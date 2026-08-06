Subnautica 2: вроде бы океан, но ощущается как аквариум

14 мая Subnautica 2 вышла в раннем доступе и за первые 12 часов после открытия продаж преодолела отметку в 2 миллиона проданных копий. Количество одновременных игроков на ПК и консолях в день релиза превысило 650 тысяч. Ажиотаж объясняется огромным числом накопленных виш-листов (игра была самой желаемой в Steam) и долгожданным добавлением кооператива. Но сиквел еще далек от того, чтобы называться хорошей игрой. Мы опробовали Subnautica 2 и делимся первыми впечатлениями.

О чем была первая Subnautica

Сюжет оригинала 2018 года построен вокруг крушения космического корабля корпорации «Альтерра» на планете 4546B, полностью покрытой водой. Главный герой, технический специалист Райли Робинсон, оказался единственным выжившим. В новом для себя мире ему предстоит собирать ресурсы, строить базы и изобретать транспорт. Дополнительная сложность в том, что планета заражена бактерией Хараа, из-за которой древняя инопланетная раса ввела жесткий карантин и сбивает все корабли, не позволяя герою улететь. Райли вынужден вылечить планету, отключить систему ПВО и построить ракету для возвращения домой.

Сюжетное дополнение Subnautica: Below Zero вышло в 2021-м. Его действие происходит спустя два года после первой части в замерзшем арктическом регионе той же планеты. Главная героиня, ученая Робин Айю, тайно высаживается на планету, вопреки запрету «Альтерры». Ее цель — узнать правду о смерти своей сестры, которая работала на исследовательской базе.

Робин расследует цепочку событий на базах «Альтерры». Оказывается, ее сестра пыталась уничтожить образцы бактерии Хараа, которую корпорация тайно изучала во льдах. В начале игры Робин натыкается на древний комплекс инопланетной расы. Чтобы спасти погибающий цифровой разум одного из пришельцев, она загружает его сознание в собственный мозг. Все оставшееся время он комментирует действия Робин.

Геймплей в Below Zero разделен на погружения и исследования ледяной суши. На поверхности игроку угрожает переохлаждение

О чем Subnautica 2

Место действия сиквела — планета Протей, обитаемый водный спутник газового гиганта, внешне напоминающего Сатурн или Юпитер. Действие сиквела разворачивается спустя много лет после первой части и дополнения Below Zero. Транссистемная Федерация в глубоком упадке из-за непрекращающейся войны и бесконтрольного распространения вируса Хараа.

«Альтерра» собирает 40 тысяч беженцев и обещает им новую жизнь на далекой планете. Игрок — безымянный первопроходец, подписавший суровый контракт. На месте прибытия колонист обязан строить базы, отрабатывая долг за перелет и создание тела. Ему запрещены выходные, нельзя уходить на пенсию и даже умирать, в случае гибели ИИ просто сфабрикует клон, записав расходы в счет долга.

Ночью газовый гигант и материнская планета Протей выглядит особенно впечатляюще

Завязка следующая: корабль CICADA летит к назначенной для новой жизни планете уже 14 лет, но на полпути его сбивает неизвестная сила, и капсулы с колонистами падают на неисследованную ранее, полностью покрытую токсичным океаном планету Протей. Герой просыпается в спасательной капсуле и понимает, что он здесь не первый. До него на планету уже падали люди, даже успели отстроить подводные базы. Однако все аванпосты разрушены, а исследователи бесследно исчезли.

В центре региона — гигантское подводное растение, напоминающее древо. В воде растворены тяжелые металлы и органические соединения, вызывающие галлюцинации. Судя по КПК погибших, выжившие слышали «зов» древа, сходили с ума и уплывали к нему прямо в пасти левиафанов. На глубине игрок натыкается на артефакты крайне агрессивной инопланетной расы, которая, вероятно, и уничтожила первую волну высадившихся людей.

Как выглядит и играется Subnautica 2

Основной принцип остался неизменным: путь на неизведанной планете начинается без снаряжения, в одном скафандре. Нужно собирать ресурсы, сканировать фауну и обломки, открывать чертежи, строить подводные базы и создавать транспорт для погружения в глубины. Оружие в сиквеле не предусмотрено, от огромных монстров придется уплывать или использовать гаджеты для отпугивания.

В первой части были стазис-винтовка, создававшая защитный пузырь, и репульсионная пушка, отталкивавшая агрессивных существ. Но их трудно назвать классическим оружием

Переход на движок Unreal Engine 5 решил главную проблему оригинала — внезапное появление текстур прямо перед носом. Ландшафт теперь подгружается плавно и не пугает. Вода получила объемные световые эффекты и плотность. Появились подводные течения, физически усложняющие навигацию в ущельях и утягивающие персонажа или транспорт. На поверхности океана бушуют штормы, резко снижающие видимость.

В первой части атмосфера строилась на том, что игрок пребывал один на один с бескрайним океаном. В сиквеле появился кооперативный режим на четверых. Когда рядом плавают друзья, переговариваясь в голосовом чате, океан перестает пугать. Левиафаны больше не вызывают первобытного страха. При этом разработчикам удалось сохранить баланс в одиночном режиме — без друзей все так же жутко.

Интерфейс стал минималистичным. Окна крафта и чертежей больше не перекрывают весь экран

Раньше каждый найденный кусок лития или алмаза ощущался победой, а потеря транспорта на глубине — трагедией. Вчетвером ресурсы собираются быстрее, базы строятся мгновенно, а если погибнете, друг может реанимировать. Из-за этого исчезает чувство сурового вызова. Но авторы и не скрывают: Subnautica 2 создавалась в первую очередь как одиночная игра, а мультиплеер — лишь приятная опция для тех, кто не любит проходить игры соло.

Если в первой части вы улучшали только костюм и инструменты, в Subnautica 2 можно модифицировать ДНК персонажа. Сканируя существ, вы открываете мутации-адаптации. Это улучшения характеристик: хотите дольше не всплывать за воздухом или быстрее плавать — ищите нужные биоподы.

А еще разработчики сознательно ускорили темп выживания и избавили игроков от нудных занятий. Вместо постоянной ловли увертливых рыб-пузырей для фильтрации воды на новой планете появились неподвижные водные слизни, которых легко собирать прямо со дна.

Система возведения баз полностью переписана. Строить комнаты, стыковочные модули и прокладывать коридоры стало удобнее, а элементы стыкуются без багов

Пересмотрен подход и к смерти персонажа. Умирать не страшно, если вы рядом с базой. Если умерли от голода или вас съел левиафан, система Reprint клонирует заново. В этом случае потеряете несколько предметов из инвентаря, и на месте гибели останется капсула с собранным лутом, за которой можно вернуться.

Какие у игры недостатки

Игра плохо объясняет азы новичкам, в ней минимум подсказок. Это особенно заметно на примере крафта. В самом начале Изготовитель в спасательной капсуле поврежден и не может создавать продвинутые предметы, но игра этого не объясняет. Она не подскажет, что нужно построить собственную базу с новым Изготовителем и запитать его электроэнергией, пока вы не додумаетесь до этого сами.

Карта в раннем доступе очень мала, и это быстро становится заметно. Океан ощущается не большим и бездонным местом, а искусственным аквариумом с невидимыми границами. На западе мир обрывается уже в 300 метрах от стартовой капсулы, пересечение этой отметки вызывает системное предупреждение о незавершенности карты. Если все же попытаться плыть дальше, патрулирующий пустоту левиафан быстро даст понять, что туда не стоит соваться.

Баланс выживания еще будут настраивать. Сейчас еды и воды в игре слишком много, а враги наносят катастрофически малый урон

Количество контента скудное. И этот недостаток напрямую соотносится с ранним доступом. Сюжетная линия на текущем этапе проходится за 10–13 часов, вы с головой окунетесь в дайвинг и будете с интересом собирать ресурсы, но до постройки первой базы. Как быстро игра затягивает, так она и отпускает в свободное плавание. По ощущениям, Subnautica 2 демонстрирует почти все, что в ней есть, и дальнейшее исследование становится монотонным повторением пройденного.

Вердикт

Разработчики планируют развивать игру в раннем доступе в ближайшие годы, и текущая версия — лишь фундамент. Учитывайте при покупке, что многие биомы и существа в разработке, сюжет обрывается на середине, а карта будет расширяться с обновлениями. Многие перечисленные недостатки лишь временны.

Стоит ли покупать Subnautica 2 прямо сейчас или лучше подождать, зависит от того, что вы хотите получить. Если у вас есть компания единомышленников и вам не терпится увидеть новый океан в красочной современной упаковке — берите. Если цените сюжет, атмосферу исследования и играете в одиночку, лучше подождать до конца года, пока игра обрастет контентом.

Сервис Игромир поддерживает запуск игры Subnautica: Below Zero.

Автор: Артём Ращупкин