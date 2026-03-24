Портреты девушек в цвету: сборник рассказов Марии Нырковой «Яблоки и змеи»

В «Редакции Елены Шубиной» и в Яндекс Книгах вышла вторая книга молодой писательницы Марии Нырковой «Яблоки и змеи». Это сборник из одиннадцати рассказов (не считая сквозных эссе), посвященных женщинам — их взрослению, тайнам, искушениям, страхам и боли. О том, какой получилась эта галерея женских портретов, рассказывает Татьяна Худякова.

Татьяна Худякова Литературный обозреватель

Марию Ныркову принято хвалить. Свой дебютный роман «Залив терпения» она написала в 22 года, еще будучи студенткой филфака МГУ. Тогда, в 2023 году, он вызвал пусть и не единогласно восторженные отклики, но явный интерес. Отчетливый талант молодой писательницы сомнений не вызывал почти ни у кого. С тех пор Мария Ныркова прошла все положенные медные трубы: резиденция Дома творчества «Переделкино», список Forbes «30 до 30», самые перспективные авторы The Blueprint, презентации, поездки на книжные фестивали. Как от всякого вундеркинда, от Нырковой ждали следующего, более зрелого шага, который оправдает все авансы и возложенные надежды.

Ныркова держала паузу между книгами чуть дольше принятого (сейчас дебютанты спешат выпустить следующую книгу как можно скорее, чтобы не забыться читающей публике) и, словно пытаясь обмануть проклятие второго романа, вернулась со сборником рассказов.

«Яблоки и змеи» — это одиннадцать историй о матерях и дочерях, сестрах, бабушках, вдовах, девочках, девушках — в общем, всех возможных ипостасях женщины. Сборник открывает эпиграф из рассказа «Любовь» Юрия Олеши, любимого писателя Марии Нырковой: «Вот! — он держал в руке яблоко. — Что это значит?» Этот вопрос задает Исаак Ньютон, и ответ на него очевиден. Но влюбленный герой Олеши победил земное притяжение, он едва держится на земле, все вокруг него стало волшебным, даже пуговицы застегиваются сами собой, а вся земля для него превратилась в рай.

Садовые мотивы довольно часто встречаются в текстах современных писательниц: Оксана Васякина в закрывающем ее новый сборник эссе использует эту метафору, чтобы рассказать о возрасте и взрослении, а Оливия Лэнг посвятила саду целую книгу. Сад Нырковой — это пространство, в котором существует современная женщина. Каждый плод, листик с дерева, насекомое, птица или гипсовая статуя — это символ, кивок в сторону доисторического мифа, адаптированный под новые времена:

«Пожалуй, самая независимая женщина иудейской и христианской мифологии оказывается неизбежно связана с грехом. Мало того что она заражает младенцев всякими болезнями, она еще и соблазняет праведных мужей своей красотой, сбивает их с пути истинного. В этой патриархальной парадигме сама независимость становится грехом. <...> Я же ищу способ оживить тех, чьими именами нас нарекают по сей день, по чьим законам оценивают и судят. Ибо современная Лилит — это обычная женщина, а изгнание из Рая в бытовой современной мифологии — это развод или измена».

Сад Нырковой райским не назовешь. В таком саду можно забеременеть в 16 от «внимательного и хвойного» юноши самым земным образом. Женщина в нем и есть змея-искусительница. И даже наблюдение за утками — казалось бы, самое мирное из занятий — наводит здесь на неутешительные мысли:

«Модель утиного мира вообще пугающе похожа на нашу. Потомство зачинается путем насилия: селезень — агрессивная птица и одна из немногих с ярко выраженной половой принадлежностью. Селезень набрасывается на самку, подтапливает ее и обездвиживает. Никакой воркующей голубиной прелюдии. Одной самки ему, как правило, не хватает».

В сборнике присутствует все, чему пристало быть в тревожном чемоданчике молодой прогрессивной писательницы: печальные приметы быта (пресловутую картонку на рынке, травмировавшую целое поколение авторов, здесь отыгрывает неприкосновенный сервиз в серванте: «Никто не заслужил праздника»), харассмент в учебном заведении, токсичные отношения, взросление, отношения в семье, гинекология, нежелательные подростковые беременности, феминитивы, которые, судя по комментариям на сервисе Яндекс Книги, все еще жутко раздражают некоторых читателей.

Эти вещи проговариваются здесь скороговоркой, как пароль, как шибболет, пропускающий в мир «важных текстов».

Но очевидно, авторский взгляд направлен не на борьбу с внешними обстоятельствами, а внутрь в попытке по-настоящему рассмотреть своих героинь. Ныркова играет на их стороне, рассказывает их версию событий, дает им не только внутренний голос, но и крик.

Так, героиня рассказа «Деконструкция ангела», скромная филологическая девушка Варя, неожиданно восстает на университетском заседании по этике, где обсуждается моральный облик некоего профессора — сластолюбивого синтаксиста. Бессмысленность происходящего и пустота звучащих там слов на фоне всеми забытой пострадавшей от профессорских приставаний девушки будят в спокойной и рассудительной Варе ярость, которая выливается в простую формулировку: «Ненавижу вас всех».

«Я ищу отличий и общностей, хочу сплести своих героинь, как сплетаю прописные буквы на листе. Одна наползает на другую, они могут слиться или случайно друг друга перекрыть и утратить значение, но не до конца. Потому что, дополняя друг друга, они воплощают и фиксируют то, чего никогда прежде не существовало, — новое слово».

При этом Ныркова не борец и не активистка. Ее писательский характер в большей степени интровертен, если не сказать зациклен на внутренних переживаниях. Внешний мир не так важен и интересен, поэтому дан в текстах схематично: упомянутый выше священный сервиз в рассказе «Сестра», чахнущий над златом сервант, уныние хрущевок в «Мокрице», гипсовый пионерский салют из советского прошлого в «Умирающем саду», неоновые огни баров на Китай-городе.

Главные события происходят внутри Ань, Ляль, Даш, Варь — современных богинь, блудниц и героинь. Одна борется с собственной матерью за право вкушать запретный плод — кетчуп, который та и сама бы хотела бесстыдно лить в любую еду, но боится пойти против установленного табу (пожалуй, самый смешной рассказ сборника «Усилитель вкуса»). Другая трансформирует скорбь от внезапной гибели возлюбленного в мучительное, направленное в разные стороны вожделение. Третья до безумия влюбляется в песню из советского мультфильма.

Радикальной формой этого взгляда в себя стал прорезывающий весь сборник мотив молчания. Девочка Катя в «Трамплине» не подает вида, что едва не утонула, Елена в «Тайне» буквально давится своим неназванным секретом, Лена в «Мокрице» по-рыбьи молчит на домохозяйских галерах. В главном рассказе сборника, «Вавилонская блудница», героине проще переспать с мужчиной, чем поговорить с ним.

Женщин научили избегать и уклоняться, таиться и не высовываться, быть ненавязчивыми и тихими, но Ныркова дает им возможность выйти из этих зон умолчания, зазвучать и начать наконец жить.

Кто-то освобождается, едва не задохнувшись («Тайна»), кто-то впервые позволяет себе быть громкой и грубой («Деконструкция ангела»), а кто-то банально и весело напивается среди бела дня («Мокрица»).

Рассказы пересыпаны эссеистическими интерлюдиями, в которых Ныркова будто бы ломает четвертую стену и пытается обратиться к читателю напрямую, как бы от себя. В отличие от остальных текстов сборника, они не столько изобретательны, сколько поэтичны:

«Я выхожу на старой лодке на воду неподвижного водохранилища — болтаться и смотреть на берега, на которых ничего не происходит. В такой пустоте любой звук обретает сложную густоту. Где-то в невидимой дали гудит дорога через дамбу. Плеск воды о борта лодки, падающее с ветки спелое яблоко, лавирующая среди водорослей змея. Иногда вспархивающая с воды утка. Уже холодает, значит, ей скоро улетать».

Язык этого текста (текстов) местами вычурный и переусложненный. Ныркова не экономит на метафорах, иногда явно пересаливая. Впрочем, желание «надеть все лучшее сразу» вполне простительно молодой писательнице, ищущей свой собственный голос. Мало кто в процессе этих поисков не перебарщивал с мелизмами. Что ей уже точно удалось, так это выйти из пубертатного периода подражания наставникам (Мария Ныркова училась в лаборатории Оксаны Васякиной). Нет сомнений, что невероятно одаренная, по-хорошему начитанная и образованная писательница скоро покажет свой талант во всем его природном блеске и без лишней позолоты.