«Байопик Людмилы Зыкиной»: Реакция соцсетей на удаление гей-сцен из «Рокетмена»

В Twitter предложили свои варианты цензурирования «Рокетмена» — от превращения фильма в байопики Льва Лещенко и Людмилы Зыкиной до новых сцен, в которых сэр Элтон вступает в «Единую Россию».

Как заявили представители Минкультуры, решение вырезать данные сцены принял прокатчик «Централ Партнершип».

Во время работы над фильмом сам Элтон Джон просил студии поставить фильму рейтинг 18+ вместо изначально планируемых 13+.

Некоторые пользователи соцсетей предлагают бойкотировать «Рокетмен» в России, не покупать билеты на фильм и ждать, пока картина появится в сети в оригинале.