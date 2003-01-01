Что смотреть в кино: «Терминатор», «Верность» и «Семейка Аддамс»

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«Терминатор: Темные судьбы»

Джеймс Кэмерон отменил все части «Терминатора» после второй, взял в режиссеры Тима Миллера («Дэдпул») и создал восхитительный фильм — фан-сервис о том, что случилось с миром и Сарой Коннор после гибели «Скайнет» и Т-800. Традиционно все плохо: машины сумели взбунтоваться и устроить апокалипсис. Из будущего в наши дни прибывает загадочная героиня Маккензи Дэвис, чья миссия — защитить некую Дани Рамос (Наталия Рейес) от усовершенствованной и еще более смертоносной модели Rev-9 (Гэбриел Луна). На помощь приходит культовая героиня Линды Хэмилтон. Сара Коннор отныне специализируется на уничтожении терминаторов, которых взбесившиеся машины засылают к нам пачками. Но женскому трио все равно не спастись без Арнольда, пусть и постаревшего. В «Темных судьбах» — отличный экшен и совершенно безумный сюжет. Если не ждете чуда и готовы довольствоваться махачем, то будет вам счастье.

«Семейка Аддамс»

Любимые герои вернулись к Хеллоуину в анимационном формате. Семейка Аддамс нашла себе новый восхитительно ужасный дом, где и отвратительно обосновалась. Гомес и Мортиша ждут визита родни по случаю «танца с саблями» — знаменитого обряда посвящения в мужчины клана Аддамс, который предстоит пройти их сынишке Пагсли. Все заняты этими омерзительными хлопотами и не обращают внимания на соседку, телезвезду Марго Нидлер, а она между тем задумала построить целый квартал однотипных цветастых домиков и обнаружила, что уродливый мрачный особняк Аддамсов не вписывается в ее концепцию. В оригинале герои говорят голосами Шарлиз Терон, Оскара Айзека и даже Снуп Догга, но у нас дубляж, так что эта информация вам не пригодится.



«Верность»

Скандальная драма Нигины Сайфуллаевой, в которой (как сразу заявлено в трейлере) герои много курят, пьют и занимаются беспорядочным сексом, вместо того чтобы просто поговорить. Лена — гинеколог, ее муж Сережа — актер, у него на носу премьера, и ему не до секса. А Лена подозревает, что у Сережи роман с партнершей. Лена психует и начинает Сереже изменять с первыми встречными, выясняя в процессе, что секс ей, собственно, очень нравится и жизненно необходим. Картину показали на «Кинотавре» (подробнее мы писали тут), где откровенные сцены между актерами Евгенией Громовой и Александром Палем еще долго обсуждались в кулуарах и на пресс-конференции. Возбудят ли они простых зрителей, так же как секс Кристины Асмус и Ивана Янковского в «Тексте», скоро узнаем.

«Дитя погоды»

Культовый японский режиссер Макото Синкай сделал новый блокбастер. В Японии «Дитя погоды» собрало уже 125 млн долларов. Это история девушки Хины и юноши Ходако, которые встретились в Токио под проливным дождем. У героини есть отличный дар менять погоду силой мысли, поэтому там, где она, всегда светит солнце. Хина и Ходако влюбляются друг в друга и вместе меняют мир навсегда. Японцы уже выдвинули картину на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Француз»

Корифей отечественного кино Андрей Смирнов после восьмилетнего молчания написал и снял черно-белую историю о французском студенте Пьере Дюране, который в 1957 году приезжает на стажировку в Москву, знакомится с местной интеллигенцией и погружается в ее подпольную культурную жизнь с джаз-клубами, самиздатом и запрещенным радио. На самом деле Пьер разыскивает в столице своего отца — белого офицера Татищева, арестованного в конце 1930-х. Смирнов посвятил картину Александру Гинзбургу, одному из первых советских диссидентов, создателю поэтического самиздат-журнала «Континент» и одному из основателей Московской Хельсинкской группы.

«Извините, мы вас не застали»

Участник Каннского фестиваля, новый фильм Кена Лоуча снова фокусируется на тяготах жизни британской семьи из среднего класса. Кризис 2008 года больно ударил по Тернерам, и теперь они едва сводят концы с концами. Рикки устраивается в службу доставки и покупает фургон, чтобы работать на себя. Для этого пришлось продать машину жены, внести еще кучу денег на оборудование, и теперь, чтобы окупить франшизу, приходится пахать по 14 часов в день. В результате все усилия, которые Рикки прикладывает ради семьи, полностью разрушают его мир. В общем, Лоуч в который раз показывает, насколько губительны наши попытки жить лучше и богаче. Сходите и посмотрите, стоит ли так убиваться из-за работы.