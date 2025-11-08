Фантастика, которую мы заслужили: «Марс, 1939» — рассказы о будущем, которого нет

Василий Щепетнёв — один из самых самобытных и недооценённых фантастов современной России. Врач по образованию и отшельник по натуре, он создает миры, где история делает резкие повороты, а добро и зло настолько переплетены, что их не отличить. Например, в его альтернативной истории в Российской империи не было революции, в Первую мировую войну придумали настолько чудовищное оружие, что гибель половины человечества неизбежна, а в другом романе города начинают заселять живые мертвецы. К 70-летию Щепетнёва в издательстве «Азбука» и в Яндекс Книгах перевыпустили сборник его избранных произведений под названием «Марс, 1939». И это идеальный повод познакомиться со Щепетнёвым, который с медицинской точностью и черным юмором исследует самые болезненные точки истории.

Василий Владимирский Книжный обозреватель, ведущий подкаста «ФантКаст», соорганизатор премии «Новые горизонты»

Василий Щепетнёв (не путать с Евгением Щепетновым!) не участвовал в семинарах, через которые прошли почти все его знаменитые сверстники-фантасты, редко появлялся на конференциях и фестивалях, где регулярно собирались его коллеги, и прожил большую часть жизни в Воронеже, далеко от столичной суеты. Тем не менее в «фантастическом цехе» Щепетнёва заметили уже после публикаций в журнале «Уральский следопыт» — и взяли в оборот. В 1997 году Василий Павлович начал вести авторскую колонку «Село Щепетнёвка» в легендарном журнале «Компьютерра», в 1998-м редактор Андрей Чертков пригласил его в проект «Время учеников», а еще год спустя Борис Стругацкий вручил воронежскому писателю свою персональную премию «Бронзовая улитка» сразу в двух номинациях: за рассказ «Позолоченная рыбка» и за короткий роман «Седьмая часть тьмы». Оба произведения вошли и в этот сборник избранной прозы, изданный в канун 70-летия автора.

По образованию и основной профессии Василий Щепетнёв — врач; возможно, это объясняет некоторые ключевые особенности его прозы. Например, профессиональную деликатность: абсолютно чудовищные события — голод, эпидемии, ядерную бомбардировку мегаполисов, восстание живых мертвецов и т. д., и т. п. — он описывает сдержанно, почти без эмоций, не разбрасываясь сильными эпитетами даже там, где это было бы вполне простительно. Та же история и с его специфическим чувством юмора: сложно различить, когда воронежский писатель убийственно серьезен, а когда иронизирует с невозмутимым видом (или просто водит доверчивого читателя за нос, подбрасывая фейковые документы и вымышленные свидетельства очевидцев), — ни намека, ни подсказки, интонация почти не меняется, ухмылка надежно скрыта под медицинской маской.

Наконец, любое крупное, значительное событие, по версии Щепетнёва, — результат непредсказуемого стечения множества обстоятельств, на первый взгляд почти друг с другом не связанных.

Попытка охватить картину в целом, не ограничиваясь отдельными фрагментами, дает интересный эффект: романы и повести писателя дробятся на бесчисленные главы и эпизоды, а сюжетные линии ветвятся и разрастаются, как фрактальное древо, — очень характерный почерк.

Но верно и обратное: любое крупное событие чревато целым ворохом непредсказуемых последствий. К добру или к худу происходящее — не определишь, как ни старайся: слишком многое зависит от контекста, от мелких деталей и малозаметных нюансов. Автору альтернативно-исторической и криптоисторической прозы такая картина мира дает полную свободу рук: совершенно не обязательно ограничиваться одной-единственной цепочкой причин и следствий, разыгрывать гамбит строго по шаблону из учебника для начинающих.

В романе Щепетнёва «Седьмая часть тьмы» Пётр Аркадьевич Столыпин, председатель Совета министров России, сумел избежать пули террориста в 1911 году, и история пошла иным путем: шесть лет спустя не случилось ни Февральской, ни Октябрьской революций, удалось обойтись без братоубийственной Гражданской войны, цесаревич Александр чудесным образом исцелился от гемофилии и унаследовал трон императора Всероссийского. Но хорошо ли это? Хорошо, да не очень: в итоге революция произошла не в аграрной России, а в Западной Европе, в Германии и Австро-Венгрии, Первая мировая война продлилась как минимум до 1933 года, а новейшее оружие, которое собираются использовать на полях сражений, обладает такой чудовищной разрушительной силой, что способно извести человечество под корень.

В «Позолоченной рыбке» участники экспедиции на Венеру, экипаж и пассажиры фотонного планетолета «Хиус» из повести братьев Стругацких «Страна багровых туч» (Анатолий Быков, Михаил Крутиков, Владимир Юрковский и Георгий Дауге), ждут встречи с одним из первых лиц советского государства, чтобы получить награду за успешно выполненную миссию. Стоит им завидовать? Стоило бы — вот только живут они не в Мире Полудня, чистом и светлом, а в государстве, напрямую наследующем сталинскому СССР: с лагерями, урановыми рудниками, 12-часовыми рабочими сменами, ночными арестами «врагов народа» и всепожирающим страхом.

В романе «Черная земля» сотрудники Ночной Стражи, самой секретной из советских и постсоветских спецслужб, не жалеют здоровья и сил, чтобы выследить и нейтрализовать оборотней, неупокоенных мертвецов и других монстров, которые в изобилии заводятся там, где человеческая жизнь невыносима, а смерть мучительна. Достойно уважения? Безусловно. Но стоит учесть, что расплодилась эта нечисть на одной шестой части суши трудами все тех же «стражников», их коллег, предшественников и единомышленников.

И так далее — всего в сборник вошло два романа, четыре повести и пять рассказов. Тексты, должен предупредить, для неподготовленного читателя непростые, травмоопасные: при всей своей деликатности автор умеет шокировать, выбить из колеи, сломать вдрызг и пополам привычную жанровую формулу.

Василий Щепетнёв мановением руки развеивает любые романтические восторги и отбивает сентиментальную ностальгию.

По «России, которую мы потеряли», — с малиновым звоном колоколов, румяными гимназистками и хрустом французской булки. По могучему Советскому Союзу, созданному, как поется в гимне, волей народов. Даже по утопическому Миру Полудня братьев Стругацких, в котором так хочется жить. Иногда автор позволяет себе промежуточные хеппи-энды (например, в повести «Тот, кто не спит» или в некоторых эпизодах «Черной земли»): зло будет изобличено и наказано, легкая кавалерия чудом подоспеет вовремя, мститель-одиночка легко справится с превосходящими силами противника, убьет и съест. Но в целом книга не обещает уютного, комфортного, утешительного чтения: Василий Щепетнёв, конечно, фантаст, но на жизнь смотрит глазами реалиста. Недолговечное равновесие сил неизбежно будет нарушено, часики опять затикают, и мир сдвинется с места. Будет больно, будет страшно, будет тошно — но пока перемены идут, к лучшему или к худшему, жизнь продолжается.

Финальную точку поставят только в морге, на патолого-анатомическом столе. Да и то, как показывает опыт Ночной Стражи, не со стопроцентной точностью.