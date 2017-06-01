Зак Эфрон идет «За пивом!». Станислав Зельвенский доволен

В конце сентября на Apple TV+ вышел новый фильм Питера Фаррелли, первый полный метр после его оскароносной «Зеленой книги». Это тоже серьезное кино с долей черного юмора, и вот почему нам всем надо его посмотреть.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска



В 1967 году, в разгар вьетнамской войны, Джон Донохью по прозвищу Чики (Зак Эфрон), отслуживший в тылу моряк торгового флота, просиживает штаны в родительском доме в Нью-Йорке. Многих из его приятелей призвали, кто-то поехал добровольцем, на некоторых уже пришли похоронки. Тем не менее Чики, в отличие от сестры, которая ходит на марши протеста, поддерживает все более непопулярную войну. И однажды в пабе, когда бармен-ветеран (Билл Мюррей) мечтательно замечает, что хорошо бы отвезти местным ребятам на фронт американского пива, Чики вызывается это сделать. Когда он решает обратить все в шутку, уже поздно, и пару месяцев спустя Чики сходит на берег в Сайгоне с сумкой, набитой банками Pabst Blue Ribbon.

После сенсационного успеха «Зеленой книги» Питер Фаррелли не стал (увы) снимать «Тупого и еще тупее 3», а решил закрепить свою новоприобретенную репутацию серьезного мейнстримного режиссера. И нашел себе проект ровно в духе «Книги»: это снова на треть комедия, на две трети драма, снова 1960-е, снова «основано на реальных событиях». Про эту историю в 2015 году вышел инициированный пивом PBR десятиминутный разговорный ролик на YouTube, набравший миллион просмотров. Потом Чики Донохью выпустил полноценные мемуары, и дело было за Голливудом. Поскольку Чики жив, на этот раз Фаррелли, вероятно, обойдется без скандалов с родственниками героев, и, в любом случае, не похоже, что этот релиз Apple TV+ вызовет резонанс, сравнимый с «Зеленой книгой».

Но что если фильм интереснее, чем может показаться по кислым американским рецензиям? «За пивом!» демонстрирует, как у обывателя, привыкшего слепо верить властям, открываются глаза, когда он сам оказывается на месте событий. «Мы не знаем, за что мы там сражаемся. Линдон Джонсон врет нам, он даже не готов называть это войной», — восклицает в одной из первых сцен сестра главного героя (ее играет Руби Эшборн Серкис, дочь Энди), узнавшая о смерти очередного мобилизованного соседа. Сам Чики — человек не кровожадный, но слышал, что наши ребята во Вьетнаме защищают США от коммуняк, а хиппи и журналисты пытаются воткнуть им нож в спину.

Зак Эфрон

В зоне боевых действий ситуация выглядит несколько иначе, и, посмотрев на то, как армия выжигает напалмом джунгли, Чики начинает задавать себе неприятные вопросы. Патриотизм его остается незыблемым, и Фаррелли очень старается никак не обидеть рядовых военных (цэрэушники не в счет, они законная цель), но, разумеется, на Манхэттен герой возвращается пацифистом. Когда при виде тебя местные дети начинают рыдать, что-то не в порядке.

За комедию отвечают не столько смешные ситуации (которых, прямо скажем, немного) или остроумные диалоги (то же самое), сколько общая абсурдность происходящего: фраер с сумкой пива мечется под пулями в самой горячей точке планеты. Сумка оказывается бездонной, как мешок Деда Мороза. Фраер иногда начинает проявлять чудеса смекалки, иногда ему просто очень везет: он спокойно перемещается через линии фронта, поскольку офицеры автоматически принимают дружелюбного человека в штатском за сотрудника ЦРУ.

Зак Эфрон — странный и, пожалуй, неудачный выбор, причем это вина именно Фаррелли, а не актера. Чики — то ли дурачок, то ли хитрец, то ли обаятельный, то ли неприятный; он зависает где-то посередине, и мы попросту мало что чувствуем по отношению к этому персонажу (в отличие от героев «Зеленой книги»), кроме, может быть, недоумения. К тому же с пролетарскими усами Эфрон выглядит даже не на свои 35 лет, а на все сорок, и совершенно непонятно, почему этот мужчина живет с родителями и почему всем его друзьям по двадцать.

Рассел Кроу и Зак Эфрон

У Билла Мюррея роль крохотная: бармен по прозвищу Полковник, он запоминается разве что прической в духе фильма «Несколько хороших парней». Рассел Кроу на экране подольше и успевает придать своему клишированному персонажу, видавшему виды военному фотокору, не только физический, но и моральный вес.

И, наверное, в сюжете «За пивом!» слишком много необязательных, случайных движений, чтобы он не стал расползаться по швам. И, конечно, привычка автора закрывать все дыры заплатками сентиментальности может раздражать. Но у Фаррелли есть дар в самом благородном смысле народного режиссера: он умеет и развлекать, и поучать, и трогать до слез (в другой жизни он мог бы стать Фрэнком Капрой). И кажется, чем больше людей сегодня посмотрит этот простенький фильм, тем лучше.