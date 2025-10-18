«Миротворец»: чем закончился второй сезон и что будет дальше с киновселенной DC

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

В Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске завершился второй сезон «Миротворца». Супергеройский сериал настолько дорог его создателю Джеймсу Ганну, что он даже перенес героев из старой киновселенной DC в новую. В самом сериале, кстати, происходит нечто подобное: протагонист пытается переехать в новый дивный мир. Рассказываем, каким получился второй сезон, и пробуем предсказать, как эта история может развиваться дальше.

Иван Чернявский @echovch Автор Кинопоиска, исследователь комиксов

О чем сериал

Главный герой — бестолковый наемник со склонностью к насилию Кристофер Смит, использующий псевдоним Миротворец (Джон Сина). Сам Смит считает, что борется за мир во всем мире, но ради достижения этой цели не гнушается убивать людей налево и направо, из-за чего и попадает сначала за решетку, а затем в секретный Отряд самоубийц. Во время задания Смит предает товарищей по команде, убивает своего соратника Рика Флага — младшего (Юэль Киннаман), выполняя приказ Аманды Уоллер (Виола Дэвис), руководительницы агентства «АРГУС», и затем получает тяжелую травму.

В первом сезоне «Миротворца» Смит выписывается из больницы, и Уоллер поручает ему и другим провинившимся сотрудникам «АРГУС» задание под кодовым названием «Проект „Бабочка“». По итогам этой операции Миротворец и его команда предотвращают инопланетное вторжение на Землю и предают огласке темные секреты начальницы. Однако, вопреки ожиданиям, «Ребята с 11-й улицы» (так себя называют Смит и его соратники) не почивают на лаврах. С рассказа об их разочаровании и начинается второй сезон.

Смита никто не воспринимает всерьез, он сидит дома без дела, изредка устраивая оргии. Эмилия Харкорт (Дженнифер Холланд) потеряла работу, а у Леоты Адебайо (Даниэль Брукс) разрушился брак. Вдобавок главный герой расстроен тем, что у него не сложились отношения с Харкорт. Миротворец случайно попадает в параллельный мир, где его все обожают и считают героем, поэтому он быстро решает остаться там навсегда, заняв место своего двойника. Но не все так гладко: новый руководитель «АРГУС» Рик Флаг — старший (Фрэнк Грилло) жаждет отомстить за сына, а новое измерение имеет свои особенности.

Каким получился второй сезон

В «Супермене» Ганн убедительно показал, что умеет работать без привычных тропов, но «Миротворец» — это возвращение к старой формуле. Все знакомые приемчики на месте: старомодный саундтрек, немного туалетного юмора, немного шокирующего насилия, обильное сквернословие и задушевные разговоры о том, что семья и друзья важнее всего. Ганн даже умудрился протащить во второй сезон своих вечных соратников Нэйтана Филлиона и Майкла Рукера. Оба играют новых персонажей, а не тех, кто бесславно погиб в «Миссии навылет».

На эффект новизны работает любопытная трактовка поднадоевшей темы мультивселенных: Смит не спасает пространственно-временной континуум, а занимается эскапизмом, уходя в другой мир. Правда, эта сюжетная линия уступает место исследованию внутреннего мира Миротворца и его искренней любви к Харкорт. Так Ганн снова ставит себя в то же сложное положение, в котором был в первом сезоне: вообще-то, Кристофер Смит ни в коем случае не положительный герой, но как не сопереживать этому увальню? С этим соблазном режиссер справляется плохо. Разумная рефлексия Миротворца о том, что он одержим насилием, сменяется веселым монтажом под глэм-рок, а Рик Флаг превращается в безумного злодея, который почему-то хочет наказать всех металюдей планеты (это совершенно не вяжется с предыдущими экранными появлениями персонажа). В общем, к морали новой басни Джеймса Ганна остается много вопросов.

Как Миротворец смог путешествовать между мирами

Во втором сезоне зрителям объясняют, откуда у Белого Дракона (Роберт Патрик) был портал в другие вселенные. Оказывается, за 35 лет до начала событий в сериале он застрелил на охоте загадочного пришельца и забрал его оборудование себе. Однако Дракон, как позднее его сын, использовал портал как тайный склад экипировки, не подозревая, что через него можно уйти в другую вселенную. Эта сюжетная линия придумана специально для сериала, в комиксах у Миротворца подобного устройства не было. Кстати, другой непонятный пришелец, который постоянно сжигает в межпространственном хабе каких-то мелких животных и никогда не здоровается со Смитом (чем его злит), тоже создан для сериала.

Что не так со вселенной, куда пытался переехать жить Миротворец

Самые наблюдательные зрители раскрыли этот секрет гораздо раньше, чем это сделал Кристофер Смит: в параллельном мире на улицах видны только люди с белым цветом кожи. Эта вселенная — интерпретация так называемой Земли-Х из комиксов, мир, где нацисты победили во Второй мировой войне. Другой подсказкой мог бы служить тот факт, что в этой вселенной жив и всенародно любим Белый Дракон, погибший в первом сезоне националист. Но парадоксальным образом эта версия Дракона не разделяет правые идеи и тайно им противодействует. Земля-Х ранее уже фигурировала в экранизациях DC, ей был посвящен один из кроссоверов сериальной вселенной «Эрроуверс».

Чем все закончилось и что будет дальше

В финале «Миротворца» происходит сразу несколько событий, потенциально важных для будущего новой киновселенной DC. «Ребята с 11-й улицы» используют деньги, которые Вигилант (Фредди Строма) отобрал у наркодилеров, и решают профинансировать собственное агентство под названием «Шах и мат». В комиксах эта секретная организация следит за металюдьми и конфликтует с Амандой Уоллер; в разных сюжетах агенты выступают как соратниками, так и противниками супергероев. В одном из сюжетов агентством управляет миллиардер Максвелл Лорд. Во вселенной Ганна он уже есть и создал команду «Банда справедливости» (см. «Супермена»), а сыграл его Шон Ганн, брат режиссера.

Другое важное событие: Флаг активирует свой план по избавлению Земли от металюдей, ради него он и пытался на протяжении сезона добыть переносной портал в другие вселенные. Лидер «АРГУС» при помощи Лекса Лютора находит подходящее измерение (или, как он говорит, планету) под названием Спасение, куда собирается депортировать сверхлюдей. Первым узником Спасения становится Кристофер Смит. Эту сюжетную линию Ганн позаимствовал из комикса «Salvation Run» 2007 года, в котором Отряд самоубийц переловил кучу суперзлодеев DC и отправил их на пригодную для жизни планету. Необитаемая на первый взгляд планета оказалась гигантским тренировочным лагерем для армии инопланетного тирана Дарксайда; странные звуки, которые Миротворец слышит из леса в финале, намекают, что и этот сюжет может реализоваться в киновселенной.

Увы, почти сразу после окончания второго сезона Ганн заявил, что прямо сейчас планов снимать третий у него нет. Режиссер намекнул, что история Миротворца и его друзей продолжится в других фильмах и сериалах (например, во второй части «Супермена»). Немудрено, ведь новый сезон «Миротворца» довольно сильно связан с первым фильмом: Лекс Лютор (Николас Холт) соглашается передать Флагу часть своей старой команды, а сам директор «АРГУС» объясняет подчиненным свое стремление найти портал Смита тем, что не хочет повторения катастрофы в Метрополисе. В сиквеле «Супермена» ожидается невольный альянс заглавного героя и Лютора — вероятно, благодаря активному сотрудничеству Лекса и американского правительства. Не факт, что в этом же фильме случится возвращение Миротворца на Землю, но не исключено, что план по депортации металюдей в нем будет обсуждаться.

Другие сотрудники агентства «Шах и мат» наверняка появятся в сериале про Аманду Уоллер, работа над которым идет уже три года. Среди прочего шоу должно будет прояснить, чем Уоллер занималась после того, как была отстранена от должности из-за «Проекта „Бабочка“».

Если же делать более смелые прогнозы, то из всех проектов, анонсированных в рамках первой фазы новой киновселенной, тематически ближе всего к «Миротворцу» должен быть фильм «Авторитеты». Это экранизация комикса «Authority» про команду могущественных супергероев с тоталитарными замашками. Зачистка планеты от нежелательных элементов была бы вполне в их духе, а злодейка «Супермена» Инженер позаимствована как раз из этой серии. Но в настоящий момент про фильм не известно ровным счетом ничего. Ганн упоминал, что сценарий продвигается тяжело и проект вообще может превратиться в сериал.

Следующий по хронологии проект киновселенной запланирован на начало 2026 года. Сериал «Фонари» связан с космосом, и в нем могла бы фигурировать планета Спасение, однако, судя по синопсису, действие будет разворачиваться преимущественно на Земле. В общем, следующую главу злоключений Миротворца придется подождать.

