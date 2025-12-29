Брижит Бардо: жизнь слева направо

28 декабря на 92-м году жизни умерла одна из икон поп-культуры XX века, (секс)-символ послевоенного французского кино — и популярного, и авторского. Брижит Бардо играла у Годара, Клузо и Луи Маля, ей посвятила одно из своих эссе Симона де Бовуар, генерал де Голль назвал ее одной из статей французского экспорта. Став кумиром левых интеллектуалов в 1950-е, к концу века Бардо превратилась в крайне правую активистку. Рассказываем о ее невероятной судьбе.
Ранний взлет к славе
Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года. Ее отец, преуспевающий парижский промышленник Луи Бардо, не скупился на образование дочери, но воспитывал ее в строгости и даже прибегал к телесным наказаниям. Малышка Брижит не помышляла об актерской карьере, она мечтала стать балериной и 10 лет проучилась в Парижской консерватории. Однако когда девочке исполнилось четырнадцать, кто-то из друзей семьи отметил ее яркую внешность и посоветовал заняться модельной карьерой.
В марте 1950 года 15-летняя Бардо появилась на обложке журнала Elle, после чего ее пригласили на первый кастинг в кино — в фильм Марка Аллегре «Лавры сорваны». И хотя роль Брижит не получила, на пробах она познакомилась с молодым помощником режиссера Роже Вадимом. Отношения двух молодых людей быстро вышли за рамки профессиональных. Родители Бардо возражали против романа дочери и пытались запретить ей встречаться с Вадимом, но сдались, когда дочь засунула голову в нагретую духовку. Роже Вадим и Брижит Бардо сыграли свадьбу, как только невесте исполнилось восемнадцать.
А в 1956 году Вадим поставил свой дебютной фильм «И бог создал женщину». Главная роль — 17-летней красавицы Жюльетт, чувственной и невинной девушки, которая страдает от строгих моральных норм и оказывается в центре любовного треугольника, — досталась его молодой жене.
По нынешним меркам в фильме «И бог создал женщину» нет практически ничего провокационного, но для пуританской Франции середины 1950-х годов картина стала откровением, в котором многие видят первую ласточку будущей сексуальной революции. Сочетание детской невинности и взрывной сексуальности в считаные дни превратило Бардо из малоизвестной старлетки в одну из главных звезд, причем не только Франции. Картина Вадима стала лидером проката в Великобритании и самым успешным на тот момент фильмом на иностранном языке в США.
На вершине мира
В течение следующих двух десятилетий Бардо сыграет около полусотни ролей. Она так никогда и не получит профессионального актерского образования, но ее искренность, харизма и сексуальность неизменно очаровывали и других актеров, и режиссеров, и широкую публику. Брижит впоследствии вспоминала, что она не столько играла, сколько реагировала на игру своих партнеров, поэтому самым удачным ее дублем всегда оставался первый.
При этом Бардо снималась не только в легких комедиях, но и в серьезных драматических проектах. Так, в номинированной на «Оскар» «Истине» Анри-Жоржа Клузо она сыграла юную провинциалку, обвиняемую в случайном убийстве любовника. В «Презрении» Жан-Люка Годара она перевоплотилась в скучающую жену известного писателя, пытающегося пробиться в Голливуд. Жемчужиной картины стала получасовая сцена, в которой герои выясняют отношения, переходя из комнаты в комнату. А в «Частной жизни» Луи Маля Брижит досталась во многом автобиографическая роль популярной актрисы, страдающей от резко свалившейся на нее славы.
В 1960-х Бардо считалась одной из самых известных французских актрис в мире, ее инициалы B.B. (читаются как «Бебе», что созвучно французскому «малышка») стали нарицательными, ее стиль и прическу копировали тысячи женщин. Причем шарм и харизма Брижит одинаково хорошо работали по обе стороны Атлантики: картины с ее участием стабильно собирали кассу в Штатах, едва ли не впервые актриса из Старого Света привлекала американскую публику, не снявшись ни в одном голливудском фильме. При этом во второй половине десятилетия Бебе сыграла в нескольких англоязычных проектах, в частности в вестерне «Шалако», где ее экранным партнером стал Шон Коннери. Фильм провалился в прокате, а критики не оставили от него камня на камне, но Бардо позже шутила, что на съемочной площадке хотя бы выучила английский.
Параллельно Брижит начала музыкальную карьеру и выпустила несколько запоминающихся хитов. По иронии судьбы одна из записанных ею композиций стала мегапопулярной в исполнении Джейн Биркин: в середине 1960-х у Бардо был бурный роман с Сержем Генсбуром, и в 1966-м они спели песню «Je t’aime — Moi Non Plus». Об этой связи узнал тогдашний муж Бардо Гюнтер Закс, и, опасаясь дальнейшего скандала, Брижит попросила Генсбура не выпускать запись. Через два года Серж перезаписал песню с Биркин.
В начале 1970-х годов карьера Бардо постепенно пошла на спад, фильмы с ней стали собирать меньше, начали снижаться и гонорары. Брижит решила завязать с кино. «Я всегда знала, что вся моя карьера основывается исключительно на моей внешности, — рассказывала она позднее, — так что я решила покинуть кино, так же как я всегда оставляла мужчин — первой». И ушла. Но сперва снялась обнаженной для Playboy.
Зоозащитница
Несколько лет Бардо держалась в тени, однако вскоре она вновь привлекла внимание прессы. Продав все свои драгоценности и памятные предметы, оставшиеся со съемок того или иного фильма, актриса вложила полученные средства в создание благотворительного фонда. Бардо защищала права животных по всему миру: требовала запретить скачки, корриду, бельковый промысел в Арктике и забой дельфинов на Фарерах, продажу собачьего мяса и тестирование косметики на животных, возражала против отстрела собак в Румынии и кошек в Австралии.
«Человек — ненасытный хищник. Мне нет никакого дела до моей былой славы, — говорила Бардо в 2007 году. — Она не имеет никакого значения пред ликом страдающего животного, у которого нет возможности себя защитить».
Правозащитные инициативы Бардо не остались незамеченными, и в 1985 году она была удостоена ордена Почетного легиона — высшей награды Французской Республики.
Личная жизнь
Брижит Бардо вела очень насыщенную личную жизнь. У нее было четыре мужа и несколько бурных романов с партнерами по съемочной площадке, нередко эти отношения длились, пока Брижит еще была замужем. Согласно одному из опросов, проведенных на пике популярности Бардо, обстоятельства ее личной жизни интересовали французов больше, чем внутренняя политика государства. Неудивительно, что папарацци не давали актрисе прохода. Они вломились в ее квартиру за пару недель до рождения ребенка, чтобы сделать эксклюзивный снимок беременной дивы. Особняк актрисы оказался под круглосуточной осадой прессы, и Бардо была вынуждена рожать дома, поскольку опасалась, что особо ярые журналисты прорвутся в машину скорой помощи, которая повезет ее в больницу.
Бардо очень страдала от внимания прессы. Позднее она сравнивала себя с загнанным животным. Возможно, именно отсюда и происходила та ярость, с которой бывшая актриса впоследствии боролась за их права. «Я очень хорошо понимаю диких зверей, погибающих под огнем охотничьих ружей и винтовок, — говорила она в 1982 году. — Папарацци, конечно, не стреляли на поражение, но они определенно убили во мне что-то, фотографируя меня с помощью своих длиннофокусных объективов. Эти объективы словно оружие войны».
Излишне пристальное внимание прессы, бурные романы, разводы — все это плохо сказывалось на психике актрисы. Особо тяжелым выдался ее второй брак с молодым актером Жаком Шаррье. Тот ревновал к известности жены, пытался запретить ей сниматься в кино, настоял на том, чтобы она не прерывала беременность. В итоге со временем ссоры стали перерастать в драки, после рождения ребенка Брижит впала в затяжную депрессию и попыталась покончить с собой. Ее спас мальчик, случайно обнаруживший бесчувственное тело актрисы в лесу. Неудивительно, что вскоре после этого Бардо развелась с Шаррье и переложила на него все заботы по воспитанию сына.
Последние годы и противоречия
Уйдя из кино, Бардо боролась не только за права животных, но и против иммиграции. С годами ее политические взгляды становились все более правыми. Она несколько десятилетий поддерживала «Национальный фронт», а одну из его лидеров, Марин Ле Пен, называла «Жанной д’Арк XXI века». Другие ее высказывания были столь же радикальными. Бардо критиковала представителей сексуальных меньшинств, возражала против «исламизации французского общества», а выходцев из бывших французских колоний в Африке называла «дегенератами, сохранившими свои дикарские гены». Французские суды шесть раз штрафовали Бардо за «разжигание расовой ненависти». Последний такой штраф на сумму в 40 000 евро она заплатила всего три года назад.
А в 2018 году Бардо раскритиковала актрис, поддержавших движение #MeToo. «Подавляющее число этих женщин лицемерны и нелепы, — заявила она. — Многие актрисы заигрывают с продюсерами ради роли. А потом они начинают заявлять, что подверглись домогательствам. Меня же всегда умиляло, когда мужчины говорили, какая у меня восхитительная задница».
Первыми о смерти Бардо заявили представители основанного ею благотворительного фонда. Они помнят Брижит как «всемирно известную актрису и певицу, которая оставила позади свою престижную карьеру ради того, чтобы посвятить жизнь и энергию защите животных».
«Ее фильмы, ее голос, ее ослепительная слава, ее инициалы, ее печали, ее безграничная любовь к животным, ее лицо стали символами Франции. Брижит Бардо воплощала жизнь, полную свободы. Мы скорбим об уходе легенды столетия», — написал в своих соцсетях президент Франции Эммануэль Макрон.
Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)
