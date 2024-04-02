Кто такой MrBeast и что его появление на Prime Video означает для стримингов

Дональдсон утверждает, что деньги сами по себе его не заботят, он «не собирается тратить всю жизнь на погоню за золотым тельцом». Он уверяет, что инвестирует большую часть заработков обратно в бизнес, ведет скромный образ жизни, не имеет доступа к собственному банковскому счету и собирается со временем раздать все свое состояние, чтобы изменить мир к лучшему. По его словам, все эти уничтоженные дорогие машины, миллион наличкой, хранящийся в его доме, и прочие экстравагантные вещи — лишь способ привлечь больше внимания к его контенту. Вместе с тем порой в его речах проскальзывают куда более эгоистичные мотивы. «Я хочу стать крупнейшим каналом в истории, — утверждал он в 2022 году в интервью для журнала Rolling Stone. — Дело даже не в моем эго. Я не знаю. Я просто хочу этого. Это дает мне повод вставать по утрам с кровати и к чему-то стремиться. Ну, и потешить тщеславие, конечно же».