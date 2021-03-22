5 причин посмотреть «Годзилла против Конга»

С 25 марта в кино — новый фильм по вселенной MonsterVerse, где обитают и монстры-кайдзю японской студии Toho, и Кинг-Конг, права на которого временно принадлежат Legendary. Это уже четвертый фильм франшизы, запущенной в 2014-м «Годзиллой» Гарета Эдвардса, но вовсе не первая схватка Конга и огнедышащего динозавра. Рассказываем, чем этот фильм о вселенной монстров лучше предыдущего.
1
Это первый бой Годзиллы с Конгом за почти 60 лет
Не все это помнят, но титаны уже встречались в 1962-м, когда в прокат вышел «Кинг-Конг против Годзиллы» Исиро Хонды — первый цветной и один из самых кассовых кайдзю-фильмов в истории японского проката. Кто тогда победил, сказать сложно: фильм заканчивается тем, что гигантская обезьяна в одиночестве всплывает в водах Тихого океана и движется к острову Черепа. Но в японской версии на титрах был слышен и рев Годзиллы — намек на то, что он выжил. А в американском варианте в конце звучал лишь победный клич Конга.
В том фильме на войну монстров спровоцировали рекламщики (Конга хотели использовать в рекламе лекарств, но пока его везли в Японию, оттаял замороженный в айсберге Годзилла). В «Годзилла против Конга» в конфликте тоже виноваты люди. Этот фильм начинается на острове Черепа, где примат (он заточен внутрь защитного купола) содержится под присмотром организации «Монарх», изучающей монстров. Конг просыпается под бодрую, жизнерадостную мелодию, зевает и принимает душ под водопадом.
В это же время на завод миллиардера Симмонса (Демиан Бичир), уберзлодея вселенной MonsterVerse, нападает Годзилла — с этого начинаются эпические битвы в фильме. Симмонсу это не очень нравится, и он уговаривает ученого Натана (Александр Скарсгард) присоединиться к его миссии — добраться до мощного источника энергии, который располагается в центре Полой Земли (мир MonsterVerse устроен согласно завиральной теории, придуманной еще в Третьем рейхе). По теории Натана именно там и появились кайдзю и прочие животные-титаны на планете; вход внутрь планеты — через шахту, пробитую в антарктическом льду. Проводником к заветной цели должен стать Конг, которого везут с острова Черепа на Антарктиду на барже. Тут-то на него и нападает Годзилла, который издревле соревнуется с ним за статус короля титанов.
2
Тут акцент на монстрах, а не на людях
Майкла Догерти, режиссера прошлого фильма о Годзилле, ругали за то, что он добавил туда много историй про богатый внутренний мир персонажей-людей. А это последнее, что хочется видеть, когда идешь на фильм о Годзилле, Конге и им подобных. Тогда в центре внимания были не бои Годзиллы и Гидоры, а переживания доктора Эммы Расселл (Вера Фармига), сотрудницы «Монарха». Эмма тайно работала на организацию экотеррористов, но к финалу перековалась и искупила вину перед человечеством.
А Адам Вингард, режиссер нового фильма, сделал честный экшен про монстров. Люди в «Годзилла против Конга» — просто характерные статисты (трус, девочка с большим сердцем, подросток-непоседа, ученая, злой миллиардер), свидетели многовекового антагонизма двух великанов.
3
Кроме двух главных чудовищ, здесь есть и новые!
Кроме заглавных героев в фильме появляются и другие кайдзю: летучая змея Нозуки и гигантская летучая мышь, а также одна из голов Гидоры (он же Монстр Зеро), которая сыграет важную роль в сюжете. Вообще, внутри Полой Земли роится много всякой живности, но не вся она достойна отдельного упоминания.
4
Это отлично снятый экшен
Вингард снял то, что мы и ожидали от фильма с таким названием — крупнокалиберный блокбастер о возвышенном (в смысле о том, что «способно вызывать представление об опасности», не угрожая нам непосредственно) и низком (то есть человеческой натуре) одновременно. Но бал правят кайдзю.
Поединки Конга и Годзиллы (в финале к ним еще присоединится и Мехагодзилла) занимают примерно половину фильма. Размах этих сражений с каждой новой частью франшизы возрастал по экспоненте, а в «Годзилла против Конга» уже достиг масштаба Армагеддона. Годзилла атакует завод — разлетаются брызгами осколки стекла, рушатся по щелчку дома, машины превращаются в пыль, а асфальт в труху. А вот Конг в цепях перед лицом Годзиллы — чем не аллюзия на гладиаторские бои в Колизее? Монструозный Максимус против не менее ужасного Коммода, а ученые людишки, словно римский плебс, пассивно наблюдают за сражением титанов в ожидании своей участи; в одном из эпизодов их жизни буквально будут зависеть от действий Конга.
Морское сражение двух монстров на палубе баржи слово списано с боев рестлеров: здесь и захваты, и удары двумя ногами в прыжке. Экшен перемещается под воду (маленький реверанс в сторону «Тихоокеанского рубежа»), вокруг соперников рвутся глубинные бомбы, сотрясающие экран. Обессилевший Конг падает без сознания на каким-то чудом не затонувшую баржу. Невидимая рука судьбы будто поднимает указательный палец вверх — боец повержен, но высшие силы решили оставить его в живых. Пока что.
5
Ну и вообще все это очень красиво
Картинка всегда была сильным местом MonsterVerse. Но такого количества эффектных запоминающихся образов не было еще ни в одном фильме франшизы. За них стоит благодарить не только оператора Бена Сересина, но и двух художников-постановщиков — постоянного вингардовского соратника Томаса С. Хэммока и Оуэна Патерсона, который помог сестрам Вачовски придумать мир «Матрицы» и «Спиди Гонщика». Остров Черепа кажется скучным районным парком по сравнению с разноцветным миром Полой Земли, где в скалах и на земле течет синяя лава, вместо неба — скалы, а в пещере Конга есть древний трон и боевой топор из спинных пластин предков Годзиллы.
Отдельный подарок — возможность в кои-то веки рассмотреть монстров в деталях благодаря разумно использованным рапидам и резким зумам. Когда в финальной битве Конг рыча выполняет свой любимый прием «пасть порву», зритель может пересчитать зубы во рту всех участников битвы, отметить иронию авторов, придавших мордам титанов карикатурно-недовольное выражение, и отметить, как красиво их подсвечивают небоскребы Гонконга.