«Байопик Людмилы Зыкиной»: Реакция соцсетей на удаление гей-сцен из «Рокетмена»

Из российской версии байопика Элтона Джона «Рокетмен», несмотря на рейтинг 18+, вырезали сцены с гей-сексом и употреблением наркотиков, а также убрали титры, в которых говорилось, что музыкант счастлив в браке и воспитывает детей. Вот что об этом пишут в соцсетях.
В Twitter предложили свои варианты цензурирования «Рокетмена» — от превращения фильма в байопики Льва Лещенко и Людмилы Зыкиной до новых сцен, в которых сэр Элтон вступает в «Единую Россию».
Как заявили представители Минкультуры, решение вырезать данные сцены принял прокатчик «Централ Партнершип».
Во время работы над фильмом сам Элтон Джон просил студии поставить фильму рейтинг 18+ вместо изначально планируемых 13+.
Некоторые пользователи соцсетей предлагают бойкотировать «Рокетмен» в России, не покупать билеты на фильм и ждать, пока картина появится в сети в оригинале.