Вместе с актерами «Пищеблока» вспоминаем, что произошло в первом сезоне

Утром Лёва находится, только ведет себя подозрительно идеально, постоянно носит пионерский галстук, а все ребята-соседи его слушаются. Валерка подозревает, что Лёва стал вампиром. Но обсудить свои догадки он может только с призраком старшего брата.

Местный врач Носатов (Тимофей Трибунцев) убеждает Валерку, что вампиры в лагере — плод детского воображения или сон. Но Валерка начинает свое расследование и на кухне берет первое антивампирское средство — чеснок. Но ни на Лёву, ни на других ребят в их комнате это не действует. Ночью Лёва просит Валерку пустить его в «домик» (Лагунов сделал из простыни навес над кроватью, чтобы не кусали ни комары, ни вампиры). Затем Валерка собственными глазами видит, как Лёва пьет кровь другого мальчика.

У реки Игорь и Вероника обсуждают необузданные стихии, плавают и смотрят на звезды. А потом Игорь узнает, что Вероника — невеста Саши Плоткина (с ним у Игоря сразу не заладились отношения). И что Саша просто так Веронику не отпустит — у него родители видные шишки в партийных организациях.

Валерка придумывает новую проверку на вампира. Обжигает себя крапивой, поднимает карандашным грифелем температуру, чтобы его с соседями по комнате отправили в лазарет и проверили (у вампиров же явно другие анализы и пульса нет). Но Лёве удается заставить свое сердце биться. В «Буревестнике» тем временем появляется еще один вампир — Бекля (Александр Новиков).

Ночью Валерка сбегает из комнаты и видит в меджурнале стертую карандашную запись о том, что Лёва Хлопов умер четыре дня назад. Врач оправдывается, что просто ошибся. Валерка остается переночевать у Серпа Ивановича, который почему-то спит с пистолетом.