Что смотреть дома: «В упор» и «Побег из тюрьмы Даннемора»

«Черный понедельник»

Showtime / «Амедиатека»

Сериал рассказывает о крупнейшем крахе в истории мирового финансового рынка и о том, что этому предшествовало. Главные герои — опытный делец Морис, рвущийся в передовики Уолл-стрит, и новичок трейдинга Блэр, придумавший алгоритм, при помощи которого можно предвидеть изменения на рынке. Эти двое объединят усилия, чтобы понедельник 19 октября 1987 года не стал таким уж черным. Ретрокомедия от Сета Рогена и Эвана Голдберга.

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«В упор»

Netflix

У санитара Пола Букера вот-вот родит жена. Идиллию нарушают неизвестные: они похищают супругу, которую обещают отпустить, если Пол поможет сбежать из клиники одному из своих пациентов, бандиту и убийце Абе Геваре, находящемуся под надзором полиции. Пол не подозревает, что организацией побега его общение с преступным миром не ограничится. Боевик Джо Линча крепкий, остросюжетный, в меру веселый и, хотя является ремейком французского фильма «Три часа на побег», не лишен индивидуальности.

«Побег из тюрьмы Даннемора»

Phosphene / «Амедиатека»

Джойс Митчелл работает надзирателем и ведет кружок рукоделия для заключенных в тюрьме округа Клинтон, что в штате Нью-Йорк. Возраст и замужество не мешают ей заводить шашни с заключенными. Двое из них кажутся Джойс настолько привлекательными, что она решает помочь им с побегом. Основанный на реальных событиях сериал снял Бен Стиллер, которого мы уже давно перестали считать только комиком. Смешного тут и правда мало: гнетущая атмосфера несвободы, отличная музыка, в кадре — Бенисио дель Торо, Пол Дано, Патриша Аркетт и Дэвид Морс.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Майянцы»

Fox 21 Television Studios / ivi

Спин-офф сериала о байкерах вне закона «Сыны анархии» в самом разгаре. Главный герой, Иезекииль Рейес, выходит из тюрьмы, вступает в мотоклуб «Майянцы», который, как выясняется, тесно связан с местным наркокартелем. Более того, во главе картеля — Мигель Галиндо, наркобарон, женившийся на бывшей возлюбленной Изи. Создатели сериала говорят, что самой большой сложностью было подчеркнуть самостоятельность этой истории, при этом не разорвать связь с «Сыном анархии» совсем. Смотрим, получилось ли.

«Красивый, плохой, злой»

КиноПоиск

Мать-одиночка Элизабет, кажется, наконец встретила мужчину своей мечты в баре: симпатичный и обходительный Тед и пошутил, и комплимент отвесил, и до дома проводил. Да что там — на ночь остался и не приставал! Про завтрак утром и говорить бессмысленно. Вскоре он перебрался к Элизабет домой, и они счастливо зажили. Но дальше как в песне Пугачевой: а под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Теда арестовывают по обвинению в жестоких убийствах женщин. Фильм с Заком Эфроном, Лили Коллинз и Кайей Скоделарио основан на истории серийного маньяка Теда Банди, кошмарившего жителей Америки в 1970-е.

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