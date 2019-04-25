Что смотреть в кино: «Гипноз», «Лето'85» и «Экстремальная работа»

Адам (Аарон Пол) занимался продажей ипотечных кредитов и мечтал о должности директора. И вот наконец-то мечта сбылась! Решив отпраздновать это событие, он собирает коллег в загородном доме, напивается в хлам и прыгает в ближайший пруд вниз головой. Но неудачно — он ломает пятый и шестой шейные позвонки. Он остается жив, но парализован. Через шесть месяцев интенсивной терапии Адам понимает, что от инвалидного кресла ему не избавиться никогда: ног он не чувствует, пальцы рук разжать не может, донести вилку до рта тоже не в состоянии. В голову Адама лезут мысли о самоубийстве, но тут в его доме появляется русская медсестра с очень вредным характером.