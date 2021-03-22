5 причин посмотреть «Годзилла против Конга»

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Это первый бой Годзиллы с Конгом за почти 60 лет

Не все это помнят, но титаны уже встречались в 1962-м, когда в прокат вышел «Кинг-Конг против Годзиллы» Исиро Хонды — первый цветной и один из самых кассовых кайдзю-фильмов в истории японского проката. Кто тогда победил, сказать сложно: фильм заканчивается тем, что гигантская обезьяна в одиночестве всплывает в водах Тихого океана и движется к острову Черепа. Но в японской версии на титрах был слышен и рев Годзиллы — намек на то, что он выжил. А в американском варианте в конце звучал лишь победный клич Конга.

В том фильме на войну монстров спровоцировали рекламщики (Конга хотели использовать в рекламе лекарств, но пока его везли в Японию, оттаял замороженный в айсберге Годзилла). В «Годзилла против Конга» в конфликте тоже виноваты люди. Этот фильм начинается на острове Черепа, где примат (он заточен внутрь защитного купола) содержится под присмотром организации «Монарх», изучающей монстров. Конг просыпается под бодрую, жизнерадостную мелодию, зевает и принимает душ под водопадом.

В это же время на завод миллиардера Симмонса (Демиан Бичир), уберзлодея вселенной MonsterVerse, нападает Годзилла — с этого начинаются эпические битвы в фильме. Симмонсу это не очень нравится, и он уговаривает ученого Натана (Александр Скарсгард) присоединиться к его миссии — добраться до мощного источника энергии, который располагается в центре Полой Земли (мир MonsterVerse устроен согласно завиральной теории, придуманной еще в Третьем рейхе). По теории Натана именно там и появились кайдзю и прочие животные-титаны на планете; вход внутрь планеты — через шахту, пробитую в антарктическом льду. Проводником к заветной цели должен стать Конг, которого везут с острова Черепа на Антарктиду на барже. Тут-то на него и нападает Годзилла, который издревле соревнуется с ним за статус короля титанов.