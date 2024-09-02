«Одинокие волки»: криминальная комедия с Брэдом Питтом и Джоржем Клуни, которые отчаянно меряются стволами

В Венеции состоялась премьера звездной криминальной бадди-комедии, которая уже в конце сентября выйдет на стриминге Apple. Джордж Клуни и Брэд Питт— конкурирующие решалы, вынужденные работать вместе — светят харизмами в постановке автора «Человека-паука».

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Нью-йоркский окружной прокурор (Эми Райан) оказывается в номере дорогого отеля с бездыханным телом юноши (Остин Абрамс) в одних трусах на полу; предположительно, она познакомилась с ним в баре внизу, и он с таким энтузиазмом прыгал на кровати, что упал и разбил голову о стеклянный столик. Дрожащими руками прокурор набирает где-то ей доставшийся номер элитного решалы, который вскоре появляется на пороге — уверенный в себе, с благородной сединой (Джордж Клуни). Едва он склоняется над телом, в дверь стучат, и входит мужчина, манерами и даже одеждой похожий на первого (Брэд Питт). Как выясняется, отель оборудован камерами, и встревоженная хозяйка, которой не нужны скандалы, вызвала собственного решалу.

На дворе уже не 1990-е и даже не 2000-е, настоящие кинозвезды во все большем дефиците, и раздавать их пачками, как в «Друзьях Оушена», экономически нецелесообразно. Поэтому люди из Apple теперь пакуют их в криминальные комедии парами. В августе вышли «Зачинщики» с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком, теперь пришла пора «Волков» с их старшими товарищами. Режиссер и автор сценария Джон Уоттс известен по трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом. У «Волков» тоже планируется как минимум один сиквел. При этом объявленный уже широкий кинопрокат фильма в последний момент свернули, и картина почти сразу же выйдет на стриминге — очевидно, в одну магию имен над входом в кинотеатр никто уже не верит.

Главная и по большому счету единственная шутка «Волков» заключается, разумеется, в том, что герои Клуни и Питта (им даже не приходит в голову представиться, так что они остаются анонимными) бесконечно переругиваются и меряются (исключительно метафорически, к счастью) мужскими достоинствами. Оба работают в одиночку, никому не доверяют и следуют выверенному до мелочей коду поведения.

При этом всем окружающим (и зрителю в том числе) очевидно, что они не просто похожи, а похожи как братья-близнецы. Их драгоценные профессиональные секреты в основном совпадают, у них одни и те же портные, продавцы оружия, враги и партнеры и, скорее всего, одинаковый пароль в телефоне. Кости у них тоже поскрипывают синхронно, пусть Питт и выглядит заметно моложе. Короче говоря, они созданы друг для друга, и этот броманс медленно, с кряхтением, но неумолимо расцветает прямо у нас на глазах.

Брэд Питт и Джордж Клуни

В начале фильма еще держится какая-никакая интрига: что делать с телом? Не врет ли прокурор? Почему в номере обнаруживается рюкзачок с несколькими брикетами героина? Но довольно быстро все это деградирует в обычный жанровый нонсенс с албанскими и хорватскими гангстерами (как всегда, в таких случаях появляется артист Златко Бурич), с абсурдными перестрелками, нелепыми совпадениями и сюжетными поворотами, которые героям приходится терпеливо объяснять друг другу, и все равно мало что понятно, а главное, совершенно неважно.

Но полтора часа с Питтом и Клуни — предложение, от которого трудно отказаться, даже когда они действуют в таком ленивом, кокетливом нарциссическом режиме, как здесь. Герои путешествуют по ночному Нью-Йорку под музыку, прозрачно отсылающую к «После работы» Мартина Скорсезе (фильму бесконечно более оригинальному), никогда не теряют хладнокровия и однажды даже принимают участие в свадебном балканском танце — дикая и оттого самая смешная тут сцена. Товарищеский матч харизм завершается боевой ничьей и еще одной цитатой из классического фильма. Новость о сиквеле ее, правда, изрядно обесценивает, но времена, повторимся, подталкивают к экономии.