого.

Еще кинокритики заметили, что монохром отчетливее выделяет вертикальные линии, которые проводят символическую границу между хозяевами дома и подчиненными.

«Паразиты» не первый фильм Джун-хо, который перевели в монохром. Ранее в таком же виде перевыпустили его драму «Мать».

«Логан»

Идея сделать «Логана» черно-белым возникла у Джеймса Мэнголда еще на съемках. Режиссер выложил в соцсети монохромные кадры с площадки, и часть его подписчиков решила, что он снимает кино в духе золотого века Голливуда. Уже на постпродакшене он предложил Fox выпустить вторую версию фильма и получил согласие.

«Я думаю, черно-белая картинка лучше фокусирует ваше внимание на герое — в том смысле, что она сокращает количество ярких и отвлекающих деталей. Но для большинства из нас это в первую очередь шанс проследить связь с фильмами прошлого, — считает Мэнголд. — В „Логане“ внезапно чувствуются отголоски вестернов и нуара, и я надеюсь, что люди будут смотреть такие фильмы чаще. Думаю, это своего рода упражнение для хардкорных фанатов — посмотреть кино и получить удовольствие. Это как если бы я был музыкантом и дал своей группе отдохнуть, а сам сыграл бы что-то на соло-гитаре, то есть это шанс услышать ту же песню в ином виде».

Впрочем, СМИ не разделяют оптимизм Мэнголда. Например, The Verge считает версию «Логан. Нуар» (так называется черно-белый вариант) бесполезной: «Нет причин давать проекту такое название, поскольку „Логан“ стилистически, тематически и структурно не имеет ничего общего с нуаром. Это мрачная история, но в ней нет ноток цинизма или нигилизма. <...> Это просто уловка, которая позволяет Мэнголду и Marvel баловать фанатов». Другие отмечают технические проблемы — например, в сценах с темными интерьерами трудно разглядеть все детали кадра.

«Мгла»

Для появления «Мглы» в ч/б было несколько предпосылок. Во-первых, Стивен Кинг писал свою повесть с оглядкой на черно-белые фильмы про монстров, вдохновленные творчеством Берта А. Гордона. Во-вторых, Фрэнк Дарабонт считает, что монохромная гамма придает повествованию совершенно другой окрас.

«В черно-белой версии мир не выглядит настоящим. Это утрированная реальность. Обычно, чтобы добиться такого эффекта, операторы манипулируют светом с помощью линз. Для меня ч/б — шаг вперед в этом направлении. Оно показывает вам мир, которого не существует на самом деле, и единственное место, где вы можете его увидеть, — это черно-белое кино. Для меня это всегда было возвращением в середину 1960-х, когда вышла „Ночь живых мертвецов“».

Монохромная «Мгла» действительно отличается от цветной. Визуально эта версия напоминает фильмы 1950—1960-х или серию «Сумеречной зоны», где герои подозревают, что происходит вторжение инопланетян. CGI-монстры, которые в цвете выглядели неестественно, стали по-настоящему страшными, а сцены с туманом — еще более гнетущими и напряженными.

«Безумный Макс: Дорога ярости»

Джордж Миллер хотел применить монохром еще в «Воине дороги», когда увидел черно-белую версию на постпродакшене, но по финансовым соображениям от этой идеи отказались. Зато в цифровую эпоху режиссер смог перекрасить четвертую часть — «Дорогу ярости». Ее черно-белый (и лучший, по мнению Миллера) вариант выпустили онлайн и на физических носителях.

«Фотографы считают, что черно-белое изображение помогает лучше фокусироваться на деталях, чем цветное. Это точно относится к „Дороге ярости“: отсутствие бирюзового и оранжевого цветов позволяет увидеть богатую текстуру, которую Миллер изобразил на экране: грубый грунт пустыни, обманчиво усложненные элементы дизайна автомобилей и грузовиков, которые сталкиваются в погоне, — пишет Den of Geek. — Еще на крыше танкера Фуриосы есть символы штурвалов — в племени злодеев фильма это эквивалент распятия. Машины, которые его преследуют, покрыты похожими деталями и заостренными предметами. В великолепном монохроме злодей Несмертный Джо выглядит более мерзко, чем раньше; также недостаток цвета выделяет прыщи, шрамы и причудливую броню на фоне его бледной кожи. Кроме того, ч/б версия показывает, что Миллер при рассказе истории почти не полагается на цвет. В ней CGI лучше сочетается с практическими эффектами. Взрывы теперь напоминают мерцающие вспышки белого пламени и завитки густого черного дыма — детали вновь выходят на первый план».