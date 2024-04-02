Кто такой MrBeast и что его появление на Prime Video означает для стримингов

В марте MrBeast заключил с Amazon MGM сделку на девятизначную сумму, благодаря которой Prime Video получил эксклюзивное право показа первого традиционного телевизионного шоу Мистера Биста — соревновательного реалити-проекта Beast Games, в котором должны принять участие 1000 человек, а призовой фонд составит рекордные для телевидения и стриминга 5 млн долларов.
Кто он такой
Джимми Дональдсон, также известный как MrBeast, — самый популярный ютубер в мире. По состоянию на апрель 2024 года на его основной канал на YouTube подписано 252 миллиона человек, а с учетом остальных каналов и других соцсетей его аудитория превышает 425 миллионов человек.
Видео MrBeast доступны на нескольких языках, включая английский, испанский, французский, арабский, японский и русский, и набирают по 52 млн просмотров в первые 24 часа; эта цифра в 20 раз больше аудитории, посмотревшей финал «Наследников» — главной премиальной драмы современности. «Я могу сделать вирусным все что угодно», — хвастается ютубер. В его роликах не считают зазорным появляться звезды уровня Джастина Тимберлейка и Тома Брэди.
Сегодня состояние Дональдсона оценивается в 500 млн долларов. Блогер и не думает почивать на лаврах — большую часть доходов он инвестирует в производство новых видео, каждый месяц работает по 20–25 пятнадцатичасовых съемочных дней, а оставшееся время посвящает другим своим бизнесам.
При этом Дональдсону всего 25 лет, он страдает от болезни Крона (воспалительное заболевание кишечника), испытывает проблемы с социализацией, круг его друзей ограничен коллегами по работе, а личная жизнь практически отсутствует.
Как он стал популярен
Родители Джимми были военными. Мать одно время служила надзирательницей в армейской тюрьме на территории военной базы в немецком Мангейме. Когда Джимми был маленьким, семья часто переезжала, а когда ему исполнилось восемь, мама и папа развелись. Дональдсон по сей день отказывается поддерживать какие-либо контакты с отцом; судя по всему, поведение старшего Дональдсона было абьюзивным.
В средней школе Джимми играл в бейсбол, но из-за развившейся болезни был вынужден повесить перчатки на гвоздь и стал больше времени проводить в четырех стенах. Сидя дома, парень заинтересовался YouTube, в 2012 году завел свой первый канал, который назывался MrBeast6000 (просто MrBeast был занят). В тот момент ему было 13 лет.
Первое время Джимми выкладывал в основном прохождения видеоигр в стиле Пьюдипая, но параллельно он увлеченно изучал, как работают алгоритмы YouTube, и пять лет спустя, похоже, разобрался в их принципах и сумел их покорить.
В 2017 году видео, где Джимми считает от 1 до 100 000, за неделю собрало 6,5 млн просмотров. В том же году вышел ролик, где Дональдсон в манере, которая потом станет для него фирменной, дает большую сумму денег бездомному, случайно повстречавшемуся на улице. С этого момента популярность блогера резко рванула вверх.
Какой контент делает MrBeast
Журнал Time, поместивший Дональдсона на обложку февральского номера за 2024 год, характеризует его видео как «вещи, которые стал бы делать девятилетний ребенок, появись у него газиллион долларов». Аудитория MrBeast действительно довольно молода — по сути, ее костяк составляют дети от 7 до 12 лет.
MrBeast специализируется на роликах, в которых разбивает дорогие машины, раздает незнакомцам большие суммы денег и в целом творит разную дичь. А еще ютубер регулярно подвергает себя и своих друзей различным испытаниям — например, предлагает провести день на необитаемом острове, семь дней на плоту посреди океана или неделю просидеть закопанным заживо в ящике. Дональдсон устраивает конкурсы и соревнования, победители которых получают весьма солидные призы. Так, например, один из участников его затей выиграл 100 тыс. долларов за то, что два дня просидел, не убирая палец с иконки приложения MrBeast на экране смартфона.
Некоторые соревнования MrBeast получились весьма масштабными. Так, в его версии состязания из популярного сериала «Игра в кальмара» в ноябре 2021 года приняли участие 456 человек (как и в оригинале), а призовой фонд составил 456 тыс. долларов (не как в оригинале; Хван Дон-хёк затею похвалил).
Ролики MrBeast отличают качественный и дорогостоящий продакшен, команда скрупулезно подходит к деталям. Блогер выстроил целую студию, и известно, что на создание одного пятнадцатиминутного видео может уйти до 12 часов материала. Еще одна фирменная фишка Джимми — цепляющие и оптимизированные под алгоритмы YouTube названия и яркие и бросающиеся в глаза заставки.
Сколько зарабатывает MrBeast
По словам Джимми, основной канал приносит ему порядка 600–700 млн долларов в год. Он прикидывает, что каждый ролик дает около 2 миллионов от монетизации платформы и еще 2 миллиона — со сделок с брендами.
Бренд MrBeast сегодня представляет собой настоящую медиаимперию. В штате блогера состоит 300 человек, в том числе личный тренер и шеф-повар. Еще 200 человек работают в других бизнесах Дональдсона, и это не считая многочисленных независимых подрядчиков. Помимо основного канала, в сетку MrBeast входят игровой канал с прохождением игр, каналы MrBeast 2, Beast Reacts, MrBeast Philantropy и каналы его друзей.
В 2021 году блогер запустил Mr Beast Burgers — сеть работающих по франшизе дарк-китчен, в которой насчитывалось более 1700 точек. К середине 2023 года ресторанный проект приносил ему около 100 млн долларов в год, но в июле Дональдсон подал в суд на своего партнера — компанию Virtual Dining Concepts, обвинив ее в том, что производимые по франшизе бургеры получаются «ужасными и несъедобными». VDP подала ответный иск, обвинив Джимми в давлении и в попытках добиться более выгодной сделки. В апреле 2024 года оба иска оставались неурегулированными.
Еще одна золотая жила — его линейка снеков и шоколадок Feastables, продающаяся в ряде стран. На конец 2023 года она приносила 100 миллионов в год. Слово «золотая» не случайно — Джимми в лучших традициях Вилли Вонки вложил в одну из партий шоколадок десять золотых билетов, обладатели которых потом сразились за главный приз. Разумеется, за шоколадную фабрику, то есть за точную реплику фабрики Вилли Вонки. Правда, блогер тут же выкупил ее обратно, предложив победителю 500 тыс. долларов, и тот, разумеется, согласился. Еще одним источником дохода блогера стал мерч: одежда, игрушки, значки и прочие предметы с его символикой. По некоторым оценкам, это приносит до полумиллиона долларов в месяц.
Дональдсон утверждает, что деньги сами по себе его не заботят, он «не собирается тратить всю жизнь на погоню за золотым тельцом». Он уверяет, что инвестирует большую часть заработков обратно в бизнес, ведет скромный образ жизни, не имеет доступа к собственному банковскому счету и собирается со временем раздать все свое состояние, чтобы изменить мир к лучшему. По его словам, все эти уничтоженные дорогие машины, миллион наличкой, хранящийся в его доме, и прочие экстравагантные вещи — лишь способ привлечь больше внимания к его контенту. Вместе с тем порой в его речах проскальзывают куда более эгоистичные мотивы. «Я хочу стать крупнейшим каналом в истории, — утверждал он в 2022 году в интервью для журнала Rolling Stone. — Дело даже не в моем эго. Я не знаю. Я просто хочу этого. Это дает мне повод вставать по утрам с кровати и к чему-то стремиться. Ну, и потешить тщеславие, конечно же».
За что его ругают и хвалят
Собственно, популярность Дональдсона как раз и началась с видео, где он дает бездомному большую сумму денег, и со временем подобные видео стали визитной карточкой MrBeast. В 2020 году он запустил упомянутый выше канал MrBeast Philanthropy, на котором выходят «добрые видео». В них Джимми спасает 100 беспризорных собак, раздает 20 000 пар обуви и еду на 30 млн долларов. Он ежемесячно перечисляет на развитие Philanthropy 100 тыс. долларов с доходов основного канала, а все доходы с Philanthropy, равно как и любые спонсорские пожертвования, перечисляются на благотворительность.
Благотворительная деятельность Джимми защищает его от критики, но не полностью. MrBeast ожидаемо упрекают в том, что он получает внимание и просмотры за счет чужого горя, и даже благосклонно относящиеся к нему журналисты отмечают, что, по мнению Дональдсона, деньги защищают от всех проблем, несмотря на его гордые заявления. Встречаются и более радикальные претензии, которые много говорят о современных особенностях восприятия добра и зла. После выхода видео, в котором блогер вырыл 100 колодцев в Африке, его обвинили в насаждении нарратива о белом спасителе.
Друзья и коллеги Джимми в его защиту заявляют, что большую часть благотворительности он делает не на камеру. Так, например, он купил рождественские подарки для детей, лишившихся родителей из-за урагана, и арендовал и обставил квартиру для семьи из девяти человек, глава которой остался без работы в пандемию. Друзья Джимми отмечают и его положительное влияние на других и приводят в качестве примера программы TeamTrees и TeamSeas, в которых Дональдсон выступил одним из учредителей. Организаторы обещали высаживать по одному дереву и вынимать из океана по фунту (0,45 кг) мусора за каждый пожертвованный доллар соответственно. На призыв откликнулось более миллиона человек, пожертвовавших в общей сложности свыше 53 млн долларов. И организаторы слово сдержали. Еще Rolling Stone приводит слова некоторых родителей, утверждающих, что благодаря видео Джимми их дети стали осознаннее вести себя — собирают мусор на пляже и вызываются поработать волонтерами в бесплатных столовых.
Неоднозначное отношение публики к его работе не ограничивает проблемы Джимми. В 2021 году New York Times опубликовала расследование, в котором бывшие сотрудники обвинили блогера в создании токсичной атмосферы на работе. По их словам, блогер часто срывался на подчиненных, оскорблял и вынуждал работать сверхурочно. Позже двое из высказавшихся против него — редакторы Нейт Андерсон и Мэтт Тернер — из-за нападок со стороны фанатов MrBeast были вынуждены удалить видео, описывающие их негативный опыт. Сам Джимми только отмахивается от подобных обвинений. «Я работал с тысячами людей, и то, что двое из них меня критикуют, абсолютно нормально, — заявил он. — У нас высокие стандарты, но никак не токсичная обстановка».
Примечательно, что впоследствии сам Тернер высказался в защиту бывшего босса, предположив, что корень зла кроется в проблемах Дональдсона с социализацией. А сотрудники, с которыми общался Time, винят во всем невероятную рабочую этику Джимми: MrBeast работает на износ сам и требует аналогичного от своих подчиненных. При этом Time вскрыл и еще одну, куда более тревожную проблему. По словам авторов издания, ради скорости Джимми регулярно пренебрегает мерами безопасности на съемках своих самых сложных трюков и даже не думает обращаться к экспертам. Пресс-служба блогера все эти обвинения отвергает, заявляя, что безопасность является наивысшим приоритетом для MrBeast, а на площадке всегда присутствуют медики.
Почему все это важно для стримингов
MrBeast — один из самых популярных блогеров в мире, у него одного подписчиков больше, чем у Disney+ с Max вместе взятых. Однако долгое время его успех ограничивался исключительно YouTube. Его выход за пределы платформы, а также готовность Amazon предоставить Джимми полный творческий контроль над собственным шоу могут свидетельствовать о том, что MrBeast и ряд других популярных творцов с YouTube и TikTok могут стать следующим этапом в стриминговой войне. Если, конечно, кто-то еще согласится на их условия. Как намекает в интервью сам Дональдсон, некоторые платформы не согласились.
Автор: Алексей Ионов
Фото: Dave Kotinsky / Getty Images for MrBeast Burger, Chris Unger / Zuffa LLC via Getty Images, Julio Aguilar / Getty Images