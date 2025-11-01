100 причин для 100 ужасов: как наука объясняет любовь к хоррорам

Кинопоиск
Хорроры могут нас напугать, развлечь, заставить заглянуть внутрь себя и задуматься о том, как устроен мир. В Яндекс Книгах и «Подписных изданиях» вышла книга постоянного автора Кинопоиска «100 ужасов Станислава Зельвенского», где рассказывается о сотне самых необычных и пугающих фильмов, которые точно стоит посмотреть. Мы решили разобраться, почему хорроры остаются одним из самых популярных жанров, и спросили у антрополога, нейропсихолога и философа, какова природа ужаса и почему просмотр пугающих фильмов доставляет удовольствие.

Ольга Христофорова

антрополог и фольклорист, доктор филологических наук, научный сотрудник РАНХиГС и РГГУ

Страх — полезная эмоция и в биологическом, и в социальном плане. Биологически он необходим для выживания индивида — страх выстраивает биохимические границы между безопасным, освоенным, с одной стороны, и заведомо опасным либо неизвестным — и поэтому потенциально опасным — с другой. Та же активизация биохимических процессов включает механизмы спасения от угрозы — «борись, беги, замри». Причем выброс адреналина, когда тело становится очень сильным, а сознание — сосредоточенным, может помочь и бороться, и убежать, и найти укрытие. Социально страх важен для выживания группы в целом, и это разноплановое действие — он сплачивает людей перед лицом внешней угрозы и, наоборот, поддерживает внутреннюю иерархию: обеспечивает доминирование старших над младшими, начальников над подчиненными, командиров над рядовыми воинами и т. д. Есть мнение, что страх лежит в основе религии. «Primus in orbe deos fecit timor» («Первых в мире богов создал страх»), — считали античные мыслители.

Один из самых пугающих образов — тот, который кажется знакомым, но в чем-то отличается, имеет необычные, странные черты.

От этого возникает когнитивный диссонанс, в мозге загорается тревожная лампочка — если бы это был неприкрытый «чужой» (хищник или враг), то следовал бы выброс адреналина, а тут он сопровождается выбросом кортизола, гормона тревоги и беспокойства. Отсюда древние, но дожившие до наших дней фобии: страх перед людьми с физическими и психическими особенностями, избегание больных, ксенофобия, шпиономания. Сюда же относится вера в колдунов и в одержимых демонами: внешне «свой» наделяется признаками внутренне «чужого».

«Глаза без лица»

«Пульс»

Хорроры активно используют этот прием — эффект зловещей долины мы видим и в обликах антропоморфных персонажей (кукол, андроидов), и в образах одержимых, и в чертах подмененных демонами или инопланетянами людей. И чем больше персонаж похож на нормального человека, тем страшнее.

Все мы в детстве боялись привидений и монстров под кроватью, этот детский страх все еще дремлет где-то у нас в глубине. А по сути, это не детский страх, а древний страх наших далеких предков, еще животных, он сохраняется в нашем рептильном мозге. Так что противоречие между рациональным знанием — что привидений не существует — и бессознательными эмоциями страха и тревоги объяснить просто: это конфликт между отделами головного мозга, очень сложного, формировавшегося в ходе долгой эволюции.

Для мозга неважно, реальна ли угроза или нет, поэтому и при просмотре фильма возникает настоящая биохимическая реакция с выбросом гормонов.

У скримера быстрый эффект — резкая смена кадра и громкий звук заставляют рефлекторно подпрыгнуть, но за ним сразу следует новый кадр, и эти быстрые гормональные качели — резкий, но короткий выброс адреналина, а за ним эндорфинов (от ощущения «угроза миновала, я жив») — позволяют испытать облегчение и удовольствие. Саспенс, напротив, растягивает этот эффект, что также может активизировать кортизол, добавляя беспокойство. И за счет продолжающегося действия кортизола тревога может продолжаться и после фильма. Какое уж тут удовольствие! Но эволюционно тревога была необходима для повышения бдительности в ситуациях неопределенности и потенциальной опасности.

Скримеры были и до фильмов-хорроров — вспомните, как в детстве вы любили слушать страшные истории, когда рассказчик в конце неожиданно кричит, пугая всех. Особенно эффективны такие приемы, если страшные истории рассказывают ночью в летнем лагере или походе. Так же устроены и игры-пугалки с выскакиванием из-за угла с воплем «бу-у».

«Седьмая жертва»
«Вторжение похитителей тел»

Я не особенно люблю хорроры, наверное, потому, что у меня сильнее кортизоловый эффект, чем эндорфиновый, то есть я получаю от них меньше удовольствия, чем тревоги. Если говорить о тропах хорроров, то пугает меня саспенс, причем не открытый — как, например, в «Психо» Хичкока, когда зритель знает об опасности, а герой нет, — а закрытый. Это когда ни герой, ни зритель не знают, что будет дальше, но что-то точно будет — атмосферу нагнетает тревожный саундтрек, движения камеры, длинные планы и затянувшееся ожидание чего-то страшного. Особенно если камера следует за героем, который идет по какому-то незнакомому пространству, — тогда зритель как бы тоже оказывается в этом пространстве, отождествляется с героем, и кажется, что это не героя, а тебя хлопает по плечу чья-то рука, появившаяся вдруг в рамке кадра, — такой софт-скример, и это очень страшно.

Светлана Колобова

клинический психолог, нейропсихолог

Страх — это фундаментальная эмоция, встроенная в нашу систему выживания. Принято считать его чем-то негативным, но на самом деле именно страх помогал многим поколениям людей выживать. Он сигнализирует не только о физической опасности, но и о нарушении наших психологических границ. Мы испытываем страх, когда ощущаем предел своих возможностей или теряем контроль над ситуацией.

«Жилец»
«Карнавал душ»

Как нейропсихолог, отмечу, что на физиологическом уровне за реакцию страха отвечает миндалевидное тело — своеобразный «центр тревоги». Оно активирует режим мобилизации организма еще до того, как мы успеваем осознать угрозу. А когда опасность миновала, мы испытываем радость преодоления — именно поэтому хорроры могут приносить чувство удовлетворения.

Хорроры действуют не на рефлексы, а на когнитивные и аффективные механизмы. Атмосфера, внутреннее напряжение, ощущение неустойчивости мира — вот что нас захватывает. А после финала тревога еще какое-то время продолжает перерабатывать эту неопределенность. Людям с низким уровнем адаптации к неопределенности образы из фильма могут даже сниться.

Психика пытается найти смысл, рационализировать увиденное, чтобы успокоить саму себя. Смысл всегда догоняет эмоцию: сначала мы пугаемся, а потом начинаем разбираться, что это было.

Интересно, что, хотя мы понимаем условность сверхъестественных угроз, они продолжают нас пугать. Эти глубинные страхи невозможно полностью отключить — они стали частью нашей эволюционной «прошивки». Мы можем лишь учиться их распознавать. Для этого, кстати, и существуют страшные сказки — они помогают детям отличать реальные опасности от символических.

Кинематограф активно использует архетипические образы, отражающие извечные угрозы: тьму, смерть, болезнь, распад тела, утрату контроля. Именно поэтому нас так пугают зомби и призраки — они затрагивают самые глубинные пласты психики, где страх связан с экзистенциальным ужасом небытия.

«Мессия зла»
«Демоны»

Многие хорроры построены по принципу кошмара: бежишь, прячешься, пытаешься проснуться — но не можешь. А такие фильмы, как «Пункт назначения», апеллируют к нашим бытовым страхам. Вспомните, сколько людей стали опасаться соляриев или грузовиков с бревнами после просмотра! Кино просто проявляет то, что уже скрыто в нашем подсознании, и это даже помогает нам быть осторожнее в реальной жизни.

Лично меня больше всего пугают сюжеты с незаметным смещением реальности, когда герой живет обычной жизнью, но постепенно понимает, что все не то, чем кажется. Яркий пример — «33 несчастья». История сирот, с которыми происходят невообразимые вещи, пробуждает древний, вшитый в каждого из нас страх потери опоры и одиночества. Вот такие фильмы бьют точно в цель.

Виктор Зацепин

философ, историк кино, главный редактор издательства Rosebud

Страх вполне реален, потому что речь идет об эмоциональной реальности, и она должна отлиться в какие-то образные, символические формы. Эти лики страха меняются, раньше боялись чертей, потом инопланетян, но так или иначе все это вполне законное осознание опасностей, существующих в мире. В классических нуарах уже отрефлексирована опасность техники — по темным улицам ездят автомобили с темными личностями, персонаж ждет звонка, и в этот момент телефон снимают крупно и с нижней точки, чтобы придать ему грозный вид. Возможно, нуаровый канон (на который повлиял, в свою очередь, экспрессионистский стиль) запечатлел это ощущение отчужденного горожанина (по крайней мере, в первой половине XX века): этот город еще не вполне обустроен, в нем много опасностей, исходящих как от людей, так и от улиц, заброшенных зданий, поездов и так далее.

Один подход состоит в том, чтобы рассмотреть образ своего страха — как писал Лев Толстой, «когда разглядишь то, что в темноте напугало тебя, как привидение, никак не можешь опять восстановить того призрачного страха».

Соответственно, фильм ужасов как таковой может или служить средством преодоления страха — можно посмотреть на какое-то чудовище или неблагоприятное развитие событий и преодолеть страх, или, наоборот, испугаться еще больше (и, соответственно, фильм ужасов — это кино не для всех). Например, у Дэвида Кроненберга многие фильмы рассказывают о персонаже, настолько запутавшемся в своих делах и обязательствах, что с определенного момента он начинает жить в выдуманном им мире — и это даже не совсем фантастика, а прямой инсайт в то, каков мир человека, потерявшего связь с реальностью. В целом мне кажется, что фантастические элементы или наличие монстров в фильмах ужасов подчеркивают сказочность событий на экране, и зрителю легче отодвинуться от происходящего, чем от подчеркнуто бытовых драм о безысходном человеческом существовании (как, например, «Додескаден» Куросавы).

«Судороги»
«Выводок»

Философия работала со страхами по-разному, но, очевидно, основной ее ответ — бояться не за себя, а за других, заботиться о близких, животных и растениях, отдаваться работе и т. д.

Триггеры, конечно, у каждого свои: кто-то боится закрытых пространств, кто-то открытых, и источником страха и неопределенности может стать практически любой предмет, все это очень индивидуально. Один из самых зловещих тропов, как мне представляется, — это сумасшедший врач, будь то доктор Бенвей у Берроуза или сестра Рэтчед из романа Кена Кизи и сериала Райана Мёрфи. Но лично я, пожалуй, боюсь двух вещей — некоторой философии, которая порождает дурную бесконечность и темный лес смыслов, ну и, с другой стороны, столь же беспросветной тупости — но сняли ли уже об этом кино, я не знаю.

