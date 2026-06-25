Что вы не знали про Льва Толстого: вышел самый ожидаемый роман-мистификация этого лета «Проект „Борода“»

25 июня в издательстве «Альпина.Проза» и в Яндекс Книгах выходит новый роман Татьяны Дыбовской «Проект „Борода“», также аудиокнигу представляет издательство «ВИМБО», — это остроумный приключенческий детектив на окололитературную тематику. Рассказываем, почему Лев Толстой — это Эмиль Золя, а в Ясной Поляне жил совершенно другой человек.

О чем это В центре сюжета — история литературного онлайн-сообщества, члены которого общаются в игре под названием «Мутная полянка». Учительница литературы Оля получает код доступа в эту игру от своих одиннадцатиклассников в подарок. Правда, наличие ключа — лишь формальность, так как для входа в игру необходимо обладать толстоведческими знаниями. Доказав свою осведомленность, Оля попадает в мир Льва Толстого, где можно гулять по Ясной Поляне, заглянуть в Хамовники, в Астапово, Севастополь или побродить по Петербургу. Оле сразу же предлагают вступить в местные кланы, она выбирает «Революционеров» и оказывается в кружке людей, занятых важным расследованием. Члены сообщества убеждены, что в 1878 году Льва Толстого заменили на двойника, а настоящий писатель отправился в Париж и продолжил жить под именем Эмиль Золя. Правда, из доказательств только догадки и косвенные улики, ведь за операцией подмены стояло Третье отделение, умевшее хранить тайны.

Кто это написал

Татьяна Дыбовская прославилась как автор фантастического триллера «Копия неверна», вышедшего в 2025 году в издательстве «Дом историй». Это был дебютный роман писательницы, сразу же ставший бестселлером и получивший награду «ЛУЧ Яндекс Книг», присуждаемую самым популярным и дочитываемым произведениям. В книге рассказывалось об альтернативной России, где на людей охотятся доппельгангеры, способные завладеть телом и личностью убитого. Борются же с этими сущностями доблестные сотрудники правоохранительного Управления Д. Критики называли «Копию» «жестким и умным» романом, сравнивая главную героиню Веру с Анастасией Каменской и Есенией Стекловой из «Метода», отмечали широту внутреннего мироустройства и динамичность сюжета.

По словам самой Дыбовской, она работает в бизнесе, но всегда интересовалась творчеством и литературой, окончила философский факультет МГУ им. Ломоносова. Новая книга выходит менее чем через год после предыдущей, что большая редкость для литературного мира. Кроме того, уже известно, что Дыбовская работает и над следующим романом, победив в опен-колле «Нулевые в России», организованном журналом «Смысловая 226». Для следующей работы писательница планирует отойти от фантастического сеттинга и магического реализма, чтобы рассказать о рейдерской компании в Москве нулевых.

Как это устроено

Лев Толстой Эмиль Золя

В романе присутствуют две параллельные линии: действие одной разворачивается в современной Москве, второй — в 70-е годы позапрошлого столетия. Если в первой есть место и любовной драме главной героини, и ее отношениям с игроками «Мутной полянки», а также ходу их расследования, то вторая представляет собой череду псевдоисторических событий, переплетенных с реальными фактами жизни Льва Толстого. Ответ на главный вопрос о подмене писателя раскрывается на первых же страницах, поэтому, приняв эти правила игры, читатель знакомится с подробностями аферы.

Если в XXI веке мы узнаём о расследовании от Оли, то в линии XIX века нет единого протагониста: то мы наблюдаем за событиями глазами самого писателя, то оказываемся на встрече жандармов Третьего отделения, то перемещаемся на закрытые «обеды пяти» в общество Тургенева, Флобера, Доде и Гонкура-старшего, которые якобы и выдумали личность Золя, чтобы защитить Толстого от обвинений в симпатии к социализму и от зоркого ока Константина Победоносцева.

Тем, кто не верит в реалистичность заговора, автор предлагает убедительные аргументы, присыпанные некоторыми фактами. По сюжету злоключения Толстого начинаются после Казанской демонстрации в 1876 году, которая действительно стала первой политической оппозиционной манифестацией. Тогда граф решил поехать в Москву и узнать подробности произошедшего, так как сочувствовал социалистически настроенным гражданам, в этот момент его и засекли агенты Третьего отделения. Шеф жандармов Николай Мезенцев, которого подчиненные именуют Сам, так же реален, как и его предложение развернуть в России контрреволюционную пропаганду, а вот уже его приказ отыскать похожего на Толстого человека кажется немного надуманным. Но как знать, быть может, и Третьему отделению ничто человеческое не чуждо.

О чем это на самом деле

Несмотря на авантюрную тематику и легкость повествования, роман затрагивает серьезную тему революционного движения в царской России. Политика контрреволюционных мер, аресты манифестантов, слежка за всеми, кто интересовался идеями социализма, привели к сотням жертв, а попытки заставить заглушить голоса только сильнее разжигали пламя и приводили к трагедиям. «Проект „Борода“» — это также история о гуманизме, о сострадании и взаимопомощи. Это книга о неравнодушных людях, которых волнуют чужие судьбы. Герои прошлого и настоящего, рискуя собственной безопасностью и понимая последствия, приходят на зов единомышленников.

Вердикт

Роман наполнен тонким юмором, литературными байками и быличками на грани между реальностью и абсурдом, поэтому отличить действительность от вымысла порой непросто. Однако высшее филологическое образование вовсе необязательно для чтения этой книги, как, впрочем, и обязательное наличие нежных чувств к романам самого Толстого (или Золя). Школьных знаний по литературе будет вполне достаточно для того, чтобы получить удовольствие от текста и его авантюрной составляющей. Особенно забавно при чтении будет проверить себя: в какой момент вы захотите поверить в теорию толстовского заговора, начнете самостоятельно сверять письма писателя, чтобы выявить разницу в почерке, или искать зацепки в воспоминаниях его современников?

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Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images, Wikimedia commons