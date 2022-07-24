Что мы знаем о сериале Marvel «Секретное вторжение» с Сэмюэлом Л. Джексоном и Эмилией Кларк

Журнал Empire посвятил свежий выпуск «Секретному вторжению», первому сериалу киновселенной Marvel в 2023 году. Пятая фаза, которая началась фильмом «Человек-муравей и Оса: Квантомания», продолжает набирать обороты. В «Секретном вторжении» студия представит масштабный конфликт между землянами и скруллами, а Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и его тайные агенты попытаются остановить войну, которая может охватить всю планету. Собрали в одном материале все, что известно о многообещающей новинке.

О чем «Секретное вторжение»

Оригинальный комикс с одноименным названием выходил в 2008–2009 годах. Сценарист Брайан Майкл Бендис и художник Лейнил Фрэнсис Ю представили кульминацию нескольких лет развития вселенной Marvel, в которой выяснилось, что на Землю готовится полномасштабное вторжение. Раса пришельцев-оборотней, скруллов, втайне заменила ряд политиков и влиятельных супергероев, чтобы в нужный момент захватить власть на планете.

«Секретное вторжение» — это в каком-то смысле идеальный пример классической супергероики. В истории было мало откровений и необычных сценарных решений, зато нашлось место всему, что любят фанаты: драматичные воссоединения с погибшими персонажами, неожиданные твисты и, конечно, супергеройский экшен. Последнего было очень много, поскольку Мстители, Люди Икс и Фантастическая четверка сражались со своими двойниками.

Главная находка Бендиса в этой истории — «программирование» скруллов. Внедренным шпионам стирали память, благодаря чему двойник до определенного момента не знал, что он пришелец, и был уверен, что является оригиналом. Подливала масла в огонь и промокампания комикса, в которой выходили тизеры с посылом «Никому нельзя верить!» и мнимые постеры, раскрывающие тайную личность супергероев. «Секретное вторжение» вышло вскоре после «Гражданской войны», которая легла в основу фильма «Первый Мститель: Противостояние». Доверие к супергероям было очень низким, надзор за их деятельностью усилили, а отношения между командами сильно испортились, что помогло скруллам с легкостью захватить руководящие должности.

Оригинальное «Секретное вторжение» не было единственным. Раса скруллов много раз пыталась захватить Землю, последний раз — в 2023 году в мини-серии «Secret Invasion vol. 2». Впрочем, ни одна из попыток не увенчалась успехом, но последствия этих конфликтов сильно подкосили супергеройское сообщество.

Что мы увидим в сериале

Адаптация «Секретного вторжения» сильно отступает от оригинала, сохранив основную идею: пока Земля была занята противостоянием с Таносом и междоусобными конфликтами супергероев, скруллы втайне готовились к перевороту. В сюжете важную роль будет играть преследующее Ника Фьюри чувство паранойи, когда непонятно, кому можно доверять. Бывалый шпион, отлично знающий возможности скруллов, осознает, как трудно их вычислить, ведь долгие годы он сам помогал им прятаться.

Сэмюэл Л. Джексон

В своем дебюте в киновселенной в 2019 году — в фильме «Капитан Марвел» — скруллы предстали не в классическом образе расы завоевателей, а народом, вынужденным жить в изгнании после войны с другой расой — крии. В «Секретном вторжении» мы увидим, что не все скруллы хотят жить скрываясь. Новое молодое поколение пришельцев бросит вызов вынужденному пребыванию инкогнито, и Ник Фьюри вместе со скруллом Талосом (Бен Мендельсон) будут вынуждены помешать планам революционеров.

Создатели будут исследовать ошибки Фьюри — например, тот факт, что он долгие годы эксплуатировал скруллов. Теперь эти шпионские таланты пришельцы используют против него и землян. Продюсер сериала Джонатан Шварц в этом ключе сравнивает сериал с «Американцами» — стоит ожидать теста на доверие всех союзников Фьюри.

Что написали в Empire

Сэмюэл Л. Джексон рассказал, что в сериале покажут нетипичного Ника Фьюри. «Зрители увидят его уязвимые стороны. Все считали Фьюри сверхчеловеком, но это не так. Он пытается решить проблему без помощи супергероев, как простой человек. Этому есть объяснение, но его вы узнаете из фильма», — поделился актер. Уязвимость, по словам продюсеров, стала главной темой сериала. Команда Ника Фьюри не может рассчитывать на супергероев, на то, что те неожиданно появятся и всех спасут. Наоборот, судьба человечества теперь находится в руках Фьюри, «стареющего шпиона, который понятия не имеет, кому он может доверять», как описывает его Кевин Перри, автор Empire.

Сэмюэл Л. Джексон

А доверять скруллам он не может, потому что те разозлились. Десять лет Фьюри обещал им найти новую планету для жизни, но слово не сдержал. Скруллы обосновываются в «радиоактивных российских пустошах» и хотят захватить контроль над Землей. Интересно, что среди источников вдохновения исполнительный продюсер Джонатан Шварц называет сериалы «Родина» и «Американцы».

Помимо Джексона, в сериале снимается Оливия Колман. Она играет Соню Фолсуорт, агентку MI6 и давнюю союзницу Фьюри, которая, подобно ему, часто играет на два лагеря. «Они с Фьюри старые друзья, но это не значит, что их взгляды сходятся во всем, — рассказывает Колман. — Мы расхохотались, когда встретились с Сэмюэлом на площадке. Он мне всегда нравился! Был самым громким и озорным на съемках, а еще сказал, что у меня крутые кроссовки. Я их потом не снимала целый год». По словам актрисы, именно возможность поработать с Джексоном привлекла ее в проект, хотя она расстроилась, что у ее героини нет суперспособностей. «Я все время спрашивала, не может ли меня укусить кто-то? Или, может, я упаду в чан с чем-то?» — шутит Колман. Джекман, в свою очередь, фанат Колман, с тех пор как жена подсадила его на полицейскую драму «Убийство на пляже».

Эмилия Кларк играет Джию — дочь Талоса, разочаровавшуюся в Нике Фьюри, который не смог найти дом для ее народа. Актриса считает, что у скруллов и Таргариенов есть кое-что общее — «богатая история и амбиции». Коби Смолдерс, вернувшаяся к роли бывшего агента «Щ.И.Т.» Марии Хилл, удивилась, что на площадке не было зеленого экрана для хромакея, необходимого для компьютерной графики. «Я видела зеленых инопланетян, но не экраны», — признается актриса.

Эмилия Кларк

Что показали в трейлере

Вселенная Marvel в «Секретном вторжении» будет продолжать приходить в себя после щелчка Таноса. В трейлере можно обратить внимание на несколько важных моментов.

Ник Фьюри предстанет без своего патча, скрывающего глаз. Это подчеркивает, что зритель увидит шпиона в наиболее слабой позиции за всю его жизнь.

В сюжете появится Россия — Marvel Studios отсняла несколько сцен в декорациях, якобы относящихся к Москве. Так, в январе 2022 года в сети было много шуток о «порошках с овощами» и «гиросе в обертке из лампы». Часть сцен впоследствии была изменена на досъемках.

Коби Смолдерс и Сэмюэл Л. Джексон

В сюжете также появится заброшенная советская атомная электростанция. Там будут скрываться скруллы-революционеры.

«Секретное вторжение» ответит, почему Ник Фьюри не всегда обращается к Мстителям за помощью. К тому же на момент действия сериала новый состав команды все еще не сформирован.

В сериале появится департамент США по ликвидации разрушений, ранее появлявшийся в фильмах о Человеке-пауке и в сериале «Мисс Марвел». Фанаты предполагают, что в трейлере можно увидеть фрагмент из сцены, где скруллы-революционеры атакуют конвой департамента и крадут у него образец уцелевшей руки Кала Обсидиана, одного из приспешников Таноса. Это косвенно подтверждается другой сценой, где Гравик, новый лидер скруллов, удлиняет свою конечность, на что обычные представители их расы не способны. Вероятно, Marvel Studios адаптирует линию суперскруллов из комиксов — это особая каста скруллов, которым в цепочку ДНК вставляли гены супергероев. Так у них появлялись суперсилы.

Важно отметить, что вокруг персонажа Эмилии Кларк до выхода фильма было множество спекуляций. Предполагалось, что она дебютирует в киновселенной как Эбигейл Бренд, агент организации «М.Е.Ч.», пришедшей на замену «Щ.И.Т.», и как мутант, но недавно стало известно, что ей досталась роль дочери Талоса, Г’айи. В то же время, по слухам, у ее персонажа будут суперсилы, аналогичные Эбигейл Бренд.

Эмилия Кларк

Кто сыграет в сериале

Роль лидера мятежных скруллов Гравика исполнит актер Кингсли Бен-Адир («Меч короля Артура»). Вернется и ряд знакомых лиц помимо Коби Смолдерс (Мария Хилл). Дон Чидл снова предстанет в качестве Джеймса «Роуди» Роудса, на этот раз правой руки президента США, Мартин Фриман вернется к роли бывшего агента ЦРУ Эверетта Росса, а еще, по слухам, в киновселенной дебютирует Хлоя Беннет, которая станет аналогом Дейзи Джонсон из сериала «Агенты Щ.И.Т.» (хотя сама актриса отрицает свое участие).

Шоураннером и сценаристом сериала выступит Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»), а режиссеры — Томас Безуча («Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков») и Али Селим («Пациенты»).

Оливия Колман

Что «Секретное вторжение» значит для пятой фазы киновселенной?

Это еще один кирпичик к хаосу на Земле, который помешает предотвратить пришествие Канга и его версий в фильме «Мстители: Династия Канга». Из-за междоусобных распрей земляне не заметили заговор скруллов, не заметят и угрозу из другой вселенной.

«Секретное вторжение» выступит мостиком сразу к нескольким будущим проектам — к кроссоверу «Марвелы», где встретятся Капитан Марвел, Моника Рамбо и Мисс Марвел из одноименного сериала, а также к фильму «Капитан Америка: Новый мировой порядок», где Сэм Уилсон в новой роли попытается собрать свою команду Мстителей.

По слухам, именно «Секретное вторжение» станет мостиком между «Агентами Щ.И.Т.» и киновселенной, окончательно вводя в канон события сериала, а также ряд его героев.

Камео в сериале может быть больше. И фанаты называют самых разных героев — как уже знакомых со скруллами Кэрол Дэнверс и Монику Рамбо, так и менее очевидных вроде графини Валентины Аллегры де Фонтейн (Джулия Луис-Дрейфус), собирающей свою команду суперлюдей (их дебют произойдет в фильме «Громовержцы»).

Кстати, «Секретное вторжение» не первая адаптация одноименного сюжета. Во втором сезоне мультсериала «Мстители: Величайшие герои Земли» уже был представлен свой вариант «Вторжения», причем близкий к оригиналу. Так, например, Капитан Америка и Женщина-невидимка были похищены скруллами и заменены двойниками. Инопланетянам почти удалось реализовать свой план с помощью суперскруллов, но помешал чрезмерно внимательный к деталям Ник Фьюри.

«Секретное вторжение» стартует 21 июня 2023 года на ​​Disney+. Всего в сезоне будет шесть серий.

Материал был впервые опубликован 5 апреля, мы обновили его после выхода журнала Empire.

Автор: Денис Варков