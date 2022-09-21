Надежда на фоне бури: фестиваль «Новый сезон» в лицах и фотографиях

Прошедший с 18 по 23 сентября на курорте «Роза Хутор» первый фестиваль «Новый сезон» должен был стать событием-манифестом российских онлайн-кинотеатров. Однако из-за новостей и ненастной погоды оставил впечатления, в которых чуть ли не эсхатологическая тревога сочеталась со стремлением спрятаться от нее в таком понятном и предсказуемом мире — в мире кино. Мы расспросили представителей сервисов о том, что им понравилось на фестивале и что они думают о будущем платформ, а также попросили оператора Михаила Хасая («Иван Денисович», «Анна К») запечатлеть на фотографиях нервно-парадную атмосферу «Нового сезона».
Интервью проводились 21–23 сентября.
«Новый сезон» для первого раза получился классным смотром. Уютная атмосфера, очень приятная площадка в горах курорта «Роза Хутор». Мне понравилась «13 клиническая» — это хорошо сделанный проект с классным хай-концептом. Понравилась «Черная весна» с яркими актерскими работами, с любопытной идеей про дуэли на пистолетах в современных реалиях, с попыткой диалога на языке молодежи, и в то же время это очень авторский сериал с редкой тональностью и стилем.
На вопрос о будущем нашей индустрии было намного легче отвечать в январе. В любом случае, сформировался такой импульс, который дает нам возможность и дальше демонстрировать рост качественного контента. Все платформы продолжают производство, поэтому, думаю, мы будем наблюдать развитие на дистанции нескольких лет. Кинопоиску, чтобы конкурировать с другими сервисами, необходимо наращивать библиотеку проектами для разной аудитории; сейчас невыгодно занимать какую-то одну нишу. Нужно создавать франшизы, вокруг которых строится фандом, расширять зрительский опыт за счет подкастов, книг и офлайн-событий. Мы стремимся к тому, чтобы выстраивать целые вселенные на основе проектов «Майор Гром», «Азазель» и «Король и Шут». Этот подход работает не только в связи с блокбастерами, но и в жанрах документалистики, анимации, в том числе в историях, которые выросли в кино из YouTube или других медиасред. К примеру, сейчас у нас в работе документальный сериал про футбольный клуб «Спартак» и сай-фай-комедия «Кибердеревня».
На фестивале явно видна тенденция снимать про сегодняшний день — из исторических проектов мы увидели только «Союз спасения. Время гнева» и «Пансион» наш. Относительно историческим можно считать «За полчаса до весны», и на этом все.
Когда кладешь на чашу весов интерес зрителя к сериалам и точечный интерес к анимации или полнометражным фильмам, сериалы, безусловно, перевешивают. Поэтому ИВИ решил приоритизировать сериальное производство, но в самых разных жанрах. Вот, например, сейчас вышел «Эльбрус» — документальный сериал, который показывает хорошие результаты. В начале осени мы немного скорректировали планы с точки зрения количества контента на следующий год — сократили его практически вдвое. Тем не менее решение не отразится на стоимости контента, это по-прежнему будут высококачественные проекты, просто их будет меньше.
О будущем индустрии сейчас трудно говорить: все будет зависеть от экономической ситуации в стране. Поскольку за нами не стоит никакого холдинга, то мы полностью зависим от подписчиков. Наши конкуренты, видимо, зависят в чуть меньшей степени, потому что у них есть на кого положиться. Но в целом онлайн-кинотеатры все равно существуют, пока у них есть подписная база, и всегда есть опасность, что люди в какой-то момент отдадут предпочтение пиратам или у них появятся другие, более насущные потребности.
Важно, что конкурирующие организации в едином порыве объединились и вовремя. Мы создали площадку для себя, где будем соревноваться, но судья здесь — зритель, и это классно. Поэтому мы заинтересованы, чтобы как можно больше зрителей появлялось у «Нового сезона», а мы благодаря зрителям будем соперничать в творчестве. Мне понравился «Голиаф» — такой русско-казахский вестерн. Еще я посмотрел «Конец света» Сашки Незлобина. С точки зрения христианства меня чуть-чуть тревожит, что незнающий зритель может эту мифологию принять за каноническую, а эрудированный человек все поймет. Очень понравился сериал «За полчаса до весны» — добрая история, и я люблю байопики, когда их делают с душой. Сериал «С нуля» оперного режиссера Васи Бархатова понравился.
Не думаю, что российский рынок стриминг-платформ сформировался. То, что происходит с онлайн-кинотеатрами в России, — такого нет ни в одной стране. Я сейчас пафосно скажу: киноиндустрия в России сейчас формируется также бурно, как формировалась когда-то русская литература. И такое ощущение, что все ошибки, за которые ругали российское кино, были учтены, и это в итоге дает результат.
В Okko мы будем продолжать делать документальное кино, но это, скорее, имиджевая составляющая, потому что такие проекты не становятся драйверами подписки. Даже документальный фильм должен быть событием. Вот у нас вышел «Асмарал», и я понимаю, что мы закрыли вопрос истории глобального события — первого советского частного футбольного клуба. Сейчас снимаем документалку «Карпин» про Валерия Георгиевича Карпина, тренера сборной России по футболу. У нас также много мультипликационных проектов с «Союзмультфильмом», которые мы делаем на эксклюзиве. Есть еще уникальная история с проектом «Кидси» — детские сериалы, которые снимают сами дети.
Дмитрий Гранов
Генеральный директор more.tv
Как зритель, я считаю, очень здорово сделан «Мажор в Сочи», показанный на фестивале: это добротный коммерческий фильм с высоким уровнем производства и актерских работ. Может быть, там есть штампы, но это все равно здорово. Есть проекты, которые мне интересны. Посмотрим, как они будут развиваться. Это «13 клиническая», «Конец света» и «Черная весна». Очень много хороших дебютантов — режиссеров, шоураннеров, актеров, актрис.
Сейчас сложно что-то планировать и прогнозировать в нашей новой жизни. Точно будет уменьшено и уже уменьшилось количество иностранного контента, к которому зрители привыкли. Мы обсуждали с коллегами, что у зрителя происходит некоторое переосмысление. Например, он уже не так хорошо смотрит премьерные тайтлы зарубежных мейджоров. Это говорит о том, что российский контент становится востребованнее, у него более интересная и очень специфическая локальная тематика. По ощущениям и нашей статистике, аудитории не хватает триллеров и отчасти фэнтези. Мы в эту сторону смотрим. У нас будет сериал «Фишер» — это одновременно и триллер, и детектив, и мелодрама с драмой.
Если говорить про возможное объединение more.tv и Wink, как и было заявлено, мы его рассматриваем. У нас создан интеграционный комитет, который проводит оценки процессов, сервисов и команд. Мы сейчас смотрим и изучаем, какие варианты объединения есть, чтобы выбрать лучший. Пока же я не готов назвать точные сроки объединения. Еще идет плотная работа команд и консультантов.
Мне очень понравились «Алиса не может ждать», «За полчаса до весны», «13 клиническая». Мне кажется, «Новый сезон» получился прекрасным в плане организации, даже с учетом коротких сроков на подготовку. И хочется верить, что индустрия продолжит с каждым годом набирать скорость. Я всем говорю, что ей, по сути, 12 лет. Конечно же, идет соревнование, и конкуренция делает нас сильнее, заставляет все время двигаться. Каждый из игроков задает тренд периодически в темах и жанрах; в какой-то момент все делали детективы про маньяков, и каждый старался лучше. Сейчас вот выходят проекты для young-adult-аудитории.
Особенность Premier в том, что у нас традиционно смотрят комедии, но в последнее время мы видим всплеск интереса к драмам и детективам. Во многом это связано с тем, что мы уже продолжительное время делаем упор на разножанровость. На платформе выходят диаметрально разные проекты — от «Бедного олигарха» до «ЮЗЗЗа», от «Ресторана по понятиям» до «Эпидемии». Несмотря ни на что, платформы будут производить оригинальный контент, потому что мы все находимся в съемках, запускаем большое количество проектов. Наверное, сейчас выйдет на первый план что-то более развлекательное и легкое.
Этот фестиваль — абсолютно новый формат, который в первый год своего существования имеет ряд недоработок. Особенно с учетом того, что все было придумано за 2,5 месяца. Мой прогноз: это будет успешная история, которая стопроцентно повлияет на кинопроцесс в стране. У нас получилась живая программа с точки зрения палитры, и, как ни странно, совокупные впечатления от увиденного вселяют надежду.
На реализацию хорошего фильма или сериала уходит от двух до трех лет, поэтому многие процессы, которые сегодня запущены, просто не остановить. Что из этого дойдет до ощутимого и полезного для зрителя результата, пока говорить сложно. Сейчас на Kion мы прогнозируем смещение смотрения в сторону новостной повестки, как это было в феврале-марте, когда на платформе популярность новостных каналов резко возросла, а потребление сериального контента упало. Людей сейчас беспокоят несколько другие вопросы, а не просмотр новомодного сериала. При этом мы сами, безусловно, будем продолжать расширять линейку оригинального контента. Например, у нас был подготовлен большой документальный сериал этой осенью. Это десятисерийный проект про 1990-е «Непрошедшее время», но мы, видимо, откладываем релиз.
Автор: Лиза Кузнецова
Фото: Михаил Хасая
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