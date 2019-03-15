Что смотреть дома: Шедевр Мурнау, детектив Богомолова, портрет Лукашенко

Хрестоматия видеоигр, актуальная драма о жизни белорусских подростков и маленькие шедевры фестиваля короткометражного кино «Короче» — рассказываем о новинках российских и зарубежных стримингов. Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Последний человек»

Новаторский немой фильм Мурнау о пожилом портье

Где смотреть: Mubi

Один из череды этапных фильмов Фридриха Вильгельма Мурнау, чьи операторские и монтажные находки подтолкнули развитие киноязыка. Альфред Хичкок даже ездил в Берлин, чтобы научиться у Мурнау и его оператора Карла Фройнда «свободной камере» (речь о знаменитой сцене опьянения, которую зритель видит расфокусированным взглядом главного героя). Незамысловатый сюжет — о разжалованном пожилом портье (Эмиль Яннингс), которому поручили держать полотенца в туалете — отражал плачевную экономическую ситуацию в Веймарской республике после Первой мировой, а демонстративный хеппи-энд дарил надежду немецким зрителям.

«II/Два»

Белорусская драма про школу, ВИЧ и нетерпимость

Где смотреть: nonfiction.film, КиноПоиск HD

Скромная и компактная белорусская драма Влады Сеньковой на примере трех школьных друзей — Насти (Алина Юхневич), Саши (Алексей Вайнилович) и Кристины (Илария Шашко) — описывает тихие ужасы старших классов. С гай-германиковской репортажностью, которую смягчают романтические блики и емкая обрывочность сюжета, «II/Два» за час рассказывает о смутных жизненных перспективах и наслоении нетерпимости среди подростков и взрослых — от гомофобии до суеверий на тему ВИЧ.

«Обыкновенный президент»

Политическая сатира и портрет диктатора в становлении

Документальный фильм Юрия Хащеватского вышел всего через два года после старта первого президентского срока Александра Лукашенко, чья власть в Беларуси длится уже 26 лет. Фильм посвящен Михаилу Ромму, а название недвусмысленно отсылает к хрестоматийной картине «Обыкновенный фашизм». Размышления участников политического процесса начала 1990-х о смутных переменах и реплики граждан, которые избрали Лукашенко, перемежаются сатирическими репортажами — например, с заседания политиков, которые в 1994 году столкнулись с таким невиданным паразитом, как коррупция.

High Score

Краткая история видеоигр XX века

Где смотреть: Netflix

Игрушки, которые сделали нас: вслед за документальными циклами про революционный мерчендайз и ностальгические фильмы Netflix добрался до видеоигр — третьего титана, на котором держался успех массовой культуры 1980-х. За шесть эпизодов расскажут про «Space Invaders» и «Pac-Man» («Слышала, что он должен был называться „Пукмэн“?»), компании Nintendo и Sega, файтинги и переход к 3D-играм, а также революцию idSoftware и Doom.

«Случайные акты насилия»

Комикс-слэшер Джея Барушеля

Где смотреть: Shudder

Тодд (Джесси Уильямс) — автор уберпопулярных комиксов про маньяка в маске сварщика по прозвищу Слэшермен, вдохновленного реальным убийцей, орудовавшим 20 лет назад. Перед выпуском финального тома Тодда с издателем Эзрой (Джей Барушель) заносит в город, где орудовал реальный Слэшермен, и убийства повторяются снова, но уже точно как в комиксе. «Случайные акты насилия», основанные на одноименной графической новелле, не только комично воздают должное восьмидесятническому вайбу слэшеров, но и рефлексируют о воспроизводящейся природе насилия. Можно ли считать такой сюжет ревизионистским, или это тоже уже штамп — отдельный вопрос.

«Великий самозванец»

Авантюрный аниме-сериал про несбыточные мечты

Где смотреть: Netflix

Макото Эдамура — потомственный авантюрист, которого с законопослушного пути сталкивали то семейное прошлое, то нетерпимость общества к бывшим заключенным. Вместе с подельником он пытается перехитрить другого аса лжи по прозвищу Француз, но в итоге оказывается у него на побегушках. Если редкое аниме, не основанное на манге, сдюжит амбиции, возможно, «Великому самозванцу» удастся поженить классические приключения в духе «Люпена III» и джазовое веселье культового «Ковбоя Бибопа».

«Данк или сквозняк?»

Комедия про неадекватного физрука от авторов «Мачо и ботана»

Где смотреть: Netflix

Невоздержанный тренер Бен Хопкинс (Джейк Джонсон) мечтает достичь успехов с захудалой школьной командой, свято веря, что это поможет ему попасть в высшую лигу и тренировать Chicago Bulls. Его идиотским выходкам и посвящен новый сериал Бена Хоффмана, продюсера и сценариста «Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом», написавшего один эпизод «Арчера», на которого «Данк или сквозняк?» похож. Спродюсировали новое шоу Netflix Фил Лорд и Кристофер Миллер — ключевые комедианты последних десяти лет.

«Химические сердца»

Кисло-сладкая история первой любви

Где смотреть: Amazon

Старшеклассник Генри (Остин Абрамс) считает себя безнадежным романтиком и ждет «ту самую». Перешедшая в его школу Грейс (Лили Рейнхарт) не вписывается в представление о романтическом идеале (она ходит с тростью и носит растянутые свитера), но паренек пошагово влюбляется в нее за время работы над студенческой газетой. «Химические сердца», экранизацию дебюта Кристал Сазерленд, наверняка будут сравнивать с «Нормальными людьми», только тут первая любовь протекает без классовой дифференциации и заканчивается чуть быстрее.

«Хороший человек»

«Настоящий детектив» Константина Богомолова

Где смотреть: START

В Вознесенск, где, возможно, орудует серийный убийца, командируют следовательницу из Москвы, Евгению (Юлия Снигирь), которой городские власти будут не столько способствовать, сколько вставлять палки в колеса. Из местных положиться можно только на следователя Крутихина (Никита Ефремов), да и это неточно. Новый сериал Константина Богомолова сулит родство то ли с «Настоящим детективом», то ли с другой новой классикой жанра, но главная надежда, что внемосковский колорит не заговорит с прононсом южной готики, а поглотит ватагу звезд (Собчак, Бурковский, Жовнер, Куличков) и станет настоящим детективом о России.

«Белым по черному»

Трагикомедия о честном шахтере

Где смотреть: КиноПоиск HD

В рамках российского кинофестиваля «Короче» покажут не только несколько пакетов нового короткого метра, но и ряд проверенных хитов смотра. Наряду с неудержимой комедией «Лалай-Балалай» и экзистенциальным роуд-трипом «Чё» представят и черно-белую трагикомедию Антона Мамыкина о бригадире Сереге (Георгий Маришин), который трудится на угольной шахте и однажды решает рассказать супруге об измене. Тут же к нему перестает липнуть грязь, а коллеги принимаются смотреть на него с недоверием. Не во всем сбалансированная юмореска о лжи как фундаменте многих социальных институтов.