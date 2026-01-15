«Ночной администратор 2»: продолжение сериала про яхты, фраки и шпионаж

На стримингах, в том числе в «Амедиатеке», вышла первая половина британского шпионского телеблокбастера, выдержавшего между сезонами паузу в десять лет. Том Хиддлстон вновь выходит на тропу войны с торговцами оружием, на этот раз в Латинской Америке.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска



Десять лет прошло с тех пор, как британец Джонатан Пайн (Том Хиддлстон), гостиничный администратор с военным опытом, перековался в шпиона, втерся в доверие к торговцу оружием Ричарду Роперу (Хью Лори) и привел его к краху. Несколько лет спустя после тех событий Пайн вместе с завербовавшей его сотрудницей разведки (Оливия Колман) еще слетал в Сирию опознать труп Ропера. Теперь Джонатан тихо живет в Лондоне под именем Алекс Гудвин, воспитывает кота, игнорирует авансы привлекательной соседки и работает, как прежде, по ночам почти что в гостиничном бизнесе: возглавляет в MI6 маленькое подразделение, которое занимается наблюдением за постояльцами ведущих отелей.

Том Хиддлстон

Однажды в поле зрения Пайна-Гудвина попадает один из бывших роперовских подельников, и он решает проследить за старым знакомым. Очень быстро вокруг Джонатана вырастает гора трупов, а след ведет его в Колумбию, где он притворяется банкиром в бегах и налаживает контакт с Тедди Дос Сантосом (Диего Кальва), молодым латиноамериканским двойником Ропера, маскирующим темные делишки благотворительностью.

BBC долго держалась и не трогала один из главных своих хитов 2010-х, но в конце концов не выдержала: шпионские сериалы, в том числе британские, по объективным причинам переживают новый расцвет, и почему бы Джонатану Пайну не откусить кусок этого пирога. Мини-сериал по роману Джона Ле Карре теперь разросся как минимум до трех сезонов. Сценарий второго написал уже из головы тот же Дэвид Фарр (как принято в Англии, в обычной жизни он занят театральными постановками Шекспира). Датчанку Сюзанну Бир сменила в режиссерском кресле Джорджи Бэнкс-Дэвис («Каос»). Вообще, за 10 лет многое произошло. Ле Карре успел умереть. Оливия Колман, снимавшаяся в первом сезоне глубоко беременной, получила «Оскар» и стала одной из главных английских артисток (пока она мелькнула, правда, только в прологе). Том Хиддлстон продолжил играть Локи.

Том Хиддлстон и Оливия Колман (справа)

Первый «Ночной администратор» был, вопреки крайне не элегантному русскому названию, зрелищем в первую очередь гламурным: рестораны, яхты, дизайнерские костюмы, экзотические локации, вальяжные злодеи — на бондиану все это походило куда больше, чем на привычное неуютное зазеркалье Ле Карре. Сюжет оставлял вопросы (с какого перепугу параноик Ропер так доверяет откровенно подозрительному Пайну?), но все вместе выглядело слишком соблазнительно, чтобы на эти вопросы отвлекаться.

Новый сезон продолжает примерно в том же духе, но с некоторыми нюансами. Главный лежит на поверхности: мексиканец Диего Кальва (звезда освистанного «Вавилона» Дэмьена Шазелла) — хороший актер, но никак не Хью Лори. Пусть Тедди загадочно улыбается и легко спускает курок, всегда понятно, что это злодей сидит за детским столиком. Похожего рода проблемы у Камилы Морроун (модель и актриса, экс-герлфренд Леонардо ДиКаприо), которая наследует величественной Элизабет Дебики в роли то ли подруги, то ли жертвы антагониста. Ее героиню с цветастым именем Роксана Боланьос, которая занимается портовым импортом-экспортом и с каждой серией примеряет все более открытые платья, бывает трудно воспринимать серьезно.

Камила Морроун и Диего Кальва

Как, впрочем, и вечно насупленного главного героя. Выучив испанский, по-видимому, в самолете, Джонатан приземляется в Медельине с теннисной ракеткой, котлетой денег, золотыми запонками из секретных фондов MI6 (внутренним интригам посвящена отдельная не очень интригующая линия) и с новым именем (Мэттью). Чтобы произвести впечатление пьющего повесы, в номере он первым делом собирает весь джин из мини-бара (и выливает в раковину), а также заказывает порно (но не смотрит). Раз за разом нам демонстрируют его суперспособность как бывшего ночного администратора — умение с невозмутимым видом заходить в гостиничные подсобки и брать там все, что плохо лежит.

У каждого из центрального трио есть какие-то травмы, детские и не очень. Пайну, например, регулярно спустя все эти годы мерещится покойный Ропер. Но, как и в первом сезоне, атмосфера не располагает к психоанализу — скорее к вечеринке; светит колумбийское солнце, и герои много времени проводят с бокалами или свернутыми банкнотами в руках. Известная сексуальная амбивалентность, присутствовавшая и в схватке Пайна с Ропером, в этот раз выкручена на максимум: жаркое соперничество с Тедди Дос Сантосом неуклонно движется к menage a trois, в котором Роксана Боланьос будет только для галочки.

Диего Кальва, Том Хиддлстон и Камила Морроун

Во всяком случае, сериалу невероятно подфартило с таймингом премьеры: регион, в котором разворачивается действие, не вылезает из новостей, причем направление, куда развивается сюжет, обещает быть особенно актуальным. Другой вопрос, что Джек Райан, например, еще в 2019 году целый сезон провел в Венесуэле и, более того, самолично сменил там власть.

Первые три серии «Администратора» оставляют при общей бодрости происходящего довольно гнетущее впечатление. Нас в последнее время избаловали качественными шпионскими триллерами, в которых есть что-то сверх обязательной программы: экзистенциальная тоска в «Агентстве», комедия в «Медленных лошадях», Эстония в «Дне Шакала». «Администратор» с его туповатыми диалогами и предсказуемыми поворотами действительно выглядит шоу из позавчера, и это вызывает не уколы ностальгии, а непроизвольное позевывание.

Оставшиеся три серии должны быть повеселее: на экваторе кое-что наконец меняется. Но хотелось бы и дальнейших изменений. Например, чтобы шестичасовой сериал не мог себе позволить трехчасовое вступление.