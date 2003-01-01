«Отверженные» Ладжа Ли: Гюго нашего времени и мигранты

В XIX веке Жан Вальжан и Козетта из знаменитого романа Виктора Гюго впервые встретились в парижском районе Монфермей — месте полицейского произвола и обиталище отбросов общества. Сто с лишним лет спустя здесь ничего не изменилось: Монфермей — по-прежнему гиблое место. У отверженных лишь другие цвет кожи и национальность — теперь район населен мигрантами. Полиция все так же бесчинствует и проповедует политику силы. «Я и есть закон!» — кричит один из полицейских , словно какой-нибудь судья Дредд. Только вот происходящее на экране никакая не фантастика, а суровое настоящее.

Документалист Ладж Ли, чернокожий парижанин, выросший в Монфермее, в 2017 году снял короткометражку «Отверженные» о противостоянии местных банд и был номинирован на премию «Сезар». Из короткометражки вырос одноименный полнометражный дебют, который Ли, с одной стороны, усложнил сюжетными линиями, а с другой — упростил до одной простой мысли, запрятанной в послесловие. «Запомни, мой друг: нет плохих растений или плохих людей. Есть лишь плохое возделывание», — цитата из «Отверженных» Гюго до неприличия лобово описывает всю суть фильма.

Один день из жизни всех обитателей Монфермея начинается пророчески: Франция победила в чемпионате мира по футболу, и в Париже веселье переросло в настоящий шабаш и вакханалию. Маленький Исса (Исса Перика), вдохновившись произволом, украл львенка из цыганского цирка. Цыгане во главе с предводителем с емким именем Зорро (Рэймонд Лопес) пришли к боссу чернокожей мафии по кличке Мэр (Стив Тьенчу) требовать справедливости. В дело вмешивается полицейский отряд из трех человек: ветеран наблюдения за районом Крис по кличке Розовая Свинка (Алексис Маненти, соавтор сценария), его чернокожий напарник Гвада (перешедший из моделей в актеры Джибрил Зонга) и новичок Стефан, переведенный из Нормандии (Дэмиен Боннар). Крис чувствует себя в Монфермее как рыба в воде: ощупывает пятнадцатилеток, торгуется с Мэром, хватает местных детей и запугивает их просто потому, что может. «Никогда не извиняйся, ты всегда прав», — наставляет он Стефана, которому такие методы не очень-то нравятся. Крис обещает Мэру и Зорро найти львенка, хоть они и полиция, а не отдел по контролю животных, иначе цыгане обещают развязать «на раёне» Третью мировую. Увы, развязывает ее именно полиция: поймав Иссу и отбиваясь от его малолетних друзей, Гвада случайно (или нет) стреляет ему в лицо из флеш-пистолета. Все это снимает на дрон местный мальчик, и полиция вместо спасения ребенка занимается поисками видеозаписи. Львенок, кстати, выжил, как и Исса. Но в итоге дети надевают маски, берут в руки биты и «коктейли Молотова» и восстают против взрослых. Против Розовой Свинки, Мэра и даже Стефана, который честно пытался всем помочь.

Ладж Ли снял прямолинейное, в чем-то спекулятивное, но злободневное для Франции кино. Фанат Спайка Ли и Жака Одиара, вдохновленный «Ненавистью» Матье Кассовица и реальными протестами в Париже в 2005 году, он окунает зрителя в жизнь неблагополучного пригорода, заставляя пережить неприязнь, отвращение, отторжение и сопереживание. Потому что, когда взрослые воюют с детьми и говорят с ними на языке насилия, дети ответят тем же — это нам еще Гюго объяснил.

«Отверженные» — откровенное социально-политическое высказывание. Ли считает, что с приходом президента Эммануэля Макрона проблем стало только больше, и молчать о них нельзя, так как это касается каждого. «Раньше людям было все равно, потому что это касалось пригородов, но теперь это касается каждого во Франции», — поясняет он. Ну, а произвол сильного над слабым, взрослого над ребенком касается каждого в мире.

Режиссер, безусловно, на стороне отверженных, хоть и показывает, что полиция «тоже люди»: у Криса семья и две дочери, Гвада возвращается домой к любимой маме, а Стефан переехал поближе к сыну. Режиссер размышляет, как и почему «тоже люди» с «тоже семьями» относятся к своим подопечным как животным, и не дает ответа — финал у фильма открытый.

Все это, конечно, мы много раз видели. Западная пресса называет «Отверженных» миксом «Тренировочного дня» и сериала «Прослушка». Компания Люка Бессона использует «отверженные» районы для фильмов вроде «13-й район». Прошлогодняя «Чужая ненависть» с Амандлой Стенберг гораздо сильнее и художественнее поднимала проблемы и полицейского произвола, и жизни гетто, и противостояния двух миров, белого и черного. Фильм Ли важен для французского кино о Франции, но для мирового кажется проходным. И, тем не менее, несмотря на всю прямолинейность и чрезмерность, история получились живой энергичной, наполненной концентрированной яростью человека, который знает, о чем говорит.