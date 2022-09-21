Надежда на фоне бури: фестиваль «Новый сезон» в лицах и фотографиях

Не думаю, что российский рынок стриминг-платформ сформировался. То, что происходит с онлайн-кинотеатрами в России, — такого нет ни в одной стране. Я сейчас пафосно скажу: киноиндустрия в России сейчас формируется также бурно, как формировалась когда-то русская литература. И такое ощущение, что все ошибки, за которые ругали российское кино, были учтены, и это в итоге дает результат.

В Okko мы будем продолжать делать документальное кино, но это, скорее, имиджевая составляющая, потому что такие проекты не становятся драйверами подписки. Даже документальный фильм должен быть событием. Вот у нас вышел «Асмарал», и я понимаю, что мы закрыли вопрос истории глобального события — первого советского частного футбольного клуба. Сейчас снимаем документалку «Карпин» про Валерия Георгиевича Карпина, тренера сборной России по футболу. У нас также много мультипликационных проектов с «Союзмультфильмом», которые мы делаем на эксклюзиве. Есть еще уникальная история с проектом «Кидси» — детские сериалы, которые снимают сами дети.