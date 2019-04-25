Что смотреть в кино: «Гипноз», «Лето'85» и «Экстремальная работа»

Максим Суханов гипнотизирует пациентов, Франсуа Озон перемещает зрителей в 1980-е, а Джеки Чан воюет в джунглях с мировым терроризмом.
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«Гипноз»
Триллер Валерия Тодоровского о манипуляции сознанием.
Когда Мишке (Сергей Гиро) исполнилось шестнадцать, выяснилось, что он страдает лунатизмом. Родители-инфантилы, которые раньше думали только о своих вечеринках, забеспокоились. Они сводили сына к психоневрологу, который прописал лекарства, а потом отправили к доктору Волкову (Максим Суханов), гипнологу с мировым именем. Тот согласился помочь, несмотря на то что гипнозу его новый подопечный не поддается. На групповых сеансах Мишка знакомится с симпатичной девчонкой, влюбляется в нее, а когда через пару месяцев девушка пропадает, не понимает, что произошло. Он никак не может разобраться, реальна ли она или ему просто внушили историю их знакомства.
Факты о фильме
- В основе «Гипноза» — личный опыт Валерия Тодоровского. Когда ему было 12 лет, родители решили помочь мальчику справиться с клаустрофобией и отправили его к гипнологу Владимиру Райкову. Правда, на первой же встрече выяснилось, что гипнозу Валерий не поддается, но, несмотря на это, он ходил на групповые сеансы еще два месяца.
- Эксперимент с невидимой крысой в фильме — один из тех, которые Тодоровский подсмотрел у Райкова.
- На съемочной площадке работал консультант по гипнозу.
- Исполнителя на роль Миши долго не могли найти. К счастью, за пару недель до начала съемок кастинг-директору «Гипноза» досталась актерская база нового фильма Александра Ханта. В ней он и обнаружил четырнадцатилетнего Сергея Гиро из Красноярска, который по каким-то причинам не подошел Ханту. Посмотрев его пробу, Валерий Тодоровский сразу же вызвал Гиро в Москву.
«Лето'85»
История дружбы двух подростков глазами Франсуа Озона.
Алекс (Феликс Лефевр) и Давид (Бенжамен Вуазен) совершенно разные. Давид — уверенный в себе красавец немного за восемнадцать, Алекс — склонный к рефлексии подросток пятнадцати лет. Как-то раз Давид спас Алексу жизнь: тот отправился в одиночку в море, угодил в шторм, и Давиду, который случайно оказался неподалеку, пришлось вытаскивать тонущего из воды. Герои подружились, провели вместе лето и дали друг другу слово, что каждый из них станцует на могиле того, кто умрет первым.
Факты о фильме
- Картина основана на романе Эйдена Чемберса «Станцуй на моей могиле», который Франсуа Озон прочел в 17 лет. Тогда же он решил взяться за экранизацию, но быстро понял, что из этой затеи ничего не выйдет: ему не хватало опыта. Озон дал себе слово, что вернется к работе над этим проектом, как только появится такая возможность.
- Эйден Чемберс придумал историю о дружбе двух юношей еще в середине шестидесятых, когда случайно наткнулся на газетную заметку о подростке, танцующем на могиле своего друга.
- До Озона роман Чемберса пытались экранизировать дважды, но каждый раз безуспешно из-за проблем с финансированием.
- «Лето'85» снято на пленку 16 мм. В этом же формате («Супер 16») Озон снимал свои первые короткометражные фильмы.
- Актеры Феликс Лефевр и Бенжамен Вуазен неделю жили на побережье (будущем месте съемок) как простые туристы. Это было сделано по настоянию режиссера. Озон хотел, чтобы они подружились и прошли курс тренировок по управлению парусником.
«Экстремальная работа»
Детективы-неудачники штурмуют кулинарный олимп.
У детективов из отдела капитана Ко (Рю Сын-нён) редчайший дар: они мастерски проваливают любое задание, на которое их посылают. Им оказалось не по зубам арестовать даже мелкого наркоторговца — попытка задержания закончилась аварией шестнадцати машин. Их вот-вот должны расформировать, но тут судьба дает им последний шанс: коллеги поручают капитану Ко устроить слежку за акулой наркотрафика Мусадой. А чтобы следить было удобнее, полицейские выкупают крошечную кафешку напротив его логова. Но, проработав в забегаловке пару дней, герои понимают, что продажа жареной курицы — занятие гораздо более прибыльное, чем неравный бой с криминальными авторитетами.
Факты о фильме
- «Экстремальная работа» стала самым кассовым проектом Южной Кореи за всю историю проката — фильм собрал почти 113 млн долларов. По результатам корейского бокс-офиса лета 2019 года фильм даже опередил финальную часть «Мстителей». При этом бюджет «Экстремальной работы» — всего 5,8 млн долларов.
- Чин Сон-гю, сыгравший одного из детективов, несколько недель учился жарить куриные крылышки, чтобы убедительно выглядеть в кадре.
- Успех фильма в домашнем регионе не прошел не замеченным для Голливуда: через несколько месяцев после старта «Экстремальной работы» актер Кевин Харт заявил, что планирует снимать американский ремейк.
- На самой престижной южнокорейской премии «Большой колокол» фильм получил восемь номинаций, в двух из которых выиграл.
«Удалить историю»
Хакер спасает жителей провинциального городка.
У Мари (Бланш Гарден) после развода отняли сына. Она так тоскует по нему, что разговаривает с пустотой и обнимает руками воздух. Однажды Мари напивается в ближайшем баре и кидается в постель к первому встречному. Но оказывается, что ее во время секса снимали, и теперь, если запись попадет в сеть, Мари никогда не вернут опеку над сыном. Ее может спасти только хороший хакер. Нужен он и другим жителям городка: водитель «Убера» Кристина (Корина Масьеро) должна избавиться от катастрофически низкого рейтинга, а Бертран (Дени Подалидис) хочет защитить свою дочь от кибербуллинга.
Факты о фильме
- «Удалить историю» стал одним из самых ярких фильмов Берлинале-2020. Он получил специальный приз «Серебряный медведь».
- На одну из ролей авторы хотели пригласить Вигго Мортенсена, но не сложилось.
- Режиссер Гюстав Керверн утверждает, что фильм частично базируется на его личном опыте. Дело в том, что с гаджетами Гюстав не дружит, и его дети часто этим пользуются. К примеру, был случай, когда после небольшой ссоры Керверн-младший заблокировал телефон своего отца, и тому пришлось буквально умолять сына снять блокировку.
- В одной из небольших сцен снялся писатель Мишель Уэльбек. Это уже третье появление литератора в фильмах Делепина и Керверна. Также тут можно будет увидеть Жана Дюжардена в эпизодической роли.
«Игры судьбы»
Русская медсестра спасает героя Аарона Пола от депрессии из-за паралича.
Адам (Аарон Пол) занимался продажей ипотечных кредитов и мечтал о должности директора. И вот наконец-то мечта сбылась! Решив отпраздновать это событие, он собирает коллег в загородном доме, напивается в хлам и прыгает в ближайший пруд вниз головой. Но неудачно — он ломает пятый и шестой шейные позвонки. Он остается жив, но парализован. Через шесть месяцев интенсивной терапии Адам понимает, что от инвалидного кресла ему не избавиться никогда: ног он не чувствует, пальцы рук разжать не может, донести вилку до рта тоже не в состоянии. В голову Адама лезут мысли о самоубийстве, но тут в его доме появляется русская медсестра с очень вредным характером.
Факты о фильме
- «Игры судьбы» — полнометражный дебют успешного сериального режиссера Майкла Аппендаля, работавшего на проектах «Рэй Донован», «Бесстыжие», «Касл-Рок», «Легион», «Голливуд», «Охотники», «Сестра Рэтчед» и многих других.
- Русскую медсестру Евгению играет шведская актриса Лена Олин, жена режиссера Лассе Халльстрёма.
- В основе фильма — реальная история американца Адама Нискара, который во время дайвинга сломал себе шейные позвонки и был парализован. Адам смог вернуться на работу, жениться и завести ребенка. Умер он в 2017-м, прожив после несчастного случая еще 18 лет.
- Фильм был снят еще в 2011 году, но добрался до проката только сейчас.
«Авангард: Арктические волки»
Китайский спецназ под предводительством Джеки Чана спасает мир от новой военной угрозы.
«Авангард» — лучшее охранное агентство планеты. В нем работают только офицеры и солдаты спецназа, которых отбирал лично Тан Хуатин (Джеки Чан) — мозг и сердце организации. Однажды во время рождественского карнавала бандиты из группировки «Арктические волки» крадут магната мистера Цыня. Отбить его удается двум безоружным агентам «Авангарда», случайно оказавшимся рядом. Но теперь опасность угрожает дочке миллионера — красавице Фариде, живущей в Африке. Ведь Цынь занимался торговлей оружием, а потом вышел из игры, сдав полицейским своего подельника. Военные террористы такое не прощают, поэтому «Авангарду» приходится взять Цыня и его семью под свою защиту.
Факты о фильме
- Джеки Чан и режиссер Стэнли Тун сотрудничают уже 38 лет и выпустили семь совместных проектов. Самый известный из них — «Разборка в Бронксе» (1995).
- Джеки Чан традиционно выполнял все трюки самостоятельно.
- Кроме этого, он обучал других актеров, занятых в фильме, к примеру Ян Яна — работе с оружием.
- Съемки в Африке чуть не закончились несчастным случаем. На реке с быстрым течением гидроцикл Джеки Чана перевернулся, и самостоятельно выбраться из воды актер не смог. К счастью, съемочной группе удалось вытащить его вовремя.
- «Авангард: Арктические волки» снимался в девяти странах. Среди них — ОАЭ, Замбия, Индия и Великобритания.
Автор: Вера Аленушкина