Что смотреть дома: «Мир Дикого Запада», «Колл-центр» и «Однажды... Тарантино»

«Заступники»

Kino.1tv

Действие сериала разворачивается в 1966 году, на исходе оттепели. Нина Метлицкая, молодой адвокат из подмосковной юрконсультации, внезапно получает предложение работать в крупнейшем адвокатском бюро СССР. Здесь подзащитными Нины станут вор в законе, обвиняемый в шпионаже меломан, звезда советского кино и даже диссиденты. В основе сценария — книга Дины Каминской «Записки адвоката» и реальные истории из советской судебной практики.

«Колл-центр»

Premier.one, 23 марта

Обычный рабочий день сотрудников магазина для взрослых, расположенного на 25-м этаже бизнес-центра, нарушает сообщение о заложенной бомбе. Теперь под угрозой взрыва заложники вынуждены выполнять требования террористов. Создатели сериала Алексей Чупов и Наташа Меркулова давно зарекомендовали себя авторами с необычными и даже радикальными идеями. Этого стоит жать и от «Колл-центра».

«Мир Дикого Запада», третий сезон

«Амедиатека»

Фантастический триллер с каждым сезоном становится все сложнее и запутаннее. На этот раз в центре внимания — Долорес Абернати (Эван Рэйчел Вуд), старейший андроид, во втором сезоне возглавившая мятеж машин против угнетателей и строящая новые воинственные планы. В новом сезоне опять появятся парки развлечений, переносившие персонажей то на Дикий Запад, то в средневековую Японию, а теперь — в Италию времен Муссолини. Помимо новых сюжетных поворотов, есть свежие лица — актеры Венсан Кассель и Аарон Пол.

Сериал можно смотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Однажды... Тарантино»

КиноПоиск HD

Документальная картина о жизни и творчестве Квентина Тарантино — целая череда бесед с его друзьями и коллегами, в которых открывается масса курьезных подробностей из жизни режиссера: Тарантино организовал кинофестиваль имени себя, пишет сценарии от руки, а в юности пародировал Элвиса Пресли, чтобы заработать на съемки «Бешеных псов».

«Игра родом из Англии»

Netflix

Увлекательная история создания футбола и превращение его в народный и суперпопулярный вид спорта — самое своевременное зрелище, когда на стадион уже и не сходишь. В кадре — Артур Киннэрд, настоящий лорд, научившийся эффектно гонять мяч и ставший первой звездой футбола. Отличный мини-сериал от автора «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза снят с английским юмором и гордостью за национальное изобретение.

«Заговор против Америки»

«Амедиатека»

Автор «Прослушки» Дэвид Саймон фантазирует, какой была бы история США, если бы в 1940-м на выборах президента США победил не Франклин Рузвельт, а скажем, авиатор Чарльз Линдберг, который и евреев недолюбливал, и с нацистами дружил. По мнению автора, все было бы страшно удручающе. Среди актерского состава — Вайнона Райдер и Джон Туртурро. Плюс полно шпилек в адрес политики Дональда Трампа.

Сериал можно смотреть на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».