Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced — переосмысление пиратской классики

Ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag, вышедшей в 2013 году, фанаты ждали много лет, и в апреле 2026-го Ubisoft наконец его официально анонсировала. Собрали все известные детали о переосмыслении игры с подзаголовком Resynced.

Что такое Assassin’s Creed IV Black Flag

Это шестая основная часть серии Assassin’s Creed. Ubisoft перенесла действие из Евразии в Карибское море эпохи золотого века пиратства, в 1715 год. Смена сеттинга заметно вдохновлена «Пиратами Карибского моря», а игроки к тому моменту истосковались по играм в этом жанре. Главный герой — авантюрист Эдвард Кенуэй, дед Коннора из Assassin’s Creed III. Эдвард присоединяется к Братству ассасинов и помогает ему в борьбе с тамплиерами. По ходу приключения игрок знакомится с другими известными пиратами: Черной Бородой (капитан Эдвард Тич), Чарльзом Вейном, Бенджамином Хорниголдом.

Игра предлагала открытый мир с морскими сражениями, абордажами, улучшаемым кораблем «Галка», поиском сокровищ, охотой на акул, а также исследованием подводных руин. Black Flag кардинально расширила корабельную систему по сравнению с предыдущими частями: она стала центральной механикой, заняв больше половины игрового времени.

Игра вышла на PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Критики встретили ее тепло. Многие поклонники до сих пор называют Black Flag одной из лучших частей франшизы.

Что говорят разработчики о Resynced

На презентации ремейка рассказали, что игру пересобрали с нуля на последней версии движка Anvil Engine. Ключевые детали:

Главного героя вновь озвучил актер Мэтт Райан (Джон Константин в сериалах и анимации DC).

Ubisoft не просто обновила графику, а улучшила в игре многие механики. Например, подводное исследование.

Боевую механику сильно переработали. Кенуэй способен одновременно пользоваться тремя видами оружия: парными мечами, пистолетами и скрытыми клинками. Кроме того, можно использовать окружение — стены, уступы, бочки, разрушаемые объекты.

Города и поселения стали более живыми. А любители морских путешествий смогут настроить даже песни шанти, которые будут петь моряки.

Изменили в лучшую сторону механики, связанные с управлением кораблем — волны теперь сильнее влияют на управление судном.

Команда поставила себе задачу — сохранить дух оригинала и не менять основной нарратив. Линию в современности сильно изменили, однако эпизодов в офисе Abstergo не будет.

Дополнения из оригинальной игры и мультиплеер в Resynced решили не включать.

Фанаты обеспокоились, что за годы с выхода игры политика Ubisoft изменилась и теперь в игре будет меньше крови во время сражений. Продюсеру Джастину Энгу пришлось успокоить поклонников, сообщив, что в релизной версии игры кровь будет. Энг также заверил, что визуальные и звуковые эффекты во время боя убавят в сравнении с оригиналом. Это решение приняли после первых отзывов на ремейк.

В мае появились превью ремейка, и журналисты рассказали, что в игре появилось много новых сюжетных эпизодов. В связи с этим у редактора Kotaku возник вопрос: какая версия считается теперь каноничной для серии Assassin’s Creed? И гейм-директор Ричард Найт ответил: «Мое мнение — обе части каноничные. Вы до сих пор можете купить Black Flag 2013 года и поиграть в нее. События оригинала, включая друзей Дезмонда, — это то, от чего мы не собираемся отказываться. Ничего не изменилось. Resynced — следующая часть Assassin's Creed, сюжет которой тоже имеет место в истории». Также стало известно, что новые квесты для игры писал Дарби Макдевитт, сценарист оригинала.

Ричард Найт рассказал, что в Resynced включили около шести часов дополнительного нового геймплея. По большей части это миссии, доступные после прохождения сюжетной кампании (эндгейм-контент), где Эдвард Кенуэй и Черная Борода будут противостоять охотнику на пиратов Роберту Миллеру.

В ремейке Black Flag заметно улучшили систему паркура. Разработчики взяли за основу систему передвижения из оригинальной игры и усовершенствовали ее благодаря возможностям движка Anvil. Кенуэй теперь более плавно двигается и может, например, делать двойные прыжки на бегу. Стелс позволяет сливаться с группами от трех NPC, а также можно использовать окружение для отвлечения внимания. Например, рассыпать монетки в толпе, чтобы вызвать суматоху. А еще в Resynced перенесли систему наблюдения из Assassin's Creed Shadows, позволяющую тщательно изучать окружение во время задания.

Чем отличается от оригинальной игры

Визуально игра сильно изменилась. Например, полностью переработали освещение — для него теперь используют рейтрейсинг. Он будет доступен в том числе на консолях в режиме производительности с 60 fps. Еще в ремейке появилась система динамической смены погоды из Assassin's Creed Shadows. Заметно выросла дальность прорисовки и детализация.

В сети уже немало сравнений графики в игре 2013 года и в ее ремейке.

Когда выйдет игра и на каких платформах

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоится 9 июля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. У игры будет текстовый перевод на русский язык.

Сервис Игромир поддерживает запуск игр Assassin's Creed Odyssey и Assassin’s Creed Shadows.

Автор: Денис Варков (@dvarkov)