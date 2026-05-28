Каннский дайджест: социальная мелодрама Жуде, первый мультфильм Дюпьё и новый дневник Кавалье

Вместо послесловия — бонусный, максимально синефильский выпуск каннского дайджеста. Рассказываем про самые интересные фильмы, которые показывали в рамках программы «Двухнедельник режиссеров», а именно «Дневник горничной» Раду Жуде, «Спасибо, что пришли» Алена Кавалье, «Двойную свободу» Лисандро Алонсо и «Головокружительного» Кантена Дюпьё.

Марат Шабаев

Румынка Джанина (Ана Думитраску) работает горничной в благополучном семействе (Венсан Макен, Мелани Тьерри). Пока они ухаживает за ребенком французской пары, на родине ее ждет дочь, которая невероятно скучает по маме. Джанина обещает успеть домой к Новому году, но чем ближе заветная дата, тем яснее, что никуда она не поедет.

Самый смешной и политизированный румынский режиссер Раду Жуде впервые снимает французский фильм, но не изменяет себе. Как обычно, это невероятно социально заряженное зрелище, повод поговорить об эксплуатации мигрантов, даже если деньги им платят сердобольные благонамеренные буржуа. Мелодраматический сюжет про оторванных друг от друга мать и дочь украшен эксцентричной театральной постановкой «Дневника горничной» Октава Мирбо, которую репетирует непрофессиональная мигрантская труппа (там оказывается Джанина), а некоторые диалоги и эпизоды заставляют от души смеяться. Даже в Лионе режиссер не отказывает себе в удовольствии в очередной раз пройтись по культу Чаушеску, а заодно ехидно подтрунивает над французскими протестами 1968 года и тогдашним европейским увлечением маоизмом.

Французский абсурдист продолжает прикалываться. В этом году в Каннах показали не только его новый игровой фильм «Полный Фил» (в секции Midnight, о чем мы писали отдельно), но и первую полнометражную анимацию. Она сделана по-панковски неряшливо, в эстетике видеоигр эпохи PlayStation 1 (Дюпьё снимал актеров с помощью технологии захвата движения, а 3D-изображение создавал в бесплатной программе Blender). Форма навязана содержанием мультфильма: банкир приходит в гости к другу-музыканту и рассказывает свою теорию о том, что все они живут в симуляции. Доказательствами служат многочисленные баги — например, застрявший в канализации голубь, мерцающие собачьи фекалии, мужчина без ног и женщина с восемью пальцами. Уморительный анимационный анекдот заканчивается, не успев надоесть: «Головокружительный» идет всего 63 минуты, но к финалу повествование успевает сделать скачок и превратиться в неожиданный стеб над… Стивом Джобсом.

Новая часть дневникового цикла Алена Кавалье. В XXI веке неутомимый француз занимается преимущественно селф-документалистикой, запечатлевая самые мелкие подробности своего существования. В знаковом «Кинолюбителе» он снимал откровенную ерунду, на фоне которой разворачивался сюжет о борьбе автора с раком кожи. Метод Кавалье исключает какие-то особенные, привилегированные моменты; он не бежит от повседневной скуки, а делает ее неотъемлемой частью своей биографии.

«Спасибо, что пришли» устроен примерно по тому же принципу, но, пожалуй, сделан еще пронзительнее. Начиная с комичного эпизода (Кавалье зовут на церемонию закрытия Канн-2011, но на полпути он сходит с поезда, узнав, что его драме «Отец» с Венсаном Линдоном ничего не вручат), он довольно быстро переходит к теме смерти — неудивительно, ведь самому режиссеру в этом году стукнуло уже 94 года. Умирают животные и близкие, но Кавалье продолжает твердо держать простенькую цифровую камеру в руках, радуясь простым вещам вроде яичницы. Как проговаривает в финале сам режиссер, снимать фильмы — это его способ жить.

Каннская фильмография Лисандро Алонсо началась 25 лет назад. В фильме «Свобода» (премьера состоялась в «Особом взгляде») он на протяжении часа с небольшим демонстрировал быт обычного лесоруба в горном регионе Аргентины. Минимум диалогов, длинные кадры, непрофессиональные актеры — в общем, золотая классика медленного фестивального кино.

Спустя четверть века Алонсо вернулся в Канны с продолжением этого первого фильма, который стал чуть длиннее и красивее (все-таки теперь недорогая цифровая съемка выглядит на несколько порядков лучше). Поначалу «Двойная свобода» выглядит как вольный ремейк оригинальной: все тот же лесоруб Мигель возит дрова, ломает сухие ветки, заезжает на заправку за сигаретами. Затем в сюжете возникает его сестра, вышедшая из психиатрической клиники. Но на эстетику режиссера это влияет мало: «Двойная свобода», медитативная, чуткая к деталям, доказывает, что медленное кино не исчерпало свои возможности, а на фоне многих других работ фестиваля еще и дает возможность передохнуть, перевести дух от драматического словоблудия.