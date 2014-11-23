«Друзья», «Офис» и «Доктор Кто»: Праздничные эпизоды из любимых сериалов

«Друзья»

Лучший эпизод: «Рождественский броненосец»

Создатели любимого ситкома и бумеров, и зумеров никогда не скупились на рождественские эпизоды, они были во всех сезонах, кроме последнего, десятого.

Рождество Чендлер, Росс, Моника, Фиби, Джоуи и Рэйчел старались отмечать вместе — в квартире Моники или в кофейне. Как обычно, герои попадают в неловкие ситуации (Сломать ногу маленькой девочке? Легко! Найти халтурку в новогоднюю ночь? Да, пожалуйста!), ссорятся, мирятся и дарят подарки. В «Друзьях» очень сложно выбрать лучший праздничный эпизод, они все классные, но больше всего зрителям точно запомнилась десятая серия седьмого сезона, где Росс в костюме броненосца пытается научить сына праздновать Хануку, но проигрывает битву за внимание Чендлеру-Санте.

«Доктор Кто»

Лучший эпизод: «Путешествие проклятых»

Британский фантастический сериал «Доктор Кто» рассказывает о приключениях Доктора, путешествующего во времени и пространстве. В классических сезонах, выходивших с 1963 по 1989 год, спецвыпуски, приуроченные к Рождеству, были редкостью и служили небольшой комедийной остановкой посреди эпических приключений героев. Зато полноценные праздничные эпизоды стали регулярно появляться в перезапущенном «Докторе Кто». В каких-то специальных выпусках Доктор встречался со своими предшественниками и преемниками, в других была интерпретация «Рождественской песни» Диккенса с гигантскими акулами (в конце концов, это же британский сериал!), а в третьих — на героев нападали Санта-Клаусы, которые на самом деле не Санта-Клаусы. Но, пожалуй, лучшим рождественским эпизодом можно назвать «Путешествие проклятых», вышедшее между третьим и четвертым сезонами. В нем Доктор (прекрасный Дэвид Теннант) оказывается на космическом корабле — полной копии «Титаника» — и обзаводится новой спутницей (приглашенная звезда Кайли Миноуг). Вместе они спасают от уничтожения половину Англии, включая Букингемский дворец.

«Офис»

Лучший эпизод: «Рождественский вечер»

Праздник на работе с коллегами, корпоративными правилами, субординацией и забавными затеями — богатая тема, поэтому редкий сезон «Офиса» обходился без рождественского выпуска. Выделим одиннадцатый эпизод второго сезона: в офисе грядет вечеринка с игрой в тайного Санту, где сотрудники обмениваются подарками. Но босс Майкл Скотт (Стив Карелл) выходит за лимит в 20 долларов и покупает видеоайпод за четыре сотни. Сам же он очень недоволен полученной рукавицей-прихваткой и теперь пытается навязать собравшимся новую игру в «Бартер-янки»: любой участник может забрать чужой подарок себе. Все в тихом предрождественском шоке, но что поделать — босс всегда прав. Даже в том, что касается рождественских развлечений.

«Как я встретил вашу маму»

Лучший эпизод: «Лимузин»

В сериале «Как я встретил вашу маму» всегда были поводы снять рождественские эпизоды, впрочем, авторы не брезговали и другими праздниками — Днем благодарения, Днем святого Патрика и даже Супербоулом.

Одиннадцатый эпизод первого сезона, как и другие, начинается в 2030 году. «Предновогодняя ночь — это полный отстой», — уверяет своих детей Тед Мосби и далее в деталях рассказывает, как именно встреча нового 2005-го обернулась полным провалом. Поначалу, конечно, ничто этого не предвещало: был ле-ген-дар-ный план объехать на лимузине до полуночи пять крутых нью-йоркских вечеринок. Но тут вмешались невыносимые для ношения каблуки Лили, новая странная девушка Теда, не явившийся на свидание бойфренд Робин, пьяная эмигрантка Наташа из бывшей советской республики, которую с легкой руки подцепил Барни, и гангстер, принятый всей компанией за музыканта Моби. Все это превратило праздник в отстой, о котором, тем не менее, весело вспомнить и спустя 25 лет.

«Секретные материалы»

Лучший эпизод: «Как призраки похитили Рождество»

В главном научно-фантастическом сериале 1990-х об агентах ФБР, которые расследуют дела, связанные с паранормальными явлениями, было всего два рождественских эпизода. Один из них — «Как призраки похитили Рождество», шестой эпизод шестого сезона. В нем любимый всеми дуэт Малдера и Скалли борется не с пришельцами, а с привидениями из старого особняка, которые всячески измываются над главными героями. Никаких рождественских елок, никаких званых ужинов!

«Южный Парк»

Лучший эпизод: «Рождество у лесных тварей»

Создатели издевательского сериала никак не могли остаться в стороне от празднования, но всегда делали это, не отступая от своих принципов.

В канун Рождества Стэн пошел в лес и обнаружил, что дикие звери тоже наряжают елку. Стэн даже помог сделать им звезду. Но тут выяснилось, что у ежихи произошло непорочное зачатие, и она вот-вот разродится Спасителем. Однако его пытается убить пума. Зверям срочно нужна помощь такого мальчика, как Стэн, и ему придется впрячься, слегка омрачив светлое Рождество. Будут цинизм, оргия и много крови. Ну а как иначе? Праздник ведь.

«Теория большого взрыва»

Лучший эпизод: «Санта-моделирование»

За 12 сезонов комедийного ситкома зрители видели шесть праздничных эпизодов, и, конечно, выбор лучшего вызывал бы большие споры (интересно, что на этот счет думает сам Шелдон). Но одиннадцатая серия шестого сезона точно вышла одной из самых смешных. Презирающий Рождество Шелдон пытается здесь всячески не поддаться сопутствующему настроению и истерии и вместо вечеринки собирает друзей сразиться в настольную игру «Dungeons & Dragons». Их подруги предпринимают все возможное, чтобы вовлечь парней в праздничную суету, но ни откровенные платья, ни приглашения в ночной клуб не влияют на ситуацию. Но и как можно? Это ж «Dungeons & Dragons»!

«Доктор Хаус»

Лучший эпизод: «Радость миру»

Первые пять сезонов «Доктора Хауса» включали в себя праздничные эпизоды, но в последующих трех обошлось без них. Тот, на котором Дэвид Шор решил завершить рождественские эксперименты, рассказывает о школьнице, которой внезапно становится плохо на празднике, и команда врачей пускается расследовать причины ее заболевания. Попутно к Хаусу приходит девушка, которая забеременела, будучи девственницей (иначе не может быть в канун Рождества). В эпизоде мелькают наряженные елки и даже фигурируют подарки (один из них прислан самому Хаусу), но праздник проходит здесь скорее фоном, никак не становясь ни основой сюжета для самой серии, ни помехой для спасения жизней.

«Аббатство Даунтон»

Лучший эпизод: «Рождество в Аббатстве Даунтон»

В костюмированной драме про британскую аристократию начала XX века рождественские эпизоды начали выходить со второго сезона, но это не совсем привычные спецвыпуски, сюжет которых крутится вокруг елки и званого ужина. Действие только частично разворачивается в канун Рождества, а праздничные атрибуты — больше просто красивая декорация, на фоне которой происходят главные события.

Первый спецвыпуск сериала так и остался лучшим праздничным эпизодом за все шесть сезонов. «Рождество в Аббатстве Даунтон» начинается с обмена подарками в роскошных интерьерах поместья, а заканчивается не совсем типичными праздничными занятиями — поиском собаки в темном лесу и сеансом спиритуализма с доской Уиджи. Словом, в наличии все, за что мы любим этот сериал: красивая картинка, великолепные костюмы и семейные драмы.

«Сообщество»

Лучший эпизод: «Неконтролируемое Рождество Эбеда»

В шести сезонах сериала Дэна Хармона четыре рождественских эпизода, каждый из которых так изобретательно придуман, что непременно выделяется из всего сериала. А выделиться здесь непросто.

В преддверии Рождества Эбед Надир просыпается и видит всех своих однокурсников в виде кукол. Самое время коллективно заняться поисками смысла этого чудесного праздника. Эпизод выглядит как подражание классическим рождественским сериями 1960—1970-х вроде «Приключений олененка Рудольфа» и «В город приехал Санта-Клаус!»; здесь много незамысловатых песен и плясок, привет сериалу «Остаться в живых», все выполнено в технологии stop-motion — кукольной мультипликации. Все герои тут — силиконовые куклы с поролоновой набивкой, и попробуйте убедить себя в том, что вы этого не видите, как профессор психологии — студента-киномана Эбеда.