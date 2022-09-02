Фильмы «Нового сезона»: «Мать моего сына», «Либерея», «Прямой эфир»

В программе «Нового сезона» были не только сериалы, но и фильмы. Про «Экспресс» и «Далеких близких» мы уже писали после их премьеры на фестивале «Окно в Европу». Рассказываем про остальные картины в формате дайджеста.

Где смотреть: в кино — 29 сентября, на Kion — в новом сезоне

Дарья Жовнер, Евгений Ткачук и Марьяна Спивак

Марк (Евгений Ткачук) — военный телерепортер, работавший в Сирии. Кира (Дарья Жовнер) — его жена, домохозяйка. Два года назад у них умер пятилетний сын, и теперь, оправившись после потери, они решили усыновить ребенка по совету Кириного врача. В детдоме Кира отказывается выбирать детей из папки и сталкивается в коридоре с Виком (Марк Румянцев). Она сразу привязывается к семилетнему мальчику. Паре разрешают обсудить усыновление, но с одним условием: его мать Мария (Марьяна Спивак) жива, но смертельно больна. Она просит Киру и Марка переехать в ее просторный загородный дом, чтобы Вик успел к ним привыкнуть до смерти Марии. Когда все четверо оказываются под одной крышей, Мария начинает вести себя подозрительно.

«Мать моего сына» начинается как фестивальная драма (обратите внимание на универсальные, понятные по всему миру имена), но постепенно сворачивает куда-то в сторону бытового хоррора. Жанровый эффект подкрепляет крадущийся саундтрек (композитор — Дарья Чаруша). Фильм снят в сдержанных, тусклых цветах — что в сером хай-тековском доме Марии, что в окружающих его почти скандинавских пейзажах. За актерским трио Жовнер—Ткачук—Спивак интересно наблюдать, но особенно хочется выделить Дарью, которая дебютировала в «Тесноте» Кантемира Балагова и здесь очень тонко играет посттравматическое расстройство. Возможно, по ходу фильма зритель рассчитывает на немного другой финал, но, пожалуй, в новой реальности предложенная авторами развязка выглядит более удачной.

Где смотреть: в кино — 27 октября, на ИВИ — в новом сезоне

Тихон Жизневский, Алексей Серебряков и Диана Пожарская

Илья Аршинов (Тихон Жизневский) — владелец успешной компании по производству самокатов. От прабабушки-метростроевки ему достается квартира в Хамовниках. При ремонте в стене обнаруживается древний оклад, который ничего не подозревающий Илья выкладывает в сеть. Это ключ, который указывает на местонахождение знаменитой библиотеки Ивана Грозного, утраченной в Смутное время. За Ильей начинает охотиться зловещая организация, которая упустила сокровище еще в XVII веке. Зато у Ильи появляются неожиданные союзники — его новообретенный отец, чокнутый историк (Алексей Серебряков), который одержим поисками библиотеки, и филолог-криптограф Арина (Диана Пожарская), способная взломать любой шифр.

Можно живо представить себе, как родился замысел «Либереи»: а давайте сделаем нашу версию «Индианы Джонса» или «Анчартед» — душевный приключенческий боевик с богатой географией. До известной степени это удалось — сюжетный мотор барахлит разве что в середине (затянутая сцена в Нарьян-Маре с непременным поеданием галлюциногенов). Но о каком-то тематическом или стилистическом прорыве говорить не приходится. Герои — токсичный профессор, смекалистый хлыщ, привлекательная ученая — так и остаются зажаты в исходных амплуа, а робкие попытки героини побунтовать против мачистских представлений об умных женщинах заканчиваются совсем беззубо. «Либерея» — компетентное эскапистское кино, которое будет еще актуальнее ближе к концу года, но все-таки не покидает ощущение, что все увиденное могло быть еще динамичнее, смешнее и безумнее.

Где смотреть: в кино — скоро, на Start — в новом сезоне

Павел Чернышёв

Блогер Егор (Павел Чернышев) буксует: в комментариях под его стримами все больше хейта, а богатые рекламодатели разрывают контракты. Возможно, последний шанс спасти канал — поездка на Кавказ, где он должен спуститься по особо крутой дороге на быстрой тачке. Но по прилету сотрудник автокомпании Александр (Кирилл Кяро) сообщает, что машины не будет. Чтобы скоротать время перед обратным рейсом и записать хоть какой-то контент, Егор с Александром едут в горы. Заворачивают в Кармадонское ущелье (Егор важно рассказывает подписчикам, что здесь погиб Сергей Бодров). А потом заглядывают в Даргавс, где расположен Город мертвых. Пока Егор болтает со своей девушкой (Ангелина Стречина), Александр случайно встает на противопехотную мину. С этого начинается треш-стрим, который может закончиться подрывом человека в прямом эфире и принести Егору много подписчиков и денег. А ведь из этой истории вполне могло выйти хорошее кино — камерный спектакль на двоих, в котором герои, оказавшись в экстремальной ситуации, интересно раскрываются, а режиссер решает амбициозные формальные задачи. Но реальный «Прямой эфир» обескураживает: история о том, куда приводит жажда хайпа, зачем-то вложена в историю кровной мести местного жителя скинхеду (понятно, кого на самом деле замещает эта фигура). Переживая невероятный стресс, персонажи не меняются ни на йоту, и, пожалуй, именно здесь самые дубовые диалоги из всех проектов фестиваля. Дидактично, стерильно и бесконечно фальшиво (в 2022 году молодые люди ругаются из-за просмотра кастингов Вудмана, ну да). Однозначный дизлайк.



В программе «Нового сезона» также показали сериал «Конец света» и фильм «Мажор в Сочи», но, чтобы избежать конфликта интересов, мы не пишем рецензии на проекты Кинопоиска, то есть не хвалим и не ругаем их. Однако ближе к их премьерам на нашем видеосервисе обязательно расскажем, как они устроены.

Авторы: Алик Кемалов, Игорь Кириенков, Елизавета Кузнецова