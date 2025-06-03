«Конец света — это не событие, а процесс». Писатель Бенхамин Лабатут — о том, куда катится мир

— Самое прекрасное и пугающее, что есть в науке, — у нее нет никакой цели, пункта назначения. В финале вас не ждут райские кущи, да и финала никакого не будет. Наука никогда не останавливается: все открытые ею истины условны, они только и ждут, когда их опровергнут. И именно это делает ее такой мощной силой, современным аналогом божественного откровения. У науки особое отношение к сомнению, истине и лжи. Она влюблена в тайны. Она способна их раскрывать, но всегда есть что-то, что от нее ускользает: у науки есть свои барьеры, и за этими пределами она просто неприменима. Нынешний кризис действительно может создать новую парадигму, но, если такая и появится, она неизбежно сломает те ограничения, в которых наука существует сейчас, а позже сама изменится. Я бы сказал, конец света — это не событие, а процесс: иногда он ускоряется, иногда снижает скорость, но никогда не останавливается и не приходит к финалу. Это бесконечно удаляющийся горизонт.