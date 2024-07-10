Война, голод и бесправие женщин в новой серии «Дома Дракона»

В новом эпизоде «Дома Дракона» главные герои расхлебывают последствия битвы у Грачиного Приюта: «черные» скорбят о гибели одного из лидеров, «зеленые» пытаются понять, кто будет править страной в отсутствие короля.

Обитатели Драконьего Камня оплакивают гибель Рейнис (Ив Бэст). Дела у «черных» складываются неважно: самый крупный дракон убит, Сумеречный Дол и Грачиный Приют потеряны, Деймон (Мэтт Смит) ушел в самоволку, у сторонников Рейниры (Эмма Д’Арси) по-прежнему нет сухопутной армии в Речных и Королевских землях. Устав от недоверия членов собственного Малого совета, Рейнира просит Корлиса Велариона (Стив Туссэн) стать ее десницей.

«Зеленые» тем временем провозят по улицам Королевской Гавани отрубленную голову Мелеис. Однако демонстрация трофея оказывает обратный эффект: горожане видят в ней дурной знак и боятся, что Рейнира не оставит смерть одного из своих драконов без ответа. Даже высокомерный Гвейн Хайтауэр (Фредди Фокс) сомневается, что исход битвы у Грачиного Приюта можно назвать победой.

Обстановка в Красном замке тоже далека от праздничной. Эйгон (Том Глинн-Карни) пережил битву, но находится в критическом состоянии: у него сильнейшие ожоги, переломы и травмы внутри тела. Пока мейстеры отчаянно борются за жизнь короля, члены Малого совета решают, кто будет править страной в его отсутствие. Алисента (Оливия Кук) пытается сама стать регентом, но остальные выбирают Эймонда (Юэн Митчелл).

Том Глинн-Карни и Оливия Кук. Liam Daniel / HBO

Деймон перестает даже делать вид, будто действует в интересах Рейниры. Он требует, чтобы его называли королем, и в открытую заявляет о своих претензиях на Железный трон. Однако для похода на Королевскую Гавань ему не хватает армии. Памятуя об обещании лорда Виллема Блэквуда (Джек Парри Джонс), Деймон пытается разобраться с Бракенами. Ему нравятся принципиальность, неуступчивость и самоубийственная смелость лорда, не спасовавшего перед драконом. Порочный принц приказывает лорду Блэквуду найти способ сломить Бракенов любыми способами, какими бы грязными и недостойными те ни были. Люди Блэквудов с энтузиазмом берутся за дело: разоряют фермы своих заклятых врагов, сжигают септы, угоняют скот, убивают крестьян, насилуют женщин и детей. План Деймона удается — Бракен склоняет колено, но остальные речные лорды обвиняют Порочного принца в злодеяниях Блэквудов и отказываются поднимать знамена во имя тирана и детоубийцы.

Джекейрис (Гарри Коллетт), старший сын и наследник Рейниры, не может и дальше сидеть сложа руки и решает добиться благосклонности Фреев. Переправа через Близнецы способна значительно сократить путь в Речные земли для «зимних волков» — седобородых ветеранов, посланных Криганом Старком. В обмен на свою помощь Фреи хотят защиту дракона и Харренхолл. Джейк согласен на их требования при условии, что Фреи склонят колено перед Рейнирой.

Рейниру беспокоят вести о назначении Эймонда регентом, ведь ей известно, что средний сын Алисенты не отличается терпением. В сердцах она говорит вернувшемуся Джекейрису, как ей не хватает драконов, способных противостоять Вхагар. Джейк поправляет: у них нет недостатка в драконах, однако необходимы новые всадники, чтобы управлять ящерами. Он предлагает поискать наследников драконьей крови в других домах. «Безумная идея», — говорит Рейнира, явно обдумывая ее.

Бессилие женщин

Ключевая тема всего эпизода — беспомощность властительниц, включая героинь, которые формально находятся на троне. Рейнира чувствует бессилие даже на заседаниях собственного Малого совета — ближайшие союзники совершенно не интересуются ее мнением в вопросах войны. И она не может их винить, ведь ее не готовили к ведению боевых действий.

В схожем положении и Алисента: королева управляла страной во время болезни мужа и всерьез считает, что ее опыт и хладнокровие пригодятся «зеленым» на время отсутствия Эйгона. Но единственный сторонник Алисенты в Малом совете — великий мейстер Орвиль (Курт Эгиаван), а все остальные голосуют за Эймонда. Ларис Стронг (Мэттью Нидэм) отмечает, что подданные получат плохой пример, если регентом станет женщина. Кристон Коль (Фабьен Франкель) уверен, что во время гражданской войны с применением драконов страной должен управлять драконий всадник. Более того, Коль считает, что уберег Алисенту от самого плохого — необходимости принимать жестокие непопулярные решения и нести за них ответственность. Кажется, лорд-командующий, ставший новым десницей, в ближайшее время будет спать один.

Фабьен Франкель. Liam Daniel / HBO

Королевы не одиноки в своих чувствах. Леди Джейн Аррен (Аманда Коллин), великая Дева Долины, защищена от любых армий в неприступном Орлином Гнезде, но чувствует свою уязвимость перед нападением дракона. А Рейна Таргариен (Фиби Кэмпбелл), вынужденная присматривать за младшими детьми Рейниры, испытывает бессилие, потому что единственная из родственников не управляет своим драконом.

Пожалуй, лишь одна женщина показывает силу в этом эпизоде — леди Сабита Випрен, жена лорда Переправы Форреста Фрея. Когда принц Джекейрис заявляется с визитом в Близнецы, именно леди Сабита ведет настоящие переговоры, пусть даже все решения формально озвучивает ее муж.

Хлеба всё меньше

Обстановка в Королевской Гавани накаляется. Жители, измученные морской блокадой Корлиса Велариона, бегут из города и разносят по всей стране слухи о бедственном положении столицы. Демонстрация отрубленной головы Мелеис только усиливает панические настроения: практически все горожане уверены, что Рейнира в отместку ударит по Королевской Гавани или Красному замку.

Еще больше ухудшает положение дел Эймонд. Едва став регентом, принц приказывает запереть город, чтобы предотвратить распространение сплетен. Озлобленные, испуганные и недовольные жители начинают роптать, и, судя по трейлеру-анонсу, уже в следующей серии столицу сотрясет голодный бунт.

Видения Деймона

Мэтт Смит. Ollie Upton / HBO

Сидящий в Харренхолле Деймон продолжает наблюдать новые видения, которые настигают его уже средь бела дня. На этот раз Порочному принцу представляется секс с собственной матерью, умершей вскоре после его рождения. Леди Алисса говорит отпрыску, что Визерис не достоин трона, а настоящим королем должен был стать ее младший сын.

Наследие Веларионов

Раздавленный гибелью жены Корлис Веларион всерьез задумался о собственном наследии, ведь после смерти Лейнора у лорда Дрифтмарка так и не появилось формального наследника. Сначала Корлис, тронутый решительностью и честностью Бейлы (Бетани Антония), хочет сделать наследницей внучку. Та отвечает, что она «пламя и кровь», Дрифтмарком же должны править «море и соль». Скорее всего, этот разговор потребовался сценаристам, чтобы уже в одном из следующих эпизодов Корлис признал своих бастардов — Алина (Абубакар Салим) и Аддама (Клинтон Либерти) из Халла.

Отпрыски дракона

В конце эпизода мы видим еще один очень важный заход на развитие истории. Джейк и Рейнира приходят к выводу, что им нужны новые драконьи всадники, и решают поискать их среди отпрысков Таргариенов — как законнорожденных наследников других семей, так и бастардов. Скорее всего, в следующей серии мы увидим, как разные благородные лорды и простолюдины пытаются оседлать чешуйчатую бестию. Далеко не всех ждет успех (и кого-то даже поджарят!), но некоторым из тех, кому удастся приручить дракона, суждено сыграть решающую роль в войне.

Цитата

«И снова во имя власти должны страдать слабые и женщины?»

Элис Риверс

Вердикт

После насыщенной событиями четвертой серии пятая воспринимается как мостик между первой половиной сезона и финалом. Пока герои еще зализывают раны и пытаются разобраться, кто где стоит после битвы, но кое-кто уже начинает принимать решения, которые сработают в будущем. В первую очередь речь о договоре с Фреями и разговоре про поиски новых укротителей драконов.

Впрочем, важные события все же произошли: лидером «зеленых» стал деятельный и нетерпеливый Эймонд, а Деймон окончательно перестал делать вид, что действует в интересах Рейниры, и получил решительный отпор от речных лордов. Пока что Порочный принц выглядит главным неудачником гражданской войны — вот уже несколько серий он сидит в Харренхолле вдали от основных действий, и друзей за это время у него не прибавилось. Не считать же за такового Виллема Блэквуда?

Кеннет Коллар, Сара Вудворд и Гарри Коллетт. Ollie Upton / HBO

При этом эпизод получился, пожалуй, максимально тематическим за полтора сезона: шоураннер Райан Кондал, сценарист Клер Килнер и режиссер Тай Миккел наглядно показывают, какими бессильными и бесправными чувствуют себя женщины в средневековом обществе, когда дело доходит до войны. И ведь речь в основном о привилегированных и облеченных властью особах, о леди и королевах, что уж говорить о простых смертных. С теми вообще никто не считается, что тоже продемонстрировано: сначала Хью Молот (Киран Бью) не смог вывезти из столицы свою жену и больную дочь, а затем мы узнаём, как за кадром люди Блэквудов режут крестьян и насилуют женщин.

Самые горячие события Танца Драконов еще впереди, но, видимо, уже не в этом сезоне, учитывая темп развития сюжета и количество оставшихся до финала эпизодов.

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Автор: Алексей Ионов