Свинья в паутине: Кто есть кто в «Человеке-пауке: Через вселенные»

В прокате — анимационный фильм, в котором главным героем становится не привычный кинозрителям Питер Паркер из Куинса, а темнокожий бруклинский школьник Майлз Моралес. Но не стоит волноваться: Паркеру здесь тоже нашлось место. Как и Человеку-пауку Нуару из 1930-х (в оригинале озвученному Николасом Кейджем), Гвен-пауку, Свину-пауку и другим альтернативным версиям персонажа.

«Человек-паук: Через вселенные»

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Новый Человек-паук? Но зачем?

«Мстители: Война бесконечности»

Но продюсеры нового мультфильма — большие выдумщики Фил Лорд и Кристофер Миллер, сумевшие сделать хиты из фильма про Lego («Лего. Фильм») и ремейка подзабытого сериала начала 1990-х («Мачо и ботан») — и не собирались в очередной раз пересказывать историю Питера Паркера. Вместо этого комедийный дуэт построил отдельную анимационную вселенную Спайдермена (сиквел и несколько спин-оффов уже находятся в разработке) параллельно с фильмами MCU (кинематографической вселенной Marvel), включив туда целую плеяду людей-пауков из других измерений и выведя на передний план Майлза Моралеса — одну из самых популярных альтернативных инкарнаций Человека-паука.

Таким образом, новый фильм заимствует элементы из линейки «Ultimate Comics: Spider-Man», где после смерти Паркера его место занял Моралес, и масштабного комикс-кроссовера «Паучьи миры» («Spider-Verse»), на страницах которого встречаются самые разные версии Спайдермена.

То есть это отдельная вселенная? Что в ней происходит?

13-летний темнокожий школьник Майлз Моралес приобретает суперспособности после укуса особенного, выведенного в лаборатории паука. Чуть позже на глазах у подростка погибает Питер Паркер, пытавшийся помешать толстяку Кингпину (один из вечных антагонистов не только Сорвиголовы, но и Спайдермена) запустить мощный коллайдер. Майлз пока не очень понимает, как пользоваться новоприобретенными умениями, совсем не жаждет обладать «великой силой», которая всегда идет в комплекте с «великой ответственностью», но очень переживает, что не смог помочь своему кумиру.

«Человек-паук: Через вселенные»

Вскоре выясняется, что во время запуска ускорителя частиц в мир Майлза проникло еще пятеро людей-пауков из других измерений: Гвен-паук, Человек-паук Нуар, антропоморфный Свин-паук, японка Пени Паркер... и сам Питер Паркер, 40-летний и подрастерявший форму. Ему-то и предстоит воспитать из Моралеса нового Человека-паука. Кингпин тем временем планирует снова запустить коллайдер, что может привести к разрушению Бруклина.

Гвен-паук? Свин-маук? Кто это и почему их так много?

Человек-паук — самый популярный супергерой Marvel, созданный скончавшимся в этом году Стэном Ли Стивом Дитко — может похвастаться весьма непростой и насыщенной мифологией. Ему были посвящены десятки фильмов, мультсериалов и видеоигр, японское токусацу, образовательное детское телешоу (с совсем молодым Морганом Фриманом !) и даже провальный бродвейский мюзикл с музыкой U2. В основной комикс-вселенной Питер Паркер успел побывать застенчивым школьником-ботаником, проблемным, но общительным студентом колледжа, школьным учителем-семьянином, членом команды Мстителей и безумно богатым создателем Parker Industries. Кинозрители привыкли, что Спайдермен — альтер эго Питера Паркера. Однако знатоки комиксов в курсе, что внутри мультивселенной Marvel (одного физического пространства, разделенного межпространственным барьером) существует удивительное количество альтернативных людей-пауков.

«Человек-паук: Через вселенные»

Издательство любит экспериментировать со своими героями, играя с их внешним видом, местом обитания и мифологией. В разное время маску арахнида носили не только разные версии Питера Паркера, но и такие второстепенные персонажи, как Гвен Стейси, тетя Мэй, клон Бен Рейли, бывший Скорпион Мак Гарган, дочь Питера и Мэри Джейн, гениальный генетик из 2099 года Мигель О’Хара... Список можно продолжать почти бесконечно, но лучше сконцентрироваться на тех, кто появляется в новом анимационном фильме. Итак...

Майлз Моралес

Незадолго до того, как Барак Обама был впервые избран президентом США, главный редактор Marvel Comics Аксель Алонсо понял, что настало время создать чернокожего Человека-паука. Так в альтернативной вселенной Ultimate Marvel Майлз Моралес заменил Паркера, став главным героем линейки комиксов сценариста Брайана Майкла Бендиса и художницы Сары Пичелли.

Фрагмент комикса «Ultimate Comics Spider-Man» (2011)

Стэн Ли одобрил создание ролевой модели для чернокожего населения США, но многие консервативно настроенные фанаты остались недовольны заменой Питера (пусть даже в одной из альтернативных вселенных — в основной-то сражаться со злом продолжал Паркер) и обвинили издательство в популизме.

13-летний Моралес, сын афроамериканца и пуэрториканки, родился и вырос в Бруклине. Когда-то его отец Джефферсон и дядя Аарон вели преступную жизнь. Попав в тюрьму, Джефферсон сумел исправиться и, выйдя, устроился на работу в полицию. Аарон, наоборот, выбрал карьеру профессионального преступника и стал вором по прозвищу Бродяга. Джефферсон запретил своему сыну Майлзу общаться с проблемным родственником, и именно из-за Аарона парень и стал Спайдерменом: криминальный дядя забрался в лабораторию Oscorp, там усовершенствованный учеными паук залез к нему в рюкзак, а потом вылез и укусил Майлза.

Спектр сверхспособностей Майлза оказался шире, чем у Питера Паркера: подросток научился не только ползать по стенам, быстро бегать, высоко прыгать и чуять приближение опасности, но также становиться невидимым и бить врага электрическим разрядом.

Фрагмент комикса «Ultimate Comics Spider-Man» (2011)

Как и Паркер, которому приходилось решать обычные подростковые проблемы, Майлз подкупал читателей относительной реалистичностью — ему было легко сопереживать. Но подростковый опыт Майлза оказался совсем другим. Его тяготило преступное прошлое собственной семьи, да и окружение было более неоднородным — парень жил в многонациональном рабочем районе, дружил с китайцем, учился при этом в элитной школе для богачей (выиграл место в лотерею!). Кроме того, приобретя новые способности, Моралес вовсе не стремился использовать их, пока был жив Питер Паркер.

Несмотря на то, что графические новеллы «Ultimate Comics Spider-Man» не стали хитом, Моралес не исчез со страниц комиксов и даже сумел попасть на Землю 616, в основную вселенную Marvel.

Кстати, при создании образа Майлза Бендис держал в уме и Дональда Гловера, появившегося в пижаме Спайдермена в комедийном сериале «Однокурсники» в 2010 году. Образ настолько впечатлил зрителей, что они даже запустили онлайн-кампанию в надежде, что Гловера возьмут играть в «Новом Человеке-пауке». Sony, как известно, не пошла на эксперимент и отдала роль Эндрю Гарфилду. Зато Гловер позднее озвучил Майлза в третьем сезоне мультсериала «Совершенный Человек-паук» и сыграл Аарона Дэвиса в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (намек на то, что у Майлза, возможно, есть будущее и в фильмах MCU).

Гвен-паук

Фрагмент комикса «Spider Gwen»

В основном каноне Гвен Стейси была скорее сюжетным приемом, нежели полноценным персонажем. Она появилась, чтобы тут же погибнуть (по вине Зеленого Гоблина) и своей смертью изменить всю дальнейшую жизнь Питера. Зато спустя 40 лет Гвен появилась в параллельной вселенной уже в качестве Гвен-паука, а ее друг Паркер, страдавший от травли и желавший стать похожим на Гвен, опробовал на себе экспериментальную сыворотку, которая превратила его в ящера и свела с ума. Герои вступили в схватку, и Питер погиб, сам превратившись в сценарный прием для развития сюжетной линии Стейси.

Фрагмент комикса «The Amazing Spider-Man #121—122» — «Ночь, когда умерла Гвен Стейси»

Благодаря комиксам Джейсона Латура и Робби Родригеза «Гвен-паук», которые начали выходить в 2014 году, склонная к сарказму и острая на язык супергероиня быстро завоевала любовь комикс-сообщества, став одним из самых популярных персонажей для косплея. На своей Земле (ведь их во вселенной Marvel несколько) Гвен борется со злыми двойниками Фрэнка Касла и Мэтта Мёрдока, а еще играет на ударных в группе The Mary Janes. По названию коллектива можно догадаться, кто состоит в нем помимо Гвен (конечно, Мэри Джейн Уотсон, ставшая подружкой Человека-паука в трилогии Сэма Рейми).

Человек-паук Нуар

Человек-паук Нуар прибыл из Нью-Йорка 1930-х. Он привык сражаться с гангстерами и нацистами, а комиксы про него совмещали в себе элементы фильмов-нуаров и палп-фикшена. У него совсем другой костюм: вместо сине-красного трико — черный плащ, шляпа и маска с очками пилота. В отличие от своих «родственников», этот Человек-паук не стесняется карать преступников и нажимать на курок револьверов и «томми-ганов». Вероятно, во времена Великой депрессии даже Питер Паркер не мог быть дружелюбным соседом.

Свин-паук

Удивительно, но он появился еще до «Симпсонов». Питер Поркер (от англ. «pork» — свинина) — самый старый из фигурирующих в «Через вселенные» альтернативных людей-пауков.

Фрагмент комикса «Spider Ham»

Это пародийная антропоморфная свинка впервые появилась в ваншоте (комикс, опубликованный как единственный самостоятельный выпуск, с собственной историей, не являющийся продолжением какой-либо серии) «Marvel Tails» вместе с Капитаном АмериКотом, Халком-Банни и Гусиным Гонщиком еще в 1983 году, а спустя два года обзавелась собственной серией комиксов. Забавно, что Питер Поркер изначально был как раз пауком и стал супергероем, когда его укусила радиоактивная свинья Мэй Поркер.

Пени Паркер и робот Па//к

«Человек-паук: Через вселенные»

А вот еще одна необычная альтернатива «замечательному соседу». 14-летняя Пени Паркер сидит внутри робота-паука, которого когда-то создал ее отец. Внутри машины также находится радиоактивный паук, который, укусив пилота, формирует с ним телепатическую связь. На создание этой героини Джерарда Уэя и Джейка Уайта вдохновил сай-фай-поджанр аниме и манги под названием mecha, обязательный атрибут которого — огромные боевые шагоходы.

Человек-паук

«Человек-паук: Через вселенные»

Это другой Человек-паук! Не из комиксов. Его специально придумали для фильма сценаристы Родни Ротман и Фил Лорд, решившие представить, каким станет всем знакомый супергерой в 40 лет при не самом удачном стечении обстоятельств. Этот Питер устал быть Человеком-пауком, носит треники, отрастил живот, налегая на пиццу, и утомил даже свою Мэри Джейн. Именно ему Лорд и Ротман решили поручить сделать из Моралеса настоящего супергероя.

А зачем всех их надо было сводить в одном фильме?

«Человек-паук: Через вселенные»

«Через вселенные» деконструирует образ Спайдермена и подводит зрителя к выводу, что им может быть кто угодно — не только Питер Паркер. «То, что делает тебя особенным, и делает тебя Человеком-пауком», — говорит в трейлере Паркер. Человек-паук давно превратился в символ преодоления комплексов и неуверенности, а такие проблемы бывают у многих, не только у Питера Паркера (или Майлза Моралеса). Так что почувствовать давление паучьего трико может в принципе любой. Похожим месседжем заканчивалась трилогия Кристофера Нолана «Темный рыцарь», в финале которой намекали, что дело Брюса Уэйна продолжит Джон Блэйк. История Человека-паука — это в первую очередь история взросления, признания ответственности и умения сохранять оптимизм в любых ситуациях. В комиксах — и анимации — научились не церемониться с каноном, рассказывая смелые, яркие и безумные истории. Киноэкранизации с таким уровнем свободы появятся, судя по всему, не скоро.