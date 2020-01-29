Что смотреть дома: «Мир Дикого Запада», «Колл-центр» и «Однажды... Тарантино»

Изобретатели футбола, девушка-андроид и Квентин Тарантино — это далеко не все герои фильмов и сериалов, которые можно посмотреть на КиноПоиск HD и других платформах.
«Заступники»
Kino.1tv
Действие сериала разворачивается в 1966 году, на исходе оттепели. Нина Метлицкая, молодой адвокат из подмосковной юрконсультации, внезапно получает предложение работать в крупнейшем адвокатском бюро СССР. Здесь подзащитными Нины станут вор в законе, обвиняемый в шпионаже меломан, звезда советского кино и даже диссиденты. В основе сценария — книга Дины Каминской «Записки адвоката» и реальные истории из советской судебной практики.
«Колл-центр»
Premier.one, 23 марта
Обычный рабочий день сотрудников магазина для взрослых, расположенного на 25-м этаже бизнес-центра, нарушает сообщение о заложенной бомбе. Теперь под угрозой взрыва заложники вынуждены выполнять требования террористов. Создатели сериала Алексей Чупов и Наташа Меркулова давно зарекомендовали себя авторами с необычными и даже радикальными идеями. Этого стоит жать и от «Колл-центра».
«Мир Дикого Запада», третий сезон
«Амедиатека»
Фантастический триллер с каждым сезоном становится все сложнее и запутаннее. На этот раз в центре внимания — Долорес Абернати (Эван Рэйчел Вуд), старейший андроид, во втором сезоне возглавившая мятеж машин против угнетателей и строящая новые воинственные планы. В новом сезоне опять появятся парки развлечений, переносившие персонажей то на Дикий Запад, то в средневековую Японию, а теперь — в Италию времен Муссолини. Помимо новых сюжетных поворотов, есть свежие лица — актеры Венсан Кассель и Аарон Пол.
Сериал можно смотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».
«Однажды... Тарантино»
КиноПоиск HD
Документальная картина о жизни и творчестве Квентина Тарантино — целая череда бесед с его друзьями и коллегами, в которых открывается масса курьезных подробностей из жизни режиссера: Тарантино организовал кинофестиваль имени себя, пишет сценарии от руки, а в юности пародировал Элвиса Пресли, чтобы заработать на съемки «Бешеных псов».
«Игра родом из Англии»
Netflix
Увлекательная история создания футбола и превращение его в народный и суперпопулярный вид спорта — самое своевременное зрелище, когда на стадион уже и не сходишь. В кадре — Артур Киннэрд, настоящий лорд, научившийся эффектно гонять мяч и ставший первой звездой футбола. Отличный мини-сериал от автора «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза снят с английским юмором и гордостью за национальное изобретение.
«Заговор против Америки»
«Амедиатека»
Автор «Прослушки» Дэвид Саймон фантазирует, какой была бы история США, если бы в 1940-м на выборах президента США победил не Франклин Рузвельт, а скажем, авиатор Чарльз Линдберг, который и евреев недолюбливал, и с нацистами дружил. По мнению автора, все было бы страшно удручающе. Среди актерского состава — Вайнона Райдер и Джон Туртурро. Плюс полно шпилек в адрес политики Дональда Трампа.
Сериал можно смотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».