Корейские сокровища: 7 отличных дорам, которые вы (вероятно) еще не видели

Корейские сериалы — дорамы — уже как будто не нуждаются в рекламе. Но все-таки зрительское внимание чаще всего достается самым популярным из них. Мы выбрали семь интересных разноплановых дорам, которые пока не на слуху у российского зрителя, но точно заслуживают внимания.

Когда-то школьница Мун-су и начинающий футболист Ган-ду попали в одну и ту же катастрофу, где она потеряла младшую сестру, а он — отца и мечты о карьере. Прошло много лет, и они ведут совершенно разные жизни. Мун-су помогает спивающейся матери с управлением общественной баней и делает архитектурные макеты на заказ. Ган-ду перебивается с одной плохо оплачиваемой работы на другую и не гнушается сомнительной халтуры. Оба делают вид, что пережитые ими травмы давно осталась в прошлом. Но, лишь встретив друг друга, они начинают путь к исцелению.

Сюжет сериала условно основан на реальной трагедии — обрушении торгового центра «Сампун» в 1995 году, — которая до сих пор жива в памяти корейцев как крупнейшая катастрофа мирного времени. Благодаря этой параллели поднимаемые в сериале темы посттравматического стрессового расстройства и вины выжившего звучат особенно остро.

Название сериала в оригинале переводится как «Городские выпивохи», и это как нельзя лучше отражает суть и залихватский вайб шоу. Три лучшие подруги — сценаристка, видеоблогерша и инструкторша по йоге — переживают вместе и радости, и горести. А еще любят пропустить по рюмашке (другой, третьей) после тяжелого рабочего дня. Дорама хороша задорным юмором, небольшой длиной серий (всего 30 — 40 минут вместо привычных часовых) и тем, как честно, смешно и душевно она показывает женскую дружбу.

Несмотря на общее легкое настроение, ближе к середине тон сериала меняется, щедро разбавляя комедию драмой. Но это только добавляет дораме реалистичности, ведь дружба познается в беде.

Ремейк одноименного японского сериала 2010 года. «Мама» — это психологическая драма о домашнем насилии. Молодая женщина Су-джин, учительница начальных классов, замечает странности в поведении одной из своих учениц, Хе-ны. Выясняется, что девочка живет в деструктивной семье и подвергается насилию со стороны матери и ее сожителя. Су-джин пытается достучаться до органов опеки, но те бездействуют. После очередного жестокого эпизода в жизни девочки Су-джин принимает импульсивное решение и попросту похищает ее из семьи.

В дораме глубоко и с разных сторон рассматриваются сложные отношения матери и ребенка, последствия домашнего насилия, процесс выстраивания связи между ребенком и приемным родителем. У самой Су-джин тоже непростые отношения с матерью, и изначально женщина даже не думала о том, чтобы заводить собственную семью. Но желание помочь девочке подталкивает ее пройти сложный путь принятия новой социальной роли.

Очаровательная романтичная дорама, основанная на одноименном вебтуне. Ю-ми — обычная девушка за тридцать, работающая в офисе и самую чуточку влюбленная в красивого коллегу. В ее голове живут забавные клеточки, отвечающие за разные функции. У каждой есть свой характер: Рациональность постоянно тревожится, Эмоция вспыльчивая, а Голод похож на гигантского капризного ребенка. Наблюдая за ними, мы узнаем о внутренней жизни, чувствах, страхах, привычках и надеждах Ю-ми.

Благодаря этим клеткам зрительницам (а может, и зрителям) очень легко узнать в Ю-ми себя. Это относится не только к общим темам вроде проблем с доверием после болезненного расставания или тревог о будущем, но и к спонтанной жарке пельмешек посреди ночи. Дорама стала такой популярной в Корее, что к производству готовится уже третий сезон. А в 2024 году вышел полнометражный мультфильм «Мир в моей голове», рассказывающий одну из историй вебтуна.

С главным героем Хэ-джуном происходит необыкновенное: он находит машину времени и решает изменить историю. Его миссия — раскрыть тайну серии убийств, берущих начало в 1987 году. Но вот незадача: отправившись в прошлое, он случайно берет с собой попутчицу. Та, впрочем, только рада, ведь у нее тоже есть цель — не дать своим родителям пожениться.

Помимо сюжета, совмещающего научно-фантастический задел и детективную интригу, «Мой идеальный незнакомец» привлекает внимание яркой стилистикой 1980-х и ретроэлементами — например, машиной времени, напоминающей культовый DeLorean, но в красном цвете.

В канун Рождества семеро учеников и учитель остаются на каникулы в элитной школе-пансионе, расположенной в горах. Каждый из них получил анонимное послание с предсказанием чьей-то смерти и решил выяснить, в чем дело. Компанию им составляет случайный гость — психиатр, попавший в аварию неподалеку. Снежная буря блокирует дороги к школе, связь с внешним миром обрывается, и, когда произойдет первое убийство, оставшиеся в живых пройдут проверку на человечность.

«Белое Рождество» — это не мистика, не ужасы и даже не корейская версия «Десяти негритят», как можно было бы подумать. Скорее, это герметичный триллер о природе добра и зла. Компактная, состоящая всего из восьми серий дорама стала хитом и одной из первых крупных работ практически для всего молодого актерского ансамбля, нынешних звезд корейского кино и ТВ: Исом, Ли Су-хёка, Ким Ён-гвана, Ким У-бина и других.

Время действия — XVII век, маньчжуро-корейской война. Дочь знатного рода, своенравная и высокомерная юная Гиль-чхэ, влюбляется в таинственного харизматичного Джан-хёна, внезапно появившегося в высших кругах. Тот не привык впускать кого-то в свое сердце, но, встретив Гиль-чхэ, покоряется судьбе. Несмотря на войну, политические распри и трудные времена, они вместе ищут путь к счастью.

По словам сценаристки Хван Джин-ён, ее история была вдохновлена эпической любовной сагой «Унесенные ветром». И увидеть схожесть действительно несложно, но в основном в первых эпизодах. Дорама получила множество хвалебных отзывов за драматургию и визуал: захватывающие пейзажи и исторический антураж не дают оторваться от экрана.

Автор: Ольга Макашева