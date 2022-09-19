«13 клиническая», «Надвое», «Аврора» и еще два сериала «Нового сезона»

В заключительный день фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» рассказываем наши дайджест-впечатления сразу о пяти сериалах. Два из них — с Данилой Козловским («13 клиническая» и «Надвое»), и в обоих он сражается с демонами — внешними и внутренними. Еще видели новый сериал Романа Волобуева («Аврора»), где Лена Тронина играет типичную актрису, какой ее видит обыватель. Смотрели «Кунгур» — сермяжную правду о российской глубинке. Ну, и «Я „любила“ мужа» — там Светлана Ходченкова избавляется от супруга во время секса (в продюсерах — братья Андреасяны).

Где смотреть: ИВИ — зима

Данила Козловский

Хирург Кирилл Акиньшин (Данила Козловский) видит в операционной несуществующих пауков и падает в обморок — не от страха, а из-за опухоли в мозге. Стадия у Кирилла уже четвертая, жить осталось недолго, и все осложняется не только болью, но и слуховыми и визуальными галлюцинациями. После очередного МРТ врач оставляет ему визитку больницы, где Кириллу смогут помочь. Это и есть та самая 13-я клиническая, монументальное здание которой напоминает больше Мавзолей или Минздрав, чем лечебницу. Там Кирилла называют тушкой, запрещают произносить слово на букву «ч» (то есть «черт») и отправляют в томограф с пакетиком костей на груди. Пока находящийся на пороге смерти хирург отчаянно острит и сопротивляется процедурам, мы с вами из хроники перед титрами и разговора главврача с замом (божественные Владимир Стеклов и Виктория Исакова) уже знаем: в больнице лечат одержимых демоническими сущностями, которых современная медицина считает проявлением вирусов. Демонами, чертями и лярвами эти вирусы называют для «облегчения коммуникации» и делят их на три типа: безопасные для носителя, причиняющие серьезный вред и те, воздействие которых невозможно остановить. Угадайте, к какому типу принадлежит опухоль Кирилла?

Дальше рассказывать сюжет — значит, лишить вас прелести просмотра. «13 клиническая» — редкий пример крепкого, остроумного мистического процедурала с хорошо продуманным миром. При неспешном ритме зритель, тем не менее, с разбегу окунается в мифологию сериала и всегда на полшага впереди героя — мелочь, а приятно. «13 клиническую» можно сравнить с «Очень странными делами», можно увидеть в ней фантастику а-ля Стругацкие или же и вовсе потустороннего «Доктора Хауса». Болезнь Кирилла — одновременно и его суперсила. Он не умеет держать язык за зубами, ироничен, циничен; у Козловского в очочках здесь больше всего по-настоящему хороших шуточек и по обнаженке в каждой серии. В помощницах у него правильная Аня с постоянным недосыпом (Паулина Андреева с милой челочкой и хвостиком), в противницах — заведующая отделением Ирина Львовна (великолепная, повторимся, Исакова), сама смахивающая на демоницу. Каждая серия — новый кейс, с которым придется работать Акиньшину, все глубже погружаясь в хитросплетения сущностей, отвечающих за ту или иную болезнь человека (инкуб и суккуб, скажем, располагаются в желчном пузыре — ну, и делайте выводы по лечению). А сквозной линией станет состояние самого Кирилла, за которым пристально наблюдают новые коллеги, и здесь будет не все так однозначно, как обещает завязка.

Где смотреть: more.tv, Wink — скоро

Лена Тронина

В 2006-м Саша (Лена Тронина) сыграла главную роль в фильме «Аврора», изменившем российский и мировой кинематограф. Развить успех юной актрисе, которая мечтала стать ветеринаром или психологом, так и не удалось. 15 лет спустя она с трудом снимает квартиру в центре, много пьет («последний месяц вообще не помню») и работает в службе поддержки для самоубийц. На ночной смене один из собеседников, отчего-то хорошо осведомленный о Сашиной жизни, почти приказывает ей открыть книжку, которую она давно возит с собой в сумке, и там обнаруживается тест на беременность с двумя полосками.

Еще в 2014 году Роман Волобуев («Последний министр») принес генпродюсеру ТНТ Александру Дулерайну идею проекта о сериальной индустрии от лица 25-летней актрисы-неудачницы. Когда в декабре 2021-го начались съемки, ожидалось, что «Аврора» выйдет на Premier, но в итоге на «Новом сезоне» ее представляют more.tv и Wink. Приключения вполне в духе взбалмошной героини.

Что сказать, «Аврора», пожалуй, самый бескомпромиссный волобуевский проект, как будто вовсе свободный от продюсерского диктата. Это превращает и без того рыхловатый синопсис в ядовитый скетчком: забытая в морозилке кошка, упавший в ванну фен, язвительный кинокритик из «Искусства кино», поразительно похожая на реального язвительного кинокритика из «Искусства кино». Вероятно, немало тех, для кого сериал с ключом, держащийся (в отсутствие внятного магистрального сюжета) на одной желчной интонации, — страшный сон. Те же, кто запал на Тронину после Happy End и «Идентификации», с трудом смогут оторвать взгляд от экрана. Она идеально совпала с волобуевской установкой на естественность речи и движений в кадре: что бы Тронина ни делала или ни говорила, это выглядит и звучит свежо, «как в жизни». Образ главной героини можно критиковать за то, что это еще одна фантазия о девушке на грани нервного срыва, которая умудряется быть неотразимой в самой нелепой ситуации. Но Саша-Тронина побеждает своего создателя и живет как бы помимо уставившихся на нее мужских глаз: этот бокал оплатите вы, а я поехала на велике дальше.

Где смотреть: Okko — осень

Евгений Морозов

Отсидев 8 лет за убийство, в приморский поселок Рыбачий возвращается Егор (Евгений Морозов), суровый мужик со спортивной сумкой. Жители встречают его недобрыми взглядами. Не шарахаются от него только милиционер, который удивляется, почему он приехал к ним, а не в свой родной Кунгур, и еще более угрюмый Виктор (Евгений Харитонов), эдакий Цапок-лайт, на артели которого работают большинство поселковых мужчин, пока не бухают. Женщины в Рыбачьем зарабатывают в основном продажей туристам пирожков возле святого источника — Витька им прилавки справил. Егора он ненавидит сильнее всех, потому что ему достались его жена и дети, и он открытым текстом предлагает ему уезжать или сдохнуть. В первой же серии главного героя избивают, пытаются задавить и сжечь заживо. Он не дается, потому что его миссия — расследовать убийство, в котором его несправедливо обвинили. Сцена преступления нарисована в цепочке флешбэков: свадьба, пьяный братец невесты задирает жениха — и вот камера в расфокусе скользит по остаткам его лица после ружейного выстрела.

Сериал, снятый Сергеем Поповым, режиссером недавнего «Заключения», а также телехитов «Мосгаз» и «Фурцева», похож на то, на что может быть похож проект автора с таким провенансом — на сермяжную теледраму о русской глубинке. Со времен Шукшина в ней непременно должны водиться сердобольная баба Клава, учительница, врач или врачиха, мент, который все понимает и ничего не делает, сельсоветный начальник, деревенская роковуха и пьющие мужички в обилии (в «Кунгуре» среди них выделяется сталинист в исполнении переигрывающего Сухорукова). Зрителям сразу дают понять, что под поверхностью конфликта Егора и Виктора спрятано темное царство гнилых схем, в которых участвует большинство жителей Рыбачьего. Наверняка среди подписчиков платформы Okko, для которой сделан «Кунгур», найдутся те, кто не без интереса проследит за их распутыванием. Но им следует знать: когда Егор подглядывает за женой Виктора, рассматривающей свое голое тело в зеркале, кажется, что ты уставился на этикетку вина «Исповедь грешницы».

Где смотреть: more.tv, Wink — 29 сентября

Александр Петров и Данила Козловский

Сотрудники консалтинговой фирмы Саня и Костя (Александр Петров и снова Козловский) едут «Сапсаном» Москва — Питер и ведут мужские разговоры. Саня затирает про любовь: надоел тупой мужской рефлекс, хочется чуда. Добравшись до Северной столицы, москвичи вынуждены сами ехать в отель на такси, потому что встречать их никто не пришел. В отеле парочку настигает опоздавшая на вокзал Ира (Ирина Старшенбаум), всячески кается и пытается вернуть деньги за такси. Саня по-московски Ире хамит, Костя пытается сгладить ситуацию. Позже, пережив обыск в банке, который герои приехали консультировать, Саня отправится встречаться по объявлению, а Косте позвонит Ира и по-питерски напросится на ужин. В самый дорогой ресторан, конечно. Оттуда она поведет москвича на день рождения к подруге, где его сразу же спросят, как он относится к Ларсу фон Триеру. А потом целоваться на крышу, куда же еще. Струсивший от такого романтического напора москвич сбежит в свои номера, где обнаружит невменяемого Саню и выслушает от него, что по пьяни тот хочет страшненькую. На обратной дороге Сане будет его чудо — юная попутчица-виолончелистка, от которой дрогнет его распутное московское сердечко.

Валерий Тодоровский, написавший и снявший «Надвое», в самом же начале сообщает титром: «Посвящается жене». Прием нечестный: Евгения Брик умерла в январе этого года, так что критиковать сериал словно бить котенка. Понятно, что Тодоровский хотел поговорить про любовь и ранимые мужские души, но снял что-то безбожно устаревшее, из 2010-х, с чудовищными диалогами, ситуациями и шутками. Абсолютно все здесь вызывает вопросы. Зачем мужикам, приехавшим в командировку на сутки, по два чемодана? Кто сегодня шутит про поребрики и бордюры? Кто все еще озабочен разницей между питерцами и москвичами? С первой до последней минуты «Надвое» густо усеян штампами. Старшенбаум играет типично питерскую девушку из анекдотов — нищую и дерзкую, всю в белом гипюре, с тонкой душевной организацией и друзьями-задротами. Петров — анекдотически развязное московское быдло, Козловский — не определившийся с географической принадлежностью мямля. Все они разыгрывают возрастные фантазии режиссера на тему романтики (виолончелистка в трусах, петербурженка в шелках и туманах), но все это дико и искусственно, как и цветы, которые Саня дарит своей зазнобе. То, что задумывалось как лирическое, получилось пошлым. Бывает.

Где смотреть: Premier — скоро

Светлана Ходченкова

Ксюша и Артем (Светлана Ходченкова и Павел Ворожцов) живут в шикарном коттедже на участке в 18 соток, у них двое сыновей и собака Ляля. Как говорит Артем, «дом у тебя, Ксения, — полная чаша». Правда в том, что Ксюша — затюканная и задерганная домохозяйка, которая медитирует под звуки блендера, не слыша домочадцев, и клянчит у Артема деньги, бегая за его машиной в одном полотенце прямиком из душа. Своих денег у Ксюши нет, на няню Артему давать их жалко, жену свою он ни во что не ставит. Ксюша не может расслабиться даже на йоге. Именно оттуда ее выдергивает звонок полиции. Нужно срочно привезти паспорт Артема в БДСМ-клуб, где его и повязали во время рейда — в сбруе и с пакетиком марихуаны. По дороге домой Артем уверяет, что не помнит, что с ним было, сбрую на него надела полиция, и, вообще, «так и знал, что ты не так поймешь, потом оправдывайся». Дома тихая Ксения сначала изучает БДСМ-сайты, потом надевает купальник, высокие сапоги и отмытый собачий ошейник, берет ремень и идет пороть Артема, потому что «я просто хочу, чтобы тебе было дома хорошо». Артем счастлив, просит жену этим ремнем его придушить, и неопытная Ксения старается слишком сильно. Юлия Трофимова, выпустившая только что трогательную мелодраму «Страна Саша», сняла гротескную комедию положений о «кризисе среднего возраста по-женски». После «Союза спасения» это, пожалуй, самый зрительский сериал фестиваля, в котором за 24 минуты одной серии проносится вереница гэгов, шуток и нелепостей, происходящих с несчастной Ксенией — от сорвавшегося утреннего секса из-за кашля до кошмаров с участием свекра, танцующего фламенко. И персонажи, и ситуации, и даже краски здесь чуть ярче и объемнее, что делает незавидную судьбу Ксюши гораздо выпуклее, чем в обычной социальной драме. Трофимова при этом не унижает свою героиню, а смеется над ней по-доброму. Тонкая лань в исполнении Ходченковой уморительна, но все же научится жить для себя и поймет, кто же она на самом деле.

Авторы: Ольга Белик, Игорь Киренков, Филипп Миронов