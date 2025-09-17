Кинопоиск
Книги

Секс, драконы и рок-н-ролл: читаем «Эмпирей» Ребекки Яррос

Обсудить0

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

Первая четверть XXI века оказалась щедрой на новые фандомы. По сути, у каждого поколения подростков и молодых взрослых в этот период есть свои любимые герои. Сперва был «Гарри Поттер», потом ему на смену пришли «Сумерки», «Голодные игры» и «Песнь Льда и Пламени». После некоторого затишья появился еще один фандом — «Эмпирей» Ребекки Яррос. Рассказываем, чем эта фэнтези-история привлекает и как сочетает в себе военную драму и любовный роман.

Татьяна Хоруженко

Филолог, исследовательница фэнтези

Путь героя: от любви до ненависти и обратно

Ребекка Яррос изначально специализировалась на любовных романах, и к 44 годам успела выпустить 20 книг. Настоящим прорывом для нее стал фантастический цикл «Эмпирей», проданный миллионными тиражами по всему миру. «Четвертое крыло», первая часть цикла, вышла в 2023 году и практически сразу стала мировым бестселлером. Вскоре была опубликована вторая часть — «Железное пламя», а в 2025 году третья, «Ониксовый шторм».

Опыт работы в романтическом жанре помог Яррос отточить сюжетное построение именно любовной истории. Почти во всех ее книгах есть ряд общих элементов, позволяющих проследить развитие чувств героев. Если упрощать, то сюжет выглядит так: знакомство при драматических обстоятельствах, попытка построить отношения, внезапный и болезненный разрыв, новая встреча, признание в любви и счастливый финал. А еще Яррос любит и умеет описывать эротические сцены.

Русскоязычному читателю доступно два ее любовных романа — «Доля вероятности» и «Вариация». «Доля вероятности» описывает отношения помощницы сенатора Изабо и солдата спецназа Нейта. Они познакомились в самолете, который потерпел крушение. После многих лет и нескольких кратковременных встреч они снова воссоединяются в Афганистане в момент эвакуации из него американских войск.

Роман «Вариация» рассказывает историю талантливой балерины Алессандры Руссо и сотрудника береговой охраны Хадсона Эллиса. Они тоже познакомились при драматических обстоятельствах: Хадсон спас Алли сперва из тонущей лодки, а потом после страшной аварии, в которой погибла ее сестра. Они пропадают из жизни друг друга на 10 лет, а затем понимают, что созданы друг для друга.

Нельзя не заметить, что именно любовные истории героев строятся по одному и тому же принципу. В основе — сюжет Ромео и Джульетты. Не в том смысле, что персонажи умрут в конце, а в том, что это молодые люди, которые не могут быть вместе в силу разных причин. Весь роман герои преодолевают эти преграды, чтобы в конце концов быть вместе. Эту историю мы видим и в «Доле вероятности», где счастье строится на фоне конфликта в Афганистане, и в «Вариации», где жестокий мир балета уступает любви.

Яррос выросла в семье военного и вышла замуж за офицера Армии США, а заниматься литературой начала, когда муж служил в Афганистане. Ее саму явно привлекают люди в форме: герои романов Яррос — то спецназовцы, то морские спасатели, то ученики и лейтенанты военной академии. Благодаря этому ей удается больше драматизировать отношения героев: одно дело — ссориться с парнем-бизнесменом, а другое — с тем, кто постоянно рискует своей жизнью и может не вернуться обратно к любимой. Также в отношениях героев все время звучит тема выбора, буквально конфликт между чувством и долгом — следовать ли за любовью или выполнять отданные приказы.

Кодекс всадника: устройство фэнтези-мира Яррос

Яррос упоминала, что в цикле «Эмпирей» планируется пять частей. Писательница постепенно знакомит нас с этой вселенной. Центральным местом действия становятся Континент и расположенное на нем королевство Наварра, элиту которого составляют драконьи всадники, их обучают в военной академии Басгиат. На первом курсе каждый ученик должен быть выбран драконом, с которым он образует пару. Сами драконы в этом мире, как и люди, имеют свой характер, а также иерархию. Если сильный дракон выбирает человека, всадник получает особые магические способности.

Как и в любой хорошей фэнтези-вселенной, у Яррос есть своя мифология и история. Читатели постепенно узнают о богах этого мира. Наиболее часто упоминается Малек, бог смерти, потому что ученики, будущие солдаты, часто гибнут. Кроме того, из текста Яррос можно сделать выводы об экономических и политических отношениях Наварры с соседним королевством Поромиэль, также для сюжета важна внутренняя политика государства, разделенного на провинции. Например, в романах фигурирует мятеж в пограничном регионе Тиррендор, жестоко подавленный. Всех участников казнили на глазах их детей, а потомки зачинщиков вынуждены до конца жизни носить особую метку.

Королевство Наварра ведет войну с Вэйнителями — темными колдунами, берущими силу из земли. Они способны высасывать силу настолько, что там, где они прошли, остается мертвая территория.

Сила и хрупкость: Вайолет и ее выбор

В центре повествования оказывается кадет Вайолет Сорренгейл — хрупкая девушка, которую выбрали себе во всадники сразу два дракона: генерал драконов Тейрн и дракон неизвестного племени Андарна. На момент выбора Андарна — еще птенец, поэтому читатели видят, каково это — быть драконом-подростком.

Хрупкость Вайолет недвусмысленно подчеркивается ее физическим состоянием: она постоянно ломает руки, ноги и ребра. Здесь Яррос наделила героиню своей собственной болезнью. Писательница страдает от генетического заболевания — синдрома Элерса-Данло, из-за которого кости и сухожилия становятся хрупкими. Но Яррос подарила Вайолет также несгибаемость духа и внутреннюю силу. Читатель знакомится с главной героиней, когда та только поступает в военную академию Басгиат и становится кандидаткой в драконьи всадники, хотя и планировала быть писцом, как погибший отец. Мы также узнаем о том, что остальные члены семьи Вайолет (мать-генерал, старшие брат и сестра) — драконьи всадники.

Вся первая книга — это становление Вайолет в роли кадета: прохождение испытаний, обретение друзей и драконов, а еще, конечно, встреча с тем самым, которая изменила ее жизнь навсегда.

Вниманию читателей предлагаются сразу две истории. Одна — история любви между Вайолет и Ксейденом, осложняемая внешними обстоятельствами: ее мать убила его отца; она дочь генерала, а он сын отступника, носящий клеймо. Из этой точки (два враждующих дома, да) наши герои начинают свой, иногда довольно мучительный путь к счастью.

Вторая история связана с тем, что однокурсники Вайолет противостоят несправедливости и защищают людей там, где это возможно. Особенно эта тема раскрывается в томе «Железное пламя». Наши герои, участвовавшие в революции, возвращаются в Басгиат. Им преподают новые дисциплины, в том числе предмет «Пытки». Вайолет пытается спасти всех: и мирное население от войны, и друзей от наказания, и Ксейдена. В конце книги Вэйнители нападают на школу. Мать Вайолет ценой своей жизни восстанавливает магическую защиту места. Все растеряны и не понимают, что делать дальше.

«Ониксовый шторм» предлагает не так много зрелищных сражений, зато разворачивает перед читателями карту мира. Герои посещают разные острова, видят разные культуры, а еще Яррос добавляет щепотку семейных тайн.

Мир «Эмпирея» — это история бесконечных конфликтов между чувством и долгом, когда солдаты (а все ученики рано или поздно становятся солдатами) и офицеры вынуждены принимать сложные решения — часто без оглядки на чувства, но чаще, наоборот, побуждаемые ими.

Интриги и эротика: за что мы любим Яррос

Причина популярности книг Яррос, кажется, кроется в том, что она предложила достаточно привлекательный мир, в котором умело соединила много элементов фэнтези и разные фандомы. Читателям комфортно в мире Яррос, потому что они все время узнают детали, знакомые по другим произведениям. При этом неприятного чувства вторичности удается избежать.

Военная академия Басгиат — это своего рода Хогвартс, но с драконами. Есть четыре квадранта: писцы, лекари, пехота и всадники. Нам описывают помещения школы, мы знаем учителей и то, какие дисциплины курсантам преподают. Внутренняя организация отношений между учениками также отчасти напоминает Хогвартс. Как минимум никуда не деваются командный дух отдельно взятых крыльев (как и у факультетов было) и соревновательность учащихся подразделений между собой.

Война служит фоном, на котором происходит развитие событий. Черные колдуны сминают защиту всадников на границах королевства. Ксейден Риорсон, который не только возлюбленный Вайолет, но и сильный всадник, а еще герцог мятежной провинции Тиррендор, втянут в сложные политические и военные решения, влияющие на героиню и ее крыло.

Ученики, вопреки логике и приказам командования, каждый раз оказываются на передовой и помогают сдерживать фронт. При этом внутри их групп выстраиваются новые лидерские, дружеские и эмоциональные связи.

Отдельное место занимают драконы, наделенные своими характерами и голосами. В третьей части много внимания будет уделено именно связям людей и драконов.

При всех перечисленных элементах у нас есть еще постоянно драматичная, но понятная история Вайолет и Ксейдена. С первой книги становится очевидно, что, как бы они ни ссорились и друг от друга ни закрывались, роман все равно получит свои две-три подробные постельные сцены.

Эротизм повествования — это козырь в колоде Яррос. Несмотря на военные действия, ее герои ведут активную сексуальную жизнь. Отношения Вайолет и Ксейдена занимают важную часть в структуре романа, а описывает их Яррос без ложной скромности или игривого умалчивания. Но секс в этом мире существует не только для удовольствия героев и читателей, это еще и важный психологический маркер. Герои сближаются только тогда, когда могут доверять друг другу.

Если кратко подводить итог, то популярность Яррос обусловлена тем, что она умело балансирует на предсказуемости и неожиданных сюжетных поворотах. Каждую книгу она обрывает на самом интересном месте, что дает фанатам возможность строить свои версии и теории, а это ведет к укреплению фандома и росту популярности.

Читайте и слушайте цикл «Эмпирей» в Яндекс Книгах.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Вчера0
23 сентября3
18 сентября6
17 сентября15

Главное сегодня

Вчера0
33 минуты назад1
Вчера6
Сегодня0
Вчера0
Вчера7
Вчера5
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации