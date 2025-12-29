Брижит Бардо: жизнь слева направо

В 1960-х Бардо считалась одной из самых известных французских актрис в мире, ее инициалы B.B. (читаются как «Бебе», что созвучно французскому «малышка») стали нарицательными, ее стиль и прическу копировали тысячи женщин. Причем шарм и харизма Брижит одинаково хорошо работали по обе стороны Атлантики: картины с ее участием стабильно собирали кассу в Штатах, едва ли не впервые актриса из Старого Света привлекала американскую публику, не снявшись ни в одном голливудском фильме. При этом во второй половине десятилетия Бебе сыграла в нескольких англоязычных проектах, в частности в вестерне «Шалако», где ее экранным партнером стал Шон Коннери. Фильм провалился в прокате, а критики не оставили от него камня на камне, но Бардо позже шутила, что на съемочной площадке хотя бы выучила английский.