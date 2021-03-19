Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов. В него вошли проекты от «Рика и Морти» до «Неба над Берлином»

Режиссер Зак Снайдер выступил куратором для HBO Max и составил список своих любимых фильмов и сериалов, которые он рекомендует к просмотру. Постановщик выбрал проекты, которые, по его мнению, изменили «наше представление о кино». Лидером по количеству фильмов в списке стал Акира Куросава («Расёмон», «Трон в крови», «Телохранитель» и «Семь самураев»). Режиссер также посоветовал по две работы из фильмографий Стэнли Кубрика («2001 год: Космическая одиссея», «Сияние»), Вима Вендерса («Небо над Берлином», «Париж, Техас»), Джорджа Миллера («Безумный Макс 2: Воин дороги», «Безумный Макс: Дорога ярости» ), Джима Джармуша («Более странно, чем в раю», «Вне закона» ) и Дэвида Линча («Малхолланд Драйв», «Твин Пикс: Сквозь огонь»).

Вот какие фильмы и сериалы Снайдер включил в свой список:

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