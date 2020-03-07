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Шоураннеры «Игры престолов» снялись в третьем сезоне «Мира Дикого Запада»

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В третьем сезоне фантастики HBO «Мир Дикого Запада» очередное пополнение. Как сообщает Entertainment Weekly, создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс появятся в небольших ролях во второй серии, которая выйдет на HBO 22 марта.

Бениофф и Уайсс сыграли в камео техников компании Delos — корпорации, которая владеет парками развлечений, населенными человекоподобными андроидами. Каждый из них стилизован под различные эпохи: Дикий Запад, Япония времен самураев, Британская Индия и др.

Первый сезон был посвящен восстанию андроидов, которые начинают понимать, что их воспоминания фальшивы, а окружающий их мир — лишь симуляция, созданная инженерами Delos. В последних сериях роботы напали на людей, тем самым развязав в парке настоящую войну.

В финале второго сезона восстание андроидов потерпело поражение, но Долорес смогла выбраться в мир реальных людей, прихватив с собой центральные процессоры своих соратников. Она не собирается спускать человечеству с рук преступления против машин и начинает строить планы мести. Именно так она знакомится с Калебом (Аарон Пол) — обычным работягой, которого потребность в деньгах заставила ввязаться в опасную авантюру с ограблением.

Недавно в сети появились первые рецензии на третий сезон. Мнения обозревателей разделились. Некоторые утверждают, что первые серии вышли поверхностными, а создатели по-прежнему ставят загадки выше развития персонажей и внятной истории. В данный момент рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 77%, а средняя оценка критиков — 6,9/10.

«Мир Дикого Запада» вернется на экраны 15 марта 2020 года. Первый и второй сезоны сериала сейчас доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: EW

Чтобы не пропустить премьеру сериала, добавьте его в список ожидаемых, нажав «Буду смотреть».

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