Секс, драконы и рок-н-ролл: читаем «Эмпирей» Ребекки Яррос

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

Первая четверть XXI века оказалась щедрой на новые фандомы. По сути, у каждого поколения подростков и молодых взрослых в этот период есть свои любимые герои. Сперва был «Гарри Поттер», потом ему на смену пришли «Сумерки», «Голодные игры» и «Песнь Льда и Пламени». После некоторого затишья появился еще один фандом — «Эмпирей» Ребекки Яррос. Рассказываем, чем эта фэнтези-история привлекает и как сочетает в себе военную драму и любовный роман.

Татьяна Хоруженко Филолог, исследовательница фэнтези

Путь героя: от любви до ненависти и обратно

Ребекка Яррос изначально специализировалась на любовных романах, и к 44 годам успела выпустить 20 книг. Настоящим прорывом для нее стал фантастический цикл «Эмпирей», проданный миллионными тиражами по всему миру. «Четвертое крыло», первая часть цикла, вышла в 2023 году и практически сразу стала мировым бестселлером. Вскоре была опубликована вторая часть — «Железное пламя», а в 2025 году третья, «Ониксовый шторм».

Опыт работы в романтическом жанре помог Яррос отточить сюжетное построение именно любовной истории. Почти во всех ее книгах есть ряд общих элементов, позволяющих проследить развитие чувств героев. Если упрощать, то сюжет выглядит так: знакомство при драматических обстоятельствах, попытка построить отношения, внезапный и болезненный разрыв, новая встреча, признание в любви и счастливый финал. А еще Яррос любит и умеет описывать эротические сцены.

Русскоязычному читателю доступно два ее любовных романа — «Доля вероятности» и «Вариация». «Доля вероятности» описывает отношения помощницы сенатора Изабо и солдата спецназа Нейта. Они познакомились в самолете, который потерпел крушение. После многих лет и нескольких кратковременных встреч они снова воссоединяются в Афганистане в момент эвакуации из него американских войск.

Роман «Вариация» рассказывает историю талантливой балерины Алессандры Руссо и сотрудника береговой охраны Хадсона Эллиса. Они тоже познакомились при драматических обстоятельствах: Хадсон спас Алли сперва из тонущей лодки, а потом после страшной аварии, в которой погибла ее сестра. Они пропадают из жизни друг друга на 10 лет, а затем понимают, что созданы друг для друга.

Нельзя не заметить, что именно любовные истории героев строятся по одному и тому же принципу. В основе — сюжет Ромео и Джульетты. Не в том смысле, что персонажи умрут в конце, а в том, что это молодые люди, которые не могут быть вместе в силу разных причин. Весь роман герои преодолевают эти преграды, чтобы в конце концов быть вместе. Эту историю мы видим и в «Доле вероятности», где счастье строится на фоне конфликта в Афганистане, и в «Вариации», где жестокий мир балета уступает любви.

Яррос выросла в семье военного и вышла замуж за офицера Армии США, а заниматься литературой начала, когда муж служил в Афганистане. Ее саму явно привлекают люди в форме: герои романов Яррос — то спецназовцы, то морские спасатели, то ученики и лейтенанты военной академии. Благодаря этому ей удается больше драматизировать отношения героев: одно дело — ссориться с парнем-бизнесменом, а другое — с тем, кто постоянно рискует своей жизнью и может не вернуться обратно к любимой. Также в отношениях героев все время звучит тема выбора, буквально конфликт между чувством и долгом — следовать ли за любовью или выполнять отданные приказы.

Кодекс всадника: устройство фэнтези-мира Яррос

Яррос упоминала, что в цикле «Эмпирей» планируется пять частей. Писательница постепенно знакомит нас с этой вселенной. Центральным местом действия становятся Континент и расположенное на нем королевство Наварра, элиту которого составляют драконьи всадники, их обучают в военной академии Басгиат. На первом курсе каждый ученик должен быть выбран драконом, с которым он образует пару. Сами драконы в этом мире, как и люди, имеют свой характер, а также иерархию. Если сильный дракон выбирает человека, всадник получает особые магические способности.

Как и в любой хорошей фэнтези-вселенной, у Яррос есть своя мифология и история. Читатели постепенно узнают о богах этого мира. Наиболее часто упоминается Малек, бог смерти, потому что ученики, будущие солдаты, часто гибнут. Кроме того, из текста Яррос можно сделать выводы об экономических и политических отношениях Наварры с соседним королевством Поромиэль, также для сюжета важна внутренняя политика государства, разделенного на провинции. Например, в романах фигурирует мятеж в пограничном регионе Тиррендор, жестоко подавленный. Всех участников казнили на глазах их детей, а потомки зачинщиков вынуждены до конца жизни носить особую метку.

Королевство Наварра ведет войну с Вэйнителями — темными колдунами, берущими силу из земли. Они способны высасывать силу настолько, что там, где они прошли, остается мертвая территория.

Сила и хрупкость: Вайолет и ее выбор

В центре повествования оказывается кадет Вайолет Сорренгейл — хрупкая девушка, которую выбрали себе во всадники сразу два дракона: генерал драконов Тейрн и дракон неизвестного племени Андарна. На момент выбора Андарна — еще птенец, поэтому читатели видят, каково это — быть драконом-подростком.

Хрупкость Вайолет недвусмысленно подчеркивается ее физическим состоянием: она постоянно ломает руки, ноги и ребра. Здесь Яррос наделила героиню своей собственной болезнью. Писательница страдает от генетического заболевания — синдрома Элерса-Данло, из-за которого кости и сухожилия становятся хрупкими. Но Яррос подарила Вайолет также несгибаемость духа и внутреннюю силу. Читатель знакомится с главной героиней, когда та только поступает в военную академию Басгиат и становится кандидаткой в драконьи всадники, хотя и планировала быть писцом, как погибший отец. Мы также узнаем о том, что остальные члены семьи Вайолет (мать-генерал, старшие брат и сестра) — драконьи всадники.

Вся первая книга — это становление Вайолет в роли кадета: прохождение испытаний, обретение друзей и драконов, а еще, конечно, встреча с тем самым, которая изменила ее жизнь навсегда.

Вниманию читателей предлагаются сразу две истории. Одна — история любви между Вайолет и Ксейденом, осложняемая внешними обстоятельствами: ее мать убила его отца; она дочь генерала, а он сын отступника, носящий клеймо. Из этой точки (два враждующих дома, да) наши герои начинают свой, иногда довольно мучительный путь к счастью.

Вторая история связана с тем, что однокурсники Вайолет противостоят несправедливости и защищают людей там, где это возможно. Особенно эта тема раскрывается в томе «Железное пламя». Наши герои, участвовавшие в революции, возвращаются в Басгиат. Им преподают новые дисциплины, в том числе предмет «Пытки». Вайолет пытается спасти всех: и мирное население от войны, и друзей от наказания, и Ксейдена. В конце книги Вэйнители нападают на школу. Мать Вайолет ценой своей жизни восстанавливает магическую защиту места. Все растеряны и не понимают, что делать дальше.

«Ониксовый шторм» предлагает не так много зрелищных сражений, зато разворачивает перед читателями карту мира. Герои посещают разные острова, видят разные культуры, а еще Яррос добавляет щепотку семейных тайн.

Мир «Эмпирея» — это история бесконечных конфликтов между чувством и долгом, когда солдаты (а все ученики рано или поздно становятся солдатами) и офицеры вынуждены принимать сложные решения — часто без оглядки на чувства, но чаще, наоборот, побуждаемые ими.

Интриги и эротика: за что мы любим Яррос

Причина популярности книг Яррос, кажется, кроется в том, что она предложила достаточно привлекательный мир, в котором умело соединила много элементов фэнтези и разные фандомы. Читателям комфортно в мире Яррос, потому что они все время узнают детали, знакомые по другим произведениям. При этом неприятного чувства вторичности удается избежать.

Военная академия Басгиат — это своего рода Хогвартс, но с драконами. Есть четыре квадранта: писцы, лекари, пехота и всадники. Нам описывают помещения школы, мы знаем учителей и то, какие дисциплины курсантам преподают. Внутренняя организация отношений между учениками также отчасти напоминает Хогвартс. Как минимум никуда не деваются командный дух отдельно взятых крыльев (как и у факультетов было) и соревновательность учащихся подразделений между собой.

Война служит фоном, на котором происходит развитие событий. Черные колдуны сминают защиту всадников на границах королевства. Ксейден Риорсон, который не только возлюбленный Вайолет, но и сильный всадник, а еще герцог мятежной провинции Тиррендор, втянут в сложные политические и военные решения, влияющие на героиню и ее крыло.

Ученики, вопреки логике и приказам командования, каждый раз оказываются на передовой и помогают сдерживать фронт. При этом внутри их групп выстраиваются новые лидерские, дружеские и эмоциональные связи.

Отдельное место занимают драконы, наделенные своими характерами и голосами. В третьей части много внимания будет уделено именно связям людей и драконов.

При всех перечисленных элементах у нас есть еще постоянно драматичная, но понятная история Вайолет и Ксейдена. С первой книги становится очевидно, что, как бы они ни ссорились и друг от друга ни закрывались, роман все равно получит свои две-три подробные постельные сцены.

Эротизм повествования — это козырь в колоде Яррос. Несмотря на военные действия, ее герои ведут активную сексуальную жизнь. Отношения Вайолет и Ксейдена занимают важную часть в структуре романа, а описывает их Яррос без ложной скромности или игривого умалчивания. Но секс в этом мире существует не только для удовольствия героев и читателей, это еще и важный психологический маркер. Герои сближаются только тогда, когда могут доверять друг другу.

Если кратко подводить итог, то популярность Яррос обусловлена тем, что она умело балансирует на предсказуемости и неожиданных сюжетных поворотах. Каждую книгу она обрывает на самом интересном месте, что дает фанатам возможность строить свои версии и теории, а это ведет к укреплению фандома и росту популярности.