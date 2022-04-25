Дух противоречия Ольги Ларионовой: как советская фантастка создавала неидеальных героев

Роман «Леопард с вершины Килиманджаро» был написан Ольгой Ларионовой более полувека назад. Как и многие, в своих произведениях она рассказывала про мечту о прекрасной Земле будущего, где все люди думают только о прогрессе и всеобщем благе. Однако центральным персонажем всего сборника, куда вошел роман и повести, становится отшельник, которому эти блага чужды. К 90-летию писательницы в «Азбуке» и Яндекс Книгах вышли ее переизданные книги. Василий Владимирский объясняет, почему фантастические миры Ларионовой так близки современному читателю.

Василий Владимирский Книжный обозреватель, ведущий подкаста «ФантКаст», соорганизатор премии «Новые горизонты»

Если попросить читателей вспомнить главного советского писателя-фантаста второй половины ХХ века, с высокой вероятностью они назовут прежде всего братьев Стругацких. Если же поинтересоваться именем писательницы, ответ вряд ли будет настолько стремительным и единодушным. Но больше всего шансов на звание «первой среди равных» у Ольги Ларионовой, 90-летие со дня рождения которой отмечали в 2025 году. Ее сборник «Леопард с вершины Килиманджаро» включает произведения, которые в свое время помогли ленинградской фантастке стремительно взлететь к вершине жанра и надежно закрепиться на этой высоте.

Женщины всегда составляли меньшинство среди советских авторов научной фантастики, и их литературные карьеры редко складывались идеально. Из «большой тройки» гранд-дам нашей НФ 1960-х Ольге Николаевне Ларионовой повезло больше всего. Ариадна Громова — участница антифашистского подполья во время Великой Отечественной, писательница, переводчица Станислава Лема, азартная публицистка — скончалась в 1981-м в возрасте 65 лет, забытая издателями и друзьями. По одной из версий, она покончила с собой — эти слухи пересказывал в переписке с Лемом соавтор Громовой Рафаил Нудельман. Валентина Журавлёва (1933–2004), жена Генриха Альтова, фантаста и основателя теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), выпустила свой последний сборник в 1971 году, а с 1981-го перестала публиковаться вовсе. И только Ольга Николаевна упорно продолжала писать — и в 1970-х, и в 1980-х, и в 1990-х, и даже в 2000-х, практически потеряв зрение.

Ларионова пережила литературный триумф дважды. Во второй раз — в 1988 году, когда в журнале «Уральский следопыт» появилась ее повесть «Звездочка-Во-Лбу», совершенно нетипичная для советской научной фантастики романтическая космоопера, позднее переиздававшаяся под оригинальным авторским названием «Чакра Кентавра» и положившая начало циклу «Венценосный крэг». Ну а впервые писательница громко заявила о себе в далеком 1965-м дебютным романом «Леопард с вершины Килиманджаро», который сразу вывел ее в первые ряды отечественных фантастов.

Мир, где разворачивается действие «Леопарда», на первый взгляд почти не отличается от мира Полудня братьев Стругацких. Это счастливая, комфортная, постдефицитная Земля будущего, где так здорово жить и работать, населенная умными, добрыми, веселыми и смелыми людьми. Но Рамон, главный герой романа, почему-то чувствует себя неуютно на этом празднике жизни. Что-то гложет его, беспокоит, не дает вдохнуть полной грудью. Несколько лет Рамон провел в одиночестве на космической станции, после того как внезапный лучевой удар убил всех его спутников и вывел из строя большую часть оборудования, — трагическое стечение обстоятельств, какие порой случаются даже в утопии. Вынужденная робинзонада изменила героя, заставила многое переоценить, и это вполне естественно. Но и земляне изменились тоже: за время отсутствия Рамона они стали более собранными, деловитыми, сосредоточенными на своей работе, словно не могут больше потерять впустую ни одной минуты.

Интуиция не подводит протагониста. Пока он выл от тоски и одиночества в железной банке на далекой орбите, земляне получили знание, которое полностью изменило их отношение к жизни и смерти, любви и памяти. Рамон — последний осколок прежнего мира, человек, сумевший избежать драматического выбора, и это отделяет главного героя от прочего человечества непроницаемой прозрачной стеной.

Обособленность, отчужденность, одиночество в толпе, в окружении коллег и товарищей — одна из ключевых тем фантастической прозы Ларионовой. Это чувство испытывает не только Рамон, но и сотрудницы орбитальной станции, обслуживающей грузовые космолеты в повести «Вахта „Арамиса“, или Небесная любовь Паолы Пинкстоун», и юная Варвара Норега из трилогии «Лабиринт для троглодитов», исследующая планету, где в незапамятные времена порезвилась загадочная сверхцивилизация, напоминающая Странников братьев Стругацких. Не потому, что это общество устроено как-то неразумно и несправедливо. Нет, глобальные перемены затронули все человечество только в «Леопарде» — в более поздних текстах Ларионова действует осторожнее, аккуратнее, ее утопия остается утопией без всяких внезапных масштабных потрясений.

Но даже во вполне благополучном, достигшем товарного изобилия и справедливо устроенном обществе люди маются, не находят себе места, срываются то в депрессию, то в истерику. И хорошо еще, если происходит это по объяснимым причинам, например из-за неразделенной любви, а то и просто так, буквально на пустом месте.

Можно сказать, что Ольга Ларионова была одержима духом противоречия. Ее интересовал не столько прекрасный мир будущего, сколько запутанные взаимоотношения между людьми, которые в нем обитают. Не социальное, не типичное, а личное, частное, едва ли не интимное. То, о чем ее именитые современники писать или не хотели, или не умели. Рисуя образ будущего, в целом укладывающийся в приподнято-оптимистический канон советской НФ 1960–1980-х, ленинградская писательница аккуратно добавляла штрихи, детали, оттенки, чтобы постепенно изменить картину в целом.

В итоге Ларионова принесла в советскую фантастику то, чего не было ни у Ефремова, ни у Стругацких, ни у Булычёва, ни у Громовой с Журавлёвой. Она отстаивала право одиночки не задумываться об общем благе и идти против большинства, даже когда большинство состоит из самых искренних и последовательных гуманистов. Право на иррациональные, импульсивные, эгоистичные поступки — они ничем не хуже взвешенных и тщательно продуманных решений, точно так же могут привести и к катастрофе, как в «Вахте „Арамиса“», и к эпохальному открытию, как в «Лабиринте». Право не считаться с неписаными законами социума и при этом оставаться его неотъемлемой частью. Иными словами, Ларионова уверенно, хоть и вполголоса, оппонировала старшим современникам, ставила под сомнение основные принципы советской научной фантастики, постепенно расширяя границы допустимого. И тем самым создавала внутри старого жанрового канона свой собственный, новый, небывалый, в чем-то не менее привлекательный.

Задача, требующая завидного упорства, настойчивости и веры в себя. Но что делать: не пролив семи потов, классиком не станешь. У Журавлёвой и Громовой не вышло, а вот у Ольги Ларионовой, кажется, получилось.