Вместе с актерами «Пищеблока» вспоминаем, что произошло в первом сезоне

8 июля на Кинопоиске выйдет продолжение «Пищеблока» — сериала, снятого по роману Алексея Иванова. В первом сезоне события разворачивались в пионерлагере «Буревестник» в олимпийское лето 1980-го. Во втором история продолжится уже в 1983-м, к полюбившимся героям присоединятся персонажи Равшаны Курковой, Ксении Трейстер, Сергея Епишева и других. А пока вспоминаем главные события первого сезона. У нас есть сразу два рекапа: веселое видео с актерами и посерийное описание для тех, кто хочет подробнее освежить в памяти сюжет.
Ангелина Стречина, Пётр Натаров, Даниил Вершинин и Мария Абрамова вспоминают важные события первого сезона
1-я серия
Лето 1980-го. Пока в Москве проходят Олимпийские игры, в пионерлагерь «Буревестник» отправляется группа ребят, по пути рассказывая друг другу страшилки про ожившую статую горнистки. Среди пионеров — Валерка Лагунов (Пётр Натаров), чей брат был вожатым в «Буревестнике» в прошлом году, а затем погиб. Вожатые олимпийской смены — ответственная Ирина Копылова (Яна Гладких), высокомерный Саша Плоткин (Денис Парамонов), его невеста Вероника Несветова (Ангелина Стречина) и фанат битлов Игорь Корзухин (Даниил Вершинин). Главная вожатая — Наталья Свистунова, которую ребята зовут просто Свистуха (Ирина Пегова).
В первую ночь Валерка с соседями идет мазать девочек зубной пастой и так знакомится с Анастасийкой (Мария Абрамова). А Игорь наблюдает за купающейся в реке Вероникой. На следующий день проходит торжественное открытие смены под красными знаменами. Свистуха представляет «самого главного человека в лагере» — Серпа Ивановича (Сергей Шакуров), ветерана Гражданской войны, гнавшего белых с местных земель. Он живет недалеко от лагеря, поэтому вечером и пионеры, и вожатые отправляются к нему смотреть трансляции олимпийских соревнований.
Игорь помогает ребятам организовать футбольную команду, но отношения в ней не ладятся, и Валерка идет смотреть другие кружки. В музыкальном Анастасийка поет «Куда уходит детство». Но коллективным голосованием выбирают не ее номер, а девочек-постарше, поющих «Шизгару». Перед отбоем Игорь и Ирина обходят лагерь и понимают: пропал один мальчик — Лёва Хлопов (Фёдор Федосеев) из отряда Валерки, с которым пионер успел подружиться.
2-я серия
Утром Лёва находится, только ведет себя подозрительно идеально, постоянно носит пионерский галстук, а все ребята-соседи его слушаются. Валерка подозревает, что Лёва стал вампиром. Но обсудить свои догадки он может только с призраком старшего брата.
Местный врач Носатов (Тимофей Трибунцев) убеждает Валерку, что вампиры в лагере — плод детского воображения или сон. Но Валерка начинает свое расследование и на кухне берет первое антивампирское средство — чеснок. Но ни на Лёву, ни на других ребят в их комнате это не действует. Ночью Лёва просит Валерку пустить его в «домик» (Лагунов сделал из простыни навес над кроватью, чтобы не кусали ни комары, ни вампиры). Затем Валерка собственными глазами видит, как Лёва пьет кровь другого мальчика.
У реки Игорь и Вероника обсуждают необузданные стихии, плавают и смотрят на звезды. А потом Игорь узнает, что Вероника — невеста Саши Плоткина (с ним у Игоря сразу не заладились отношения). И что Саша просто так Веронику не отпустит — у него родители видные шишки в партийных организациях.
Валерка придумывает новую проверку на вампира. Обжигает себя крапивой, поднимает карандашным грифелем температуру, чтобы его с соседями по комнате отправили в лазарет и проверили (у вампиров же явно другие анализы и пульса нет). Но Лёве удается заставить свое сердце биться. В «Буревестнике» тем временем появляется еще один вампир — Бекля (Александр Новиков).
Ночью Валерка сбегает из комнаты и видит в меджурнале стертую карандашную запись о том, что Лёва Хлопов умер четыре дня назад. Врач оправдывается, что просто ошибся. Валерка остается переночевать у Серпа Ивановича, который почему-то спит с пистолетом.
3-я серия
Валерка рассказывает Игорю о вампирах, но тот ему не верит. Валерка хочет сбежать, но призрак брата отговаривает его. Лагунов пробует новое средство защиты от вампиров — самодельный крестик. Работает! Такой же крестик он дарит Анастасийке.
Свистуха уговаривает Игоря отказаться от Вероники и пытается его соблазнить (безуспешно). Валерка тестирует еще одно средство — огонь — и случайно устраивает в комнате пожар. Свистуха на проверке чуть не находит у него в кармане спички. Тут неожиданно на помощь приходит Лёва.
В лагере день Нептуна, все участвуют в конкурсах с водой, только вампиры держатся в стороне. Одну девочку (в пионерском галстуке) в шутку кидают в реку. Та лишь коснувшись воды, резко выпрыгивает назад с ногой в волдырях. Дело в том, что рядом с лагерем протекает речка Рейка (Архиерейка по-старому), впадающая в Волгу, и вся вода в ней освящена.
Валерка набирает бутылками святую воду в реке, а затем спасает врача, пытавшегося повеситься (он явно что-то знает о том, что творится в лагере, но молчит). Валерка устраивает врачу тест на вампира: вода ему не вредит.
4-я серия
Серп Иванович признается Валерке, что в 1918-м его брат погиб не в сражении с белыми, а от рук вампира. В 1934-м Серп попал в секретный отдел НКВД, который ловил вампиров по всей стране. Тогда и поняли, что их можно победить серебряной пулей, поэтому Серп спит с оружием.
Пока Игорь и Вероника выясняют отношения, Валерка хочет сбежать из своей палаты. Вероника приводит мальчика в свою комнату, чтобы тот не боялся упырей. Утром Валерка предлагает сделку Бекле и его команде: Валерка помогает им получить боевой пистолет у беглых заключенных, а те не тронут Анастасийку. Лагунов крадет пистолет у Серпа Ивановича, а тот рассказывает об этом вожатым. Над Валеркой устраивают суд всем лагерем. После Вероника ночью идет купаться, и ее кто-то кусает. Параллельно мы узнаем, что Денис, брат Валерки, тоже стал вампиром после смены в «Буревестнике».
Настает родительский день. Валерка предупреждает Игоря, что Вероника теперь тоже вампир, а тот снова не верит. Лагунов хочет уехать с родителями домой и тайком пробирается на пароход. Но его находит Свистуха и отводит к врачу, чтобы тот вколол успокоительное. Игорь приходит ночью мириться к Веронике, и та пытается его укусить.
5-я серия
Игорь, поверивший в вампиров, и Валерка становятся одной командой. Всего в лагере они насчитали пять упырей — так называемых пиявцев. У каждого есть слуги — «тушки», чью кровь они пьют. «Тушки» во всем подчиняются вампирам, но сами других не кусают. Валерка и Игорь заполняют бак, снабжающий лагерь, святой водой, чтобы вычислить остальных вампиров. Валерка отправляется на дискотеку, где его снова пытаются укусить.
Утром в «Буревестнике» крики и визг: умывшиеся святой водой вампиры в ожогах. Врач наконец рассказывает Валерке и Игорю то, что знает: каждое лето 13 мальчиков и девочек обращаются в вампиров-пиявцев, а затем в течение года они все умирают, как и брат Валерки. Главный вопрос: кто делает ребят вампирами? Подозрение падает на директора лагеря Колыбалова (Николай Фоменко). Но Игорь убеждается, что это не он, хотя Колыбалов тоже в курсе вампиров и обещает все рассказать Игорю. В итоге Колыбалов подставляет Корзухина и связывает того в лесу, чтобы за ним пришли вампиры.
6-я серия
Игоря спасает вовремя появившийся Валерка. Ребята узнают, что восемь лет назад в лагере пропала вожатая, и ее история должна помочь в поисках главного вампира. Так подозрение падает на капитана Капустина (Дмитрий Блохин), который привозит людей в лагерь.
Вероника ночью приходит к Игорю, пытаясь его соблазнить и укусить. Но вожатому удается дать ей отпор. На «Зарнице» Валерка в очередной раз спасает Анастасийку от вампира Бекли. А Игорь ночью узнает, что капитан Капустин прячет что-то в холодильнике пищеблока. Оказывается, он просто подворовывает мясо.
Серп Иванович рассказывает ребятам, что главного вампира зовут стратилатом. Убив его, можно спасти 13 вампиров-пиявцев. Найти стратилата сложно, так как пиявцы его сторонятся. Но обычно стратилат меченый, у него есть шрам или родимое пятно. Подозрения сразу падают на бабу Нюру (Наталья Потапова), которая работает в пищеблоке.
7-я серия
Игорь уезжает на день кое-что проверить в архиве и просит Валерку ничего без него не делать. Но Лагунов все равно идет в соседнюю деревню разведать что-нибудь о предполагаемом стратилате. Корзухин выясняет: баба Нюра была той семилетней девочкой, которую укусил вампир (историю о ней им рассказал Серп Иванович).
Ребята готовятся к сражению с бабой Нюрой и берут у Серпа Ивановича пистолет с пулей. Только она оказывается не серебряной, а покрашенной. Так они понимают, что настоящий стратилат — сам Серп Иванович. Баба Нюра была пиявцем (ее укусил брат Серпа), но она спаслась, потому что пережила своего стратилата. Игорь случайно застреливает человека, который подслушал их разговор с бабой Нюрой.
Стратилат пьет кровь каждое полнолуние, чтобы не умереть. Значит, новый пиявец в «Буревестнике» появится уже завтра, если Валерка с Игорем не остановят Серпа Ивановича.
8-я серия
Игорь отказывается возвращать Серпу Ивановичу пистолет и рассказывает, что они знают его тайну. Потом Корзухину удается пробудить в Веронике человека, и он узнает, что ей осталось жить всего день. Другие пиявцы рыщут по лагерю в поисках пистолета, и он в итоге оказывается в руках Серпа Ивановича.
Ребята решают запереть стратилата в полнолуние, а пиявцев изолировать, чтобы те ему не помогли. Носатов ведет вампиров на пароход, окруженный святой водой. А те, узнав, что оказались в засаде, жестоко мстят врачу. Игоря, который тоже был на пароходе, спасает Вероника.
Валерка поджидает стратилата у пищеблока, где некстати появляется Анастасийка. Чтобы Серп Иванович не навредил ей, Лагунов просит выпить вампирской крови и сам становится кровопийцей, новым стратилатом. А Серп Иванович сгорает в пионерском костре. Наступает утро, пиявцы снова становятся людьми и не помнят, что с ними было. Ребята возвращаются домой.
Автор: Лиза Кузнецова