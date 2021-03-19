КиноПоиск
Хочу 200 баллов

Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов. В него вошли проекты от «Рика и Морти» до «Неба над Берлином»

Обсудить0

Режиссер Зак Снайдер выступил куратором для HBO Max и составил список своих любимых фильмов и сериалов, которые он рекомендует к просмотру. Постановщик выбрал проекты, которые, по его мнению, изменили «наше представление о кино». Лидером по количеству фильмов в списке стал Акира Куросава («Расёмон»«Трон в крови»«Телохранитель» и «Семь самураев»). Режиссер также посоветовал по две работы из фильмографий Стэнли Кубрика («2001 год: Космическая одиссея», «Сияние»), Вима Вендерса («Небо над Берлином», «Париж, Техас»), Джорджа Миллера («Безумный Макс 2: Воин дороги»«Безумный Макс: Дорога ярости» ), Джима Джармуша («Более странно, чем в раю»«Вне закона» ) и Дэвида Линча («Малхолланд Драйв»«Твин Пикс: Сквозь огонь»).

Вот какие фильмы и сериалы Снайдер включил в свой список:

«Лига справедливости Зака Снайдера» прямо сейчас доступна для просмотра на КиноПоиск HD.

КиноПоиск в Instagram

Подписывайтесь на наш Instagram. Новый Шаламе каждую неделю

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Когда твоя жизнь похожа на фарс, остаётся только шутить. Комедия, полная самоиронии и стендапа
В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

В первый день «Лигу справедливости Зака Снайдера» посмотрело в 1,5 раза больше людей, чем версию Уидона

В первый день «Лигу справедливости Зака Снайдера» посмотрело в 1,5 раза больше людей, чем версию Уидона

19 марта103
Киану Ривз написал успешный комикс о бессмертном воине. Netflix экранизирует его с актером в главной роли

Киану Ривз написал успешный комикс о бессмертном воине. Netflix экранизирует его с актером в главной роли

Вчера11
«Лучший фильм во франшизе!»: Первые реакции на кроссовер «Годзилла против Конга»

«Лучший фильм во франшизе!»: Первые реакции на кроссовер «Годзилла против Конга»

22 марта15
Вы посмотрели «Лигу справедливости Зака Снайдера» и у вас остались вопросы? Попробуем на них ответить!

Вы посмотрели «Лигу справедливости Зака Снайдера» и у вас остались вопросы? Попробуем на них ответить!

19 марта208

Главное сегодня

Крупным планом

ПодкастКак «Никто» Ильи Найшуллера воспевает олдскульные боевики

Вчера0
Как «Никто» Ильи Найшуллера воспевает олдскульные боевики
Что происходит в прокате: «Аватар» снова стал рекордсменом, в России лидирует фильм про собаку
Сборы

Что происходит в прокате: «Аватар» снова стал рекордсменом, в России лидирует фильм про собаку

Вчера5
Как создатель «Легенды о волках» Томм Мур стал ирландским Миядзаки

Как создатель «Легенды о волках» Томм Мур стал ирландским Миядзаки

Вчера3
КиноПоиск HD и создатели «Смешариков» объявили шорт-лист конкурса взрослой анимации
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD и создатели «Смешариков» объявили шорт-лист конкурса взрослой анимации

Вчера4
Глава WarnerMedia рассказала о будущем DC, сиквелах «Снайдерката» и режиссерской версии «Отряда самоубийц»

Глава WarnerMedia рассказала о будущем DC, сиквелах «Снайдерката» и режиссерской версии «Отряда самоубийц»

Вчера42
Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов. В него вошли проекты от «Рика и Морти» до «Неба над Берлином»

Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов. В него вошли проекты от «Рика и Морти» до «Неба над Берлином»

Вчера8
Киану Ривз написал успешный комикс о бессмертном воине. Netflix экранизирует его с актером в главной роли

Киану Ривз написал успешный комикс о бессмертном воине. Netflix экранизирует его с актером в главной роли

Вчера11
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт