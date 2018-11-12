Появление создателя: 10 лучших камео Стэна Ли

Культовый создатель комиксов прославился еще и своими многочисленными камео. Совсем скоро мы увидим последнее, а пока — вспоминаем старые, но любимые.

Совсем скоро на экраны выйдет эпическая супергероика «Мстители: Финал», в которой станет известен итог схватки с безумным титаном Таносом. Но знаковым «Мстители» станут не только поэтому. Режиссер Джо Руссо заявил, что именно там мы увидим последнее камео Стэна Ли, создателя практически всех культовых супергероев. Мы решили вспомнить десятку самых необычных появлений мистера Ли не только в экранизациях своих комиксов, но и за их пределами!

«Симпсоны» (1989—настоящее время)

Сезон 13, серия 18

Как известно, все житейские ситуации когда-то обыгрывались в этом мультсериале, а многие реальные люди захаживали к «Симпсонам» в гости. Сделал это и Стэн Ли, конечно же, в эпизоде про комиксы. В местной лавке он пытается заставить ребенка купить фигурку не Бэтмена, а Существа из «Фантастической четверки». Назойливый автор практически поселяется в магазине, где ему никто не рад.

«Человек-паук» (1994—1998)

В финальном эпизоде анимационного сериала «Человек-паук» Питер Паркер на короткое время попадает в нашу реальность и отправляется на прогулку вместе со своим создателем. Стэн Ли в восторге от возможности полетать над Нью-Йорком, а Спайдермен благодарит Ли за то, что тот сделал его героем.

«Тусовщики из супермаркета» (1995)

Задрот Броди Брюс, фанатеющий по видеоиграм и комиксам, потерял девушку и теперь хочет ее вернуть. Когда он следит за ней в супермаркете через витрину, то внезапно встречает… самого Стэна Ли! Конечно, поклонник сразу засыпает автора любимых комиксов тупыми вопросами: может ли Рид Ричардс из «Фантастической четверки» увеличивать все части своего тела? А что с гениталиями у Существа? Вместо этих ответов он получает монолог о значении любви от умудренного годами старца. Кстати, режиссер-гик Кевин Смит тоже фанатеет по комиксам — Стэн Ли появляется у него еще раз в «Йоганутых».

«Халк» (2003)

За несколько лет до рождения киновселенной Marvel (и фильма с Эдвардом Нортоном) Стэн Ли появляется в роли охранника лаборатории Брюса Бэннера, которого играет Эрик Бана. Забавно, что его напарника играет Лу Ферриньо, известный бодибилдер и исполнитель роли Халка на телевидении. Именно там в 1989 году и состоялось первое камео Стэна Ли — он сыграл одного из присяжных в фильме «Невероятный Халк: Испытание».

«Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера» (2007)

Фильмы про знаменитую команду супергероев не ругал разве что ленивый, зато здесь можно отыскать очень забавное камео прославленного сценариста. Он пытается пройти на свадьбу Рида Ричардса и Сьюзан Шторм, но его останавливает охранник. Не помогает даже заветное имя! Этот маленький эпизод отсылает к комиксу 1965 году, в котором Стэн Ли и Джек Керби точно так же получают от ворот поворот и не попадают на свадьбу супергеройской пары.

«Железный человек» (2008)

Гений, миллиардер, плейбой и филантроп Тони Старк знает толк в красивой жизни. В первом сольном фильме, отправляясь на вечеринку, он по-приятельски хлопает старичка в окружении красивых молодых дам: «Все хорошеешь, Хэф!» Правда, это вовсе не легендарный создатель Playboy, а сам Стэн Ли. Кто из них круче, еще надо подумать.

«Теория большого взрыва» (2007—2019)

3 сезон, 16 серия

Главный гиковский сериал славится своими камео, поэтому появление тут самого Стэна Ли более чем предсказуемо. Шелдон Купер не смог попасть на встречу с легендой в местный магазин комиксов, поэтому заявился к нему домой. И даже автограф получил, но особенный — судебный запрет приближаться к дому кумира. Стэн Ли в этом отрывке носит пижаму с эмблемой Фантастической четверки.

«Мстители: Эра Альтрона» (2015)

Вторые «Мстители» — явно не лучший фильм серии, зато содержат в себе самое яркое камео Стэна Ли. Здесь он играет ветерана Второй Мировой на вечеринке супергероев. Матерый боец хвалится, что без проблем может выпить стопку асгардского пойла, которое принес Тор. Чуть позже его выводят в стельку пьяного, да так, что он может вымолвить лишь: «Эксельсиор» (с латинского — «все выше»). Это коронное выражение Стэна Ли, которым он подписывал почти все свои комиксы.

«Стражи Галактики. Часть 2» (2017)

Самое грандиозное камео в киновселенной Marvel — в космических «Стражах», где Стэн Ли в скафандре сидит в окружении Наблюдателей, расы межзвездных летописцев. Он рассказывает им о времени, когда был курьером, и это в свою очередь отсылает нас к камео в фильме «Первый мститель: Противостояние», где Ли доставлял посылку Тони Старку. По мнению фанатов, Стэн Ли и сам своего рода Наблюдатель, который лично присутствовал при важнейших событиях киновселенной.

«Капитан Марвел» (2019)