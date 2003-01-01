«Молодой Ахмед» братьев Дарденн: Мальчик с Кораном

Ахмеду 13 (Идир Бен Адди), он живет с мамой, старшими братом и сестрой в маленьком бельгийском городке. Отца нет, и мы так и не узнаем о нем ничего кроме фразы Ахмеда «он сдался». В школе Ахмед учит арабский, а в свободное время ходит в мечеть, где имам Юсуф (Отман Мумен) рассказывает ему о правильных мусульманах и неверных, о чистоте, грехе и прочих религиозных правилах. Ахмед начинает молиться несколько раз в день, называет сестру шлюхой за слишком откровенную одежду, мать — алкоголичкой за два бокала вина, а свою учительницу арабского (Мириам Ахеддиу) с подачи имама считает безбожницей и набрасывается на нее с ножом. Поскольку убить ее не удалось, Ахмеда не сажают в тюрьму, а как малолетку отправляют в исправительное учреждение — разговаривать с психологом, перевоспитываться на ферме и осознавать свои ошибки. Но Ахмеду ничего не надо осознавать: он четко видит цель и стремится осуществить свой личный джихад любой ценой.

Жан-Пьер и Люк Дарденны — семикратные каннские лауреаты и классики европейского кино, снимающие Очень Серьезные Фильмы. Братья исследуют актуальные социальные проблемы общества. Так было с «Розеттой», где молодая девушка отчаянно пыталась найти работу и зажить нормально; так было с «Мальчиком с велосипедом», где ребенок искал любви нерадивого отца; так было и в «Дитя», в котором бедняки безответственно родили младенца и не могут его содержать. В новом фильме Дарденнов главный герой — тоже ребенок, который всех бесит. Юный максимализм Ахмеда невыносим не только потому, что мы видим его разрушительный результат, но и потому, что такое поведение хорошо нам всем знаком. Традиционная формула режиссеров — боль и страдания ребенок выражает через серию мерзких поступков — возведена здесь в чистый абсолют. Бурлящая подростковая психика резонирует сталкивается с несправедливостью мира, и если родителям и обществу вовремя не спохватиться, за них это сделают преступники или безумцы.

Дарденны впервые работают не с постоянным оператором Аленом Маркоэном — в этот раз картину они доверили Бенуа Дерво, который наполнил ее светом и спокойствием в противовес мраку в голове и душе героя. Камера, тем не менее, следует за ним в излюбленной дарденновской манере — подглядывает из-за плеча, подкрадывается с затылка, следит за руками и отворачивается в самые неловкие и пугающие моменты, создавая таким образом ощущение одновременно интимности и будничности происходящего.



Ахмед неистово следует формальным правилам: молится по расписанию, моет руки после случайного контакта с собакой, а когда его целует девочка с фермы (Виктория Блэк), требует от нее принять ислам, чтобы его грех был не таким страшным. И, конечно, начатое дело надо довести до конца ради искупления греха. Ахмед упрямо пытается довершить убийство учительницы. То, как он спокойно затачивает ворованную зубную щетку, как при этом ходит работать на ферму и притворяется исправившимся, — страшное в своей простоте зрелище. Режиссеры не стараются замаскировать посыл: экстремизм — зло, он использует неокрепшие умы в своих целях, религия — подмена настоящей веры.

Проблема в том, что вместо сопереживания Ахмед вызывает только раздражение. Срок, за который он так радикально переменился — месяц: за это время ему, дескать, в мечети успели промыть мозги настолько, что он готов убивать. Что случилось в жизни Ахмеда, почему он так быстро превратился в неистового исламиста, мы не знаем. Братья Дарденны, судя по всему, тоже: фигура мальчика слишком однозначная, вырванная из контекста. Дарденны вроде бы хотят показать, как уязвимы дети и что для подросткового бунта особых причин не требуется, но получается история отвратительного персонажа и не менее отвратительной религии (а где же толерантность?), захватившей старый добрый мир. И вместо сочувствия фильм пробуждает гнев и острое ощущение манипуляции.

Глядя на то, с какой упертостью Ахмед идет к искуплению своих «грехов», вспоминается поговорка «горбатого могила исправит». По версии режиссеров, поломанную голову Ахмеда не может исправить ничто, кроме другой поломки. Впрочем, нельзя быть уверенным на сто процентов, что, пережив настоящее личное страдание, Ахмед хоть что-то осознает. Финал открытый. Так что же в итоге сняли братья: грустную историю о запутавшемся мальчике или яростный памфлет о чужих?

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