Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов. В него вошли проекты от «Рика и Морти» до «Неба над Берлином»

Режиссер Зак Снайдер выступил куратором для HBO Max и составил список своих любимых фильмов и сериалов, которые он рекомендует к просмотру. Постановщик выбрал проекты, которые, по его мнению, изменили «наше представление о кино». Лидером по количеству фильмов в списке стал Акира Куросава («Расёмон», «Трон в крови», «Телохранитель» и «Семь самураев»). Режиссер также посоветовал по две работы из фильмографий Стэнли Кубрика («2001 год: Космическая одиссея», «Сияние»), Вима Вендерса («Небо над Берлином», «Париж, Техас»), Джорджа Миллера («Безумный Макс 2: Воин дороги», «Безумный Макс: Дорога ярости» ), Джима Джармуша («Более странно, чем в раю», «Вне закона» ) и Дэвида Линча («Малхолланд Драйв», «Твин Пикс: Сквозь огонь»).
Вот какие фильмы и сериалы Снайдер включил в свой список:
- «2001 год: Космическая одиссея»
- «Английский пациент»
- «Бандиты во времени»
- «Бегущий по лезвию»
- «Безумный Макс 2: Воин дороги»
- «Безумный Макс: Дорога ярости»
- «Более странно, чем в раю»
- «Вне закона»
- «Дюнкерк»
- «Игрок»
- «Как малые дети»
- «Лестница Иакова»
- «Лига справедливости Зака Снайдера»
- «Майкл Клейтон»
- «Малхолланд Драйв»
- «Матрица»
- «Моя левая нога»
- «Настоящий детектив»
- «Небо над Берлином»
- «Непрощенный»
- «Новый кинотеатр „Парадизо“»
- «Ночь живых мертвецов»
- «Опасные связи»
- «Париж, Техас»
- «Плата за страх»
- «Побег из Нью-Йорка»
- «Расёмон»
- «Рик и Морти»
- «Семь самураев»
- «Семь»
- «Сияние»
- «Старикам тут не место»
- «Твин Пикс: Сквозь огонь»
- «Телохранитель»
- «Трамвай „Желание“»
- «Трон в крови»
«Лига справедливости Зака Снайдера» прямо сейчас доступна для просмотра на КиноПоиск HD.
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