100 причин для 100 ужасов: как наука объясняет любовь к хоррорам

Хорроры могут нас напугать, развлечь, заставить заглянуть внутрь себя и задуматься о том, как устроен мир. В Яндекс Книгах и «Подписных изданиях» вышла книга постоянного автора Кинопоиска «100 ужасов Станислава Зельвенского», где рассказывается о сотне самых необычных и пугающих фильмов, которые точно стоит посмотреть. Мы решили разобраться, почему хорроры остаются одним из самых популярных жанров, и спросили у антрополога, нейропсихолога и философа, какова природа ужаса и почему просмотр пугающих фильмов доставляет удовольствие.
Ольга Христофорова
антрополог и фольклорист, доктор филологических наук, научный сотрудник РАНХиГС и РГГУ
Страх — полезная эмоция и в биологическом, и в социальном плане. Биологически он необходим для выживания индивида — страх выстраивает биохимические границы между безопасным, освоенным, с одной стороны, и заведомо опасным либо неизвестным — и поэтому потенциально опасным — с другой. Та же активизация биохимических процессов включает механизмы спасения от угрозы — «борись, беги, замри». Причем выброс адреналина, когда тело становится очень сильным, а сознание — сосредоточенным, может помочь и бороться, и убежать, и найти укрытие. Социально страх важен для выживания группы в целом, и это разноплановое действие — он сплачивает людей перед лицом внешней угрозы и, наоборот, поддерживает внутреннюю иерархию: обеспечивает доминирование старших над младшими, начальников над подчиненными, командиров над рядовыми воинами и т. д. Есть мнение, что страх лежит в основе религии. «Primus in orbe deos fecit timor» («Первых в мире богов создал страх»), — считали античные мыслители.
Один из самых пугающих образов — тот, который кажется знакомым, но в чем-то отличается, имеет необычные, странные черты.
От этого возникает когнитивный диссонанс, в мозге загорается тревожная лампочка — если бы это был неприкрытый «чужой» (хищник или враг), то следовал бы выброс адреналина, а тут он сопровождается выбросом кортизола, гормона тревоги и беспокойства. Отсюда древние, но дожившие до наших дней фобии: страх перед людьми с физическими и психическими особенностями, избегание больных, ксенофобия, шпиономания. Сюда же относится вера в колдунов и в одержимых демонами: внешне «свой» наделяется признаками внутренне «чужого».
Хорроры активно используют этот прием — эффект зловещей долины мы видим и в обликах антропоморфных персонажей (кукол, андроидов), и в образах одержимых, и в чертах подмененных демонами или инопланетянами людей. И чем больше персонаж похож на нормального человека, тем страшнее.
Все мы в детстве боялись привидений и монстров под кроватью, этот детский страх все еще дремлет где-то у нас в глубине. А по сути, это не детский страх, а древний страх наших далеких предков, еще животных, он сохраняется в нашем рептильном мозге. Так что противоречие между рациональным знанием — что привидений не существует — и бессознательными эмоциями страха и тревоги объяснить просто: это конфликт между отделами головного мозга, очень сложного, формировавшегося в ходе долгой эволюции.
Для мозга неважно, реальна ли угроза или нет, поэтому и при просмотре фильма возникает настоящая биохимическая реакция с выбросом гормонов.
У скримера быстрый эффект — резкая смена кадра и громкий звук заставляют рефлекторно подпрыгнуть, но за ним сразу следует новый кадр, и эти быстрые гормональные качели — резкий, но короткий выброс адреналина, а за ним эндорфинов (от ощущения «угроза миновала, я жив») — позволяют испытать облегчение и удовольствие. Саспенс, напротив, растягивает этот эффект, что также может активизировать кортизол, добавляя беспокойство. И за счет продолжающегося действия кортизола тревога может продолжаться и после фильма. Какое уж тут удовольствие! Но эволюционно тревога была необходима для повышения бдительности в ситуациях неопределенности и потенциальной опасности.
Скримеры были и до фильмов-хорроров — вспомните, как в детстве вы любили слушать страшные истории, когда рассказчик в конце неожиданно кричит, пугая всех. Особенно эффективны такие приемы, если страшные истории рассказывают ночью в летнем лагере или походе. Так же устроены и игры-пугалки с выскакиванием из-за угла с воплем «бу-у».
Я не особенно люблю хорроры, наверное, потому, что у меня сильнее кортизоловый эффект, чем эндорфиновый, то есть я получаю от них меньше удовольствия, чем тревоги. Если говорить о тропах хорроров, то пугает меня саспенс, причем не открытый — как, например, в «Психо» Хичкока, когда зритель знает об опасности, а герой нет, — а закрытый. Это когда ни герой, ни зритель не знают, что будет дальше, но что-то точно будет — атмосферу нагнетает тревожный саундтрек, движения камеры, длинные планы и затянувшееся ожидание чего-то страшного. Особенно если камера следует за героем, который идет по какому-то незнакомому пространству, — тогда зритель как бы тоже оказывается в этом пространстве, отождествляется с героем, и кажется, что это не героя, а тебя хлопает по плечу чья-то рука, появившаяся вдруг в рамке кадра, — такой софт-скример, и это очень страшно.
Светлана Колобова
клинический психолог, нейропсихолог
Страх — это фундаментальная эмоция, встроенная в нашу систему выживания. Принято считать его чем-то негативным, но на самом деле именно страх помогал многим поколениям людей выживать. Он сигнализирует не только о физической опасности, но и о нарушении наших психологических границ. Мы испытываем страх, когда ощущаем предел своих возможностей или теряем контроль над ситуацией.
Как нейропсихолог, отмечу, что на физиологическом уровне за реакцию страха отвечает миндалевидное тело — своеобразный «центр тревоги». Оно активирует режим мобилизации организма еще до того, как мы успеваем осознать угрозу. А когда опасность миновала, мы испытываем радость преодоления — именно поэтому хорроры могут приносить чувство удовлетворения.
Хорроры действуют не на рефлексы, а на когнитивные и аффективные механизмы. Атмосфера, внутреннее напряжение, ощущение неустойчивости мира — вот что нас захватывает. А после финала тревога еще какое-то время продолжает перерабатывать эту неопределенность. Людям с низким уровнем адаптации к неопределенности образы из фильма могут даже сниться.
Психика пытается найти смысл, рационализировать увиденное, чтобы успокоить саму себя. Смысл всегда догоняет эмоцию: сначала мы пугаемся, а потом начинаем разбираться, что это было.
Интересно, что, хотя мы понимаем условность сверхъестественных угроз, они продолжают нас пугать. Эти глубинные страхи невозможно полностью отключить — они стали частью нашей эволюционной «прошивки». Мы можем лишь учиться их распознавать. Для этого, кстати, и существуют страшные сказки — они помогают детям отличать реальные опасности от символических.
Кинематограф активно использует архетипические образы, отражающие извечные угрозы: тьму, смерть, болезнь, распад тела, утрату контроля. Именно поэтому нас так пугают зомби и призраки — они затрагивают самые глубинные пласты психики, где страх связан с экзистенциальным ужасом небытия.
Многие хорроры построены по принципу кошмара: бежишь, прячешься, пытаешься проснуться — но не можешь. А такие фильмы, как «Пункт назначения», апеллируют к нашим бытовым страхам. Вспомните, сколько людей стали опасаться соляриев или грузовиков с бревнами после просмотра! Кино просто проявляет то, что уже скрыто в нашем подсознании, и это даже помогает нам быть осторожнее в реальной жизни.
Лично меня больше всего пугают сюжеты с незаметным смещением реальности, когда герой живет обычной жизнью, но постепенно понимает, что все не то, чем кажется. Яркий пример — «33 несчастья». История сирот, с которыми происходят невообразимые вещи, пробуждает древний, вшитый в каждого из нас страх потери опоры и одиночества. Вот такие фильмы бьют точно в цель.
Виктор Зацепин
философ, историк кино, главный редактор издательства Rosebud
Страх вполне реален, потому что речь идет об эмоциональной реальности, и она должна отлиться в какие-то образные, символические формы. Эти лики страха меняются, раньше боялись чертей, потом инопланетян, но так или иначе все это вполне законное осознание опасностей, существующих в мире. В классических нуарах уже отрефлексирована опасность техники — по темным улицам ездят автомобили с темными личностями, персонаж ждет звонка, и в этот момент телефон снимают крупно и с нижней точки, чтобы придать ему грозный вид. Возможно, нуаровый канон (на который повлиял, в свою очередь, экспрессионистский стиль) запечатлел это ощущение отчужденного горожанина (по крайней мере, в первой половине XX века): этот город еще не вполне обустроен, в нем много опасностей, исходящих как от людей, так и от улиц, заброшенных зданий, поездов и так далее.
Один подход состоит в том, чтобы рассмотреть образ своего страха — как писал Лев Толстой, «когда разглядишь то, что в темноте напугало тебя, как привидение, никак не можешь опять восстановить того призрачного страха».
Соответственно, фильм ужасов как таковой может или служить средством преодоления страха — можно посмотреть на какое-то чудовище или неблагоприятное развитие событий и преодолеть страх, или, наоборот, испугаться еще больше (и, соответственно, фильм ужасов — это кино не для всех). Например, у Дэвида Кроненберга многие фильмы рассказывают о персонаже, настолько запутавшемся в своих делах и обязательствах, что с определенного момента он начинает жить в выдуманном им мире — и это даже не совсем фантастика, а прямой инсайт в то, каков мир человека, потерявшего связь с реальностью. В целом мне кажется, что фантастические элементы или наличие монстров в фильмах ужасов подчеркивают сказочность событий на экране, и зрителю легче отодвинуться от происходящего, чем от подчеркнуто бытовых драм о безысходном человеческом существовании (как, например, «Додескаден» Куросавы).
Философия работала со страхами по-разному, но, очевидно, основной ее ответ — бояться не за себя, а за других, заботиться о близких, животных и растениях, отдаваться работе и т. д.
Триггеры, конечно, у каждого свои: кто-то боится закрытых пространств, кто-то открытых, и источником страха и неопределенности может стать практически любой предмет, все это очень индивидуально. Один из самых зловещих тропов, как мне представляется, — это сумасшедший врач, будь то доктор Бенвей у Берроуза или сестра Рэтчед из романа Кена Кизи и сериала Райана Мёрфи. Но лично я, пожалуй, боюсь двух вещей — некоторой философии, которая порождает дурную бесконечность и темный лес смыслов, ну и, с другой стороны, столь же беспросветной тупости — но сняли ли уже об этом кино, я не знаю.
