Сцены из супружеской жизни: кто такой Леонард Бернстайн — главный герой нового фильма Брэдли Купера

К тому моменту Фелиция знала о сексуальной ориентации мужа. В письме к нему она писала: «Ты гомосексуал и, возможно, никогда не изменишься <…> Я готова принять тебя таким, какой ты есть, не становясь мученицей и не жертвуя собой ради тебя». Мученицей она в каком-то смысле все равно стала — отказалась от карьеры ради воспитания детей и закрыла глаза на двойную жизнь композитора. Пара прожила вместе 25 лет, пока Бернстайн не ушел из семьи к молодому Тому Котрану, который помогал ему с циклом лекций «Вопрос без ответа». Вскоре после этого у Фелиции обнаружили рак, и Бернстайн вернулся, чтобы заботиться о ней. В болезни жены он винил себя.