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«Лучший фильм во франшизе!»: Первые реакции на кроссовер «Годзилла против Конга»

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Легендарные монстры Кинг-Конг и Годзилла готовятся вновь столкнуться на экране, и в сети появились первые отзывы об эпичной битве. Судя по всему, «Годзилла против Конга» — именно то, что хотели увидеть зрители, то есть масштабный блокбастер с отличными экшен-сценами и спецэффектами. Да, эпизоды с людьми — это по-прежнему худшая часть фильмов про гигантских монстров, но в остальном нас определенно ждет захватывающее и завораживающее шоу.

Вот что пишут первые зрители.

«„Годзилла против Конга“ — это весело, динамично, энергично и захватывающе. Фильм показал обещанный матч тяжеловесов с потрясающими визуальными эффектами и экшен-сценами. Нам продавали зрелище, и именно это мы и получим».

«Посмотрел „Годзилла против Конга“, и это шикарный фильм на пятерку! Битвы монстров крутые и красивые, это масштабные бои, хорошо продуманные и супержесткие. Крепкий сюжет, сильный актерский состав, очень хорошая музыка. Настоящий фильм о монстрах для полуночного просмотра и мой любимый из четырех современных фильмов о Годзилле/Конге».

«„Годзилла против Конга“ — это чертовски круто! Правда, есть ощущение, что чего-то не хватает, и фильм несется вперед, словно по смазанным рельсам. Но отчасти поэтому он мне так и понравился, особенно по сравнению с тяжелым в плане сюжета „Годзиллой 2“. Бои эпичны, и Адам Вингард привносит свой стиль и колорит в MonsterVerse».

«„Годзилла против Конга“ — еще одна крепкая часть MonsterVerse. Можно было бы потратить больше времени на изучение глубокой мифологии этой франшизы, но если вы больше всего с нетерпением ждете встречи Годзиллы и Кинг-Конга в битве века, то вы не будете разочарованы!»

«„Годзилла против Конга“ — это визуальный праздник, в котором показали потрясающие сцены битв двух культовых титанов. Режиссерский стиль Вингарда проявляется ярким и захватывающим образом и отсылает к фильмам о кайдзю 1980-х. Излишне говорить, что фильм — просто бомба!»

«Как и ожидалось (и, вероятно, так и должно быть), битвы титанов — лучшая часть „Годзилла против Конга“. Адам Вингард определенно знает, как использовать эти сцены на полную катушку. Людей не смогли хорошо ввести в сюжет, но первоклассный актерский состав помогает».

«Посмотрел „Годзилла против Конга“ и получил огромное удовольствие от боев монстров и от человечности Конга. В этом плане все хорошо сделано. Сюжет, человеческие персонажи и пояснения к мифологии, к сожалению, самые слабые в современной франшизе, но я все равно хочу больше продолжений!»

«Дважды посмотрел „Годзилла против Конга“. Сцены с людьми — именно то, чего вы ожидали, и о них не стоит говорить. Годзилла и Конг — вот почему вы платите за просмотр этого фильма в IMAX. У каждого из них есть сцены, демонстрирующие их силу, и третий акт потрясающий».

«„Годзилла против Конга“ захватывающий, необычный и, безусловно, лучший в серии! В центре сюжета — Конг, а человеческая история дополняет приключения монстров, делая их еще ярче. Стоит посмотреть, хотя бы чтобы увидеть, как два культовых монстра сражаются друг с другом».

Российская премьера «Годзилла против Конга» — 25 марта.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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Когда твоя жизнь похожа на фарс, остаётся только шутить. Комедия, полная самоиронии и стендапа
В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
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