100 причин для 100 ужасов: как наука объясняет любовь к хоррорам

У скримера быстрый эффект — резкая смена кадра и громкий звук заставляют рефлекторно подпрыгнуть, но за ним сразу следует новый кадр, и эти быстрые гормональные качели — резкий, но короткий выброс адреналина, а за ним эндорфинов (от ощущения «угроза миновала, я жив») — позволяют испытать облегчение и удовольствие. Саспенс, напротив, растягивает этот эффект, что также может активизировать кортизол, добавляя беспокойство. И за счет продолжающегося действия кортизола тревога может продолжаться и после фильма. Какое уж тут удовольствие! Но эволюционно тревога была необходима для повышения бдительности в ситуациях неопределенности и потенциальной опасности.

Скримеры были и до фильмов-хорроров — вспомните, как в детстве вы любили слушать страшные истории, когда рассказчик в конце неожиданно кричит, пугая всех. Особенно эффективны такие приемы, если страшные истории рассказывают ночью в летнем лагере или походе. Так же устроены и игры-пугалки с выскакиванием из-за угла с воплем «бу-у».