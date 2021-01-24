«Лучший фильм во франшизе!»: Первые реакции на кроссовер «Годзилла против Конга»

«Дважды посмотрел „Годзилла против Конга“. Сцены с людьми — именно то, чего вы ожидали, и о них не стоит говорить. Годзилла и Конг — вот почему вы платите за просмотр этого фильма в IMAX. У каждого из них есть сцены, демонстрирующие их силу, и третий акт потрясающий».