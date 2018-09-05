Что смотреть дома: «Эйфория», «Тьма» и «Загадочное убийство»

«Крайний космос», 2-й сезон

ShadowMachine Films / КиноПоиск

В первом сезоне астронавт Гэри Гудспид, приговоренный к тюремному сроку на космическом корабле, встречает трогательное инопланетное существо, называет его Мункейком и даже не подозревает, какими способностями обладает его новый друг. В течение всего сезона вместе они будут бороться против коварного Лорда Командующего. Второй сезон мультсериала развивает отношения между человеком и инопланетянином, пытающимися сообща спасать Вселенную, и не снижает градуса хулиганских шуточек и забавных зверств. Эксклюзивная премьера КиноПоиска для любителей взрослой анимации.

«Эйфория»

HBO / «Амедиатека»

Жизнь Ру Беннетт как-то сразу не задалась. Сначала ее лечили от всего чего только можно, включая синдром навязчивых состояний. Чуть повзрослев, она принялась лечиться самостоятельно, и целый ворох пагубных пристрастий привел ее в рехаб. Но, кажется, после курса реабилитации интерес Ру к наркотикам и алкоголю лишь вырос. Режиссер Сэм Левинсон, сын знаменитого Барри Левинсона (автора «Человека дождя» и «Плутовства»), увидел израильский сериал «Эйфория» и решил снять американскую версию, наполнив ее нюансами собственной биографии. Добрую часть юности он провел в больницах и рехабах, пока в 16 лет не сумел остановиться, осознав, что наркотики рано или поздно его убьют. Главная роль — у певицы Зендеи, второстепенная — у актрисы Мод Апатоу, дочери режиссера Джадда Апатоу. Продюсером сериала — исследования жизни подростков выступил Дрейк, а название каждого эпизода взято из треков известных рэперов.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Загадочное убийство»

Netflix

Обычная парочка супругов Ник и Одри Шпиц отправляется в путешествие в Европу, чтобы отметить 15-летие брака. В самолете Одри знакомится с британским аристократом, который приглашает ее и Ника провести уик-энд на яхте своего дяди-миллиардера. Так супруги вместо итальянской деревушки, где выдерживают ветчину, оказываются в богатстве и роскоши. Правда, вот незадача: миллиардера вдруг кто-то убивает. Отпуск испорчен, супруги становятся главными подозреваемыми. Комедийный детектив с остроумными шутками и реверансами Агате Кристи снова объединил на экране Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон. Они играют вместе второй раз после «Притворись моей женой».

«А.Л.Ж.И.Р.»

Киноград / ivi

Действие сериала начинается в конце 1930-х, в центре сюжета — супруга авиаконструктора Константина Павлова, Ольга, и оперная певица София Тер-Ашатурова, которые знакомятся в арестантском вагоне, везущем заключенных в А.Л.Ж.И.Р. — Акмолинский лагерь жен изменников Родины, расположенный в Казахстане. Этих женщин ждут тяжелые и трагические события на одном из островов ГУЛАГа, где содержатся еще несколько тысяч таких же, как они. В основе сценария сериала — масса реальных историй, взятых авторами из документов, книг и мемуаров. К примеру, Екатерина Гусева, сыгравшая оперную певицу, опиралась на мемуары «Воспоминаниям угаснуть не дано» актрисы Елены Тер-Асатуровой, ставшей прототипом ее героини.

«Тьма», 2-й сезон

Wiedemann & Berg Television / Netflix

Первый немецкоязычный сериал Netflix про затерянный в лесах городок, где в течение нескольких десятков лет постоянно исчезают дети. Первый сезон впечатлял напряженной атмосферой, напоминающей «Твин Пикс» и «Очень странные дела», то и дело перебрасывал зрителя из 2019 года в 1986-й с заходом в 1950-е. Создатели — прогрессивные и успешные немецкие кинематографисты Баран бо Одар и Янтье Фризе — обещают, что новый сезон будет не хуже. Добавятся новые персонажи, а в таймлайн будут включать не только прошлое, но и будущее.

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»

КиноПоиск

Юная Тиш ждет ребенка от своего жениха Фонни, счастливая пара готовится к свадьбе. Но вдруг Фонни обвиняют в изнасиловании, судят и отправляют в тюрьму. Тогда мать Тиш сама берется расследовать преступление, которое ее несостоявшийся зять не совершал. Новая картина Барри Дженкинса, автора «Лунного света», была одной из самых ожидаемых на прошлогоднем кинофестивале в Торонто и принесла «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана актрисе Реджине Кинг. Во второстепенных ролях — Педро Паскаль и Диего Луна.

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